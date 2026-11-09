Cách nơi làm việc từ 20km, cán bộ ở Lào Cai được hỗ trợ thêm những khoản nào?

TPO - Chính sách mới của HĐND tỉnh Lào Cai quy định hỗ trợ tiền đi lại và thuê nhà cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đến công tác tại Trung tâm hành chính tỉnh, các xã, phường. Khoản hỗ trợ được chi trả cùng kỳ lương, áp dụng đến hết tháng 12/2027.

HĐND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 02/2026/VBHN-NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đến công tác tại Trung tâm hành chính tỉnh và cấp xã.

Cán bộ đến công tác tại Trung tâm hành chính tỉnh và các xã, phường ở Lào Cai được hỗ trợ chi phí đi lại, thuê nhà hằng tháng.

Theo quy định, đối tượng áp dụng gồm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP, thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và các hội được giao nhiệm vụ, giao chỉ tiêu biên chế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

Mức hỗ trợ chi phí đi lại được xác định theo khoảng cách từ nơi ở đến nơi làm việc. Cụ thể, khoảng cách từ 20km đến dưới 50km được hỗ trợ 800.000 đồng/người/tháng; từ 50km đến dưới 100km là 1,2 triệu đồng/người/tháng; từ 100km trở lên được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài chi phí đi lại, tỉnh Lào Cai cũng có chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có khoảng cách từ nơi ở đến nơi làm việc từ 20km trở lên.

Theo đó, người làm việc tại Trung tâm hành chính tỉnh và các cơ quan trực thuộc tỉnh Lào Cai được hỗ trợ 1,9 triệu đồng/người/tháng. Đối với người công tác tại các xã, phường, mức hỗ trợ là 800.000 đồng/người/tháng.

Chính sách hỗ trợ được thực hiện đến hết tháng 12/2027. Kinh phí chi trả được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Việc chi trả được thực hiện hằng tháng, cùng thời điểm trả lương. Các khoản hỗ trợ này không dùng làm căn cứ tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và không làm căn cứ tính các chế độ, phụ cấp khác.