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Thế giới

Trung Quốc bác cáo buộc về hoạt động gián điệp nhằm vào tỷ phú Jensen Huang

Minh Hạnh

TPO - Trung Quốc bác bỏ thông tin về một "âm mưu gián điệp nhằm gài bẫy Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia - ông Jensen Huang". Phía Trung Quốc gọi các cáo buộc này là vô căn cứ và là một chiến dịch bôi nhọ nhắm vào Bắc Kinh.

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CEO Nvidia Jensen Huang. (Ảnh: AP)

Trong cuộc họp báo ngày 9/11, khi được yêu cầu bình luận về các cáo buộc cho rằng người phụ nữ có liên quan đến CEO Nvidia Jensen Huang là nhân viên tình báo Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun cho biết: "Chúng tôi đã phản hồi về vấn đề này. Những cáo buộc về 'gián điệp Trung Quốc' hoàn toàn không có căn cứ và chẳng qua chỉ là hành vi bôi nhọ Trung Quốc”.

Trước đó, ngày 8/11, tỷ phú Jensen Huang gây rúng động dư luận khi thừa nhận đã ngoại tình, phản bội vợ mình là bà Lori - người mà ông kết hôn vào năm 1985 và có hai người con.

“Tôi đã không chung thủy với vợ mình”, ông chia sẻ với các nhân viên, theo một bản báo cáo. “Hành động của tôi đã làm tổn thương bà ấy và các con của chúng tôi. Không có lời bào chữa nào cho những gì tôi đã làm. Tôi vô cùng hối hận”.

Các tờ báo Mỹ sau đó đưa tin, người tình của ông chủ Nvidia được xác định là một phụ nữ tên Alice Huang.

Theo tờ New York Times, một báo cáo mật của Mỹ từ nhiều tháng trước đã cảnh báo, người tình của ông Huang - bà Alice Huang - được tình báo nước ngoài tuyển mộ.

Báo cáo này được cho là dựa trên thông tin thu thập từ hoạt động giám sát điện tử đối với bà Alice Huang, và đã được gửi đến Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Bà Alice từng là giám đốc điều hành tại Megaspeed - một công ty có trụ sở tại Singapore từng chi hàng tỷ đô la để mua các loại chip AI tiên tiến từ Nvidia. Megaspeed hiện đang bị điều tra vì cáo buộc hỗ trợ buôn lậu các bộ xử lý đồ họa (GPU) của Nvidia vào Trung Quốc, nhằm lách các quy định hạn chế xuất khẩu công nghệ cao của Mỹ.

Hội đồng quản trị Nvidia thông báo hôm 8/11, rằng tập đoàn đã mở một cuộc điều tra để xác định liệu Jensen có phải là “mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài” hay không.

Ngày 9/11, cổ phiếu của Nvidia đã giảm khoảng 5% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa thị trường.

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#Mỹ #Trung Quốc #CEO Nvidia #Jensen Huang #tỷ phú #Alice Huang #ngoại tình

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