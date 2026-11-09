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Multimedia

Lũ dâng ngập hơn 1.000 hộ dân ở Thanh Hóa

Phạm Trường

TPO - Mưa lớn cùng với lũ trên các sông dâng cao khiến cả nghìn hộ dân ở Thanh Hóa ngập trong nước. Nhiều diện tích hoa màu, công trình cầu cống, kênh mương bị sạt lở, hư hỏng, gây thiệt hại và ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Video: Mưa lớn gây ngập lụt ở Thanh Hóa.
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Chiều 9/11, lãnh đạo UBND xã Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa﻿) cho biết, mưa lớn kéo dài từ đêm 8/11 đến trưa nay, kết hợp với nước lũ trên sông Yên dâng cao, gây ngập úng trên diện rộng, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân.
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Theo số liệu tại Trạm Thủy văn Chuối, tổng lượng mưa từ ngày 8/11 đến 13h ngày 9/11 đạt 315 mm. Mực nước sông Yên lúc 15h ngày 9/11 đạt 4,43 m, vượt báo động III 0,93 m đã vượt đỉnh lũ theo dự báo ngày hôm nay. Trong ảnh là khu vực thôn Làng Trù (xã Nông Cống) có nhiều nhà dân bị ngập trong nước lũ từ trưa nay.
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“Từ trưa nay, nước sông dâng cao khiến nhà dân bị ngập, nhiều tuyến đường cũng ngập sâu đến ngang người. Không có thuyền nên tôi phải lội bộ ra bên ngoài lấy đồ dùng cần thiết", ông Nguyễn Văn Bảy (trú tại xã Nông Cống) nói.
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Theo chính quyền địa phương, toàn xã Nông Cống hiện có hơn 1.000 hộ dân tại 12/19 thôn bị ngập nước. Các lực lượng của xã đã tổ chức di dời tại chỗ 12 hộ với 47 nhân khẩu đến vị trí an toàn. Mưa lũ cũng khiến hơn hàng chục ha rau màu mới trồng trong vụ Đông bị ngập úng, có nguy cơ hư hỏng.
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Người dân phải dùng thuyền hoặc lội bộ với mực nước ngập ngang người để về nhà.
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Các lực lượng tại địa phương cũng được huy động trực ứng phó với đầy đủ trang thiết bị như: xuồng máy, thuyền nhựa, xuồng bơm hơi, áo phao cùng các phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.
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Mưa lớn cũng khiến khu vực hồ Yên Mỹ ghi nhận lượng mưa lớn với 457 mm. Ông Lê Văn Thuỷ - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Sông Chu, cho biết đây là lượng mưa lớn nhất từ trước đến nay xảy ra ở khu vực hồ Yên Mỹ. Từ trưa nay, đơn vị quản lý vận hành xả lũ hồ cho đến khi mực nước hồ về mực nước theo quy định.
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Mưa lũ còn khiến một số vị trí kênh chính Nam sông Mực, đoạn qua địa bàn xã Thăng Bình, Yên Thọ bị sạt lở. Kiểm tra hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường đã giao Công ty TNHH MTV Sông Chu nhanh chóng khắc phục sự cố, đáp ứng yêu cầu sản xuất vụ đông và vụ xuân năm 2027.
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Trước đó, vào khoảng 3h ngày 9/11, mưa lớn khiến nước lũ dâng cao, làm sập mố cầu Bái Sim trên quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành khiến giao thông tê liệt.
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Ngành chức năng địa phương cắm biển cảnh báo, cử người túc trực hướng dẫn cho người dân và phương tiện không đi vào khu vực cầu sập. Lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu địa phương cùng đơn vị liên quan sớm có phương án làm cầu tạm, kết nối giao thông đi lại và đưa ra phương án xử lý, khắc phục sự cố do mưa lũ﻿ gây ra.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, dự báo trong ngày 9/11, Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa đến mưa to , có nơi mưa rất to và dông.

Tổng lượng mưa tại khu vực đồng bằng ven biển và vùng núi phía Tây, Tây Nam phổ biến 40-80 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm; các khu vực khác phổ biến 30-60 mm, có nơi trên 70 mm.

Đáng chú ý, mưa có khả năng xuất hiện cường suất lớn, trên 100 mm trong 3 giờ. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt từ 0,2-0,7 m tại các xã Thanh Kỳ, Yên Thọ, Nông Cống, Mậu Lâm, Xuân Bình và Thắng Lộc. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại những khu vực có địa hình dốc.

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#lũ lụt Thanh Hóa #Nông Cống #sông Yên #mưa lớn #ngập lụt #Cao Văn Cường #hồ Yên Mỹ

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