Iran đưa ra 'tối hậu thư' cho Mỹ

TPO - Iran tuyên bố dành cho Mỹ hai ngày để đáp ứng các yêu cầu của Tehran, trong đó có chấm dứt các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, dỡ bỏ phong tỏa hải quân và các lệnh trừng phạt. Nếu Washington không chấp thuận, Tehran cảnh báo sẽ đáp trả bằng sức mạnh quân sự.

Trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Mỹ chỉ còn hai ngày để đáp ứng các yêu cầu của Tehran, đồng thời cảnh báo Washington có thể phải đối mặt với một cuộc chiến khốc liệt nếu lựa chọn tiếp tục đối đầu.

"Đề xuất hai ngày của chúng tôi vẫn giữ nguyên: đáp ứng các yêu cầu, bao gồm chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận. Hoặc chọn chiến tranh, và chứng kiến ​​những chiến binh thiện chiến và dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi", ông viết.

Ngoại trưởng Iran cũng đề cập đến kết quả các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ, cho rằng người dân nước này đã đưa ra lựa chọn của mình và giờ là lúc Nhà Trắng phải đưa ra quyết định.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định kế hoạch hai ngày vẫn còn hiệu lực, đồng thời mô tả đây là đề xuất hợp lý nhất nhằm giải quyết căng thẳng và khôi phục an ninh tại eo biển Hormuz.

Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm thứ Hai (9/11), ông Esmaeil Baghaei cho biết nếu Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, tình hình khu vực có thể chuyển biến tích cực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz có thể được khôi phục chỉ trong vòng hai ngày.

Phản hồi những chỉ trích của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, người cho rằng một số yêu cầu của Iran là phi thực tế, ông Baghaei khẳng định Tehran không đưa ra những đòi hỏi bất hợp lý.

Các điều kiện của Iran bao gồm chấm dứt các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân và các biện pháp trừng phạt của Mỹ, đồng thời chấm dứt chiến dịch mà Tehran gọi là "loại bỏ kinh tế" nhằm vào nước này.

Ông Baghaei cáo buộc Mỹ đã tấn công Iran ngay trong lúc các cuộc đàm phán ngoại giao đang diễn ra, đồng thời vi phạm bản ghi nhớ hợp tác được hai bên thống nhất hồi tháng 6.

"Đây không phải là những yêu cầu bất hợp pháp hay phi lý. Điều phi lý và vô lý là việc Mỹ tấn công Iran giữa lúc đàm phán đang diễn ra", ông nói.

Vị quan chức này đang đề cập đến hai vòng tấn công gần đây nhất của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, cả hai đều bắt đầu khi Tehran và Washington đang tham gia vào các tiến trình ngoại giao.

Liên quan đến eo biển Hormuz, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết các tàu muốn đi qua tuyến hàng hải chiến lược này phải phối hợp với các cơ quan chức năng của Tehran để bảo đảm an toàn.

Iran tuyên bố việc điều tiết hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz là biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia và phù hợp với luật pháp quốc tế. Tehran cũng cáo buộc các hành động quân sự của Mỹ và Israel là nguyên nhân khiến tình hình tại tuyến hàng hải này trở nên bất ổn.

Ông Baghaei cảnh báo an ninh tại eo biển Hormuz sẽ khó được khôi phục nếu Mỹ tiếp tục các hoạt động mà Tehran cho là can thiệp và bất hợp pháp.