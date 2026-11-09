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Cháy dữ dội nhà hàng trên đường bao biển Quảng Ninh

Hoàng Dương

TPO - Nhà hàng lẩu gà lá é trên đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, TP. Quảng Ninh bốc cháy dữ dội chiều 9/11. Lực lượng chức năng huy động 5 xe cứu hỏa cùng khoảng 100 người tham gia chữa cháy, hỗ trợ xử lý tại hiện trường.

Chiều 9/11, ông Lưu Mạnh Tuấn - Chủ tịch UBND phường Hạ Long, TP. Quảng Ninh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy tại nhà hàng kinh doanh lẩu gà lá é Đà Lạt, nằm trên đường Trần Quốc Nghiễn.

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5 xe cứu hỏa được điều đến hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, người dân phát hiện ngọn lửa bốc cao từ bên trong nhà hàng nên báo lực lượng chức năng. Đám cháy diễn ra dữ dội, bao trùm cơ sở kinh doanh ăn uống trên tuyến đường bao biển.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng điều động 5 xe cứu hỏa đến hiện trường. Khoảng 100 người được huy động tham gia chữa cháy và hỗ trợ công tác dập lửa.

Đến khoảng 16h20, ngọn lửa được khống chế. Tuy nhiên, theo thông tin ban đầu từ chính quyền địa phương, nhà hàng cùng toàn bộ tài sản bên trong đã bị thiêu rụi.

Hiện chưa có thông tin cụ thể về thiệt hại đối với người cũng như giá trị tài sản bị cháy. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hình ảnh hiện trường vụ cháy:

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Cửa hàng kinh doanh lẩu gà nằm trên đường bao biển trần Quốc Nghiễn, phường Hạ Long, TP. Quảng Ninh.
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Các vật dụng bên trong bị lửa thiêu rụi.
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Theo người dân tại hiện trường, ngọn lửa bất ngờ bốc lên từ bên trong, rất may không có thực khách bên trong.
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Đám cháy làm hư hại các thiết bị điện của nhà bên cạnh.
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Khói và lửa lớn đã khiến các bức tường của những ngôi nhà xung quanh bị cháy đen.
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Theo ghi nhận của phóng viên, toàn bộ vật dụng của nhà hàng đều bị thiêu rụi.
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Đến khoảng 16h30 cùng ngày, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn.
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Hiện cơ quan chức năng chưa công bố nguyên nhân cũng như thiệt hại do đám cháy gây ra.

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#cháy nhà hàng #cháy Quảng Ninh #lẩu gà lá é #đường Trần Quốc Nghiễn #chữa cháy #phường Hạ Long

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