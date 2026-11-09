Lũ dâng ngập hơn 1.000 hộ dân ở Thanh Hóa

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, dự báo trong ngày 9/11, Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa đến mưa to , có nơi mưa rất to và dông.

Tổng lượng mưa tại khu vực đồng bằng ven biển và vùng núi phía Tây, Tây Nam phổ biến 40-80 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm; các khu vực khác phổ biến 30-60 mm, có nơi trên 70 mm.

Đáng chú ý, mưa có khả năng xuất hiện cường suất lớn, trên 100 mm trong 3 giờ. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt từ 0,2-0,7 m tại các xã Thanh Kỳ, Yên Thọ, Nông Cống, Mậu Lâm, Xuân Bình và Thắng Lộc. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại những khu vực có địa hình dốc.