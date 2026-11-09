Vinh quang của người thầy hóa thân vào sự thành công của học trò

TPO - Gặp mặt 34 giáo viên tiêu biểu chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026, Thứ trưởng thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, vinh quang của người thầy hóa thân vào sự thành công của học trò.

Ngày 9/11, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Hội LHTN Việt Nam và Tập đoàn Thiên Long tổ chức chương trình gặp mặt các gương tiêu biểu tham gia chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT, T.Ư Hội LHTN Việt Nam cùng 34 giáo viên tham dự chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2026. Ảnh: Xuân Tùng

Dự chương trình, có ông Phạm Ngọc Thưởng – Thứ trưởng thường trực Bộ GD&ĐT; anh Nguyễn Kim Quy – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; ông Trịnh Văn Hào – Giám đốc Truyền thông và đối ngoại Tập đoàn Thiên Long. Cùng dự có 34 gương giáo viên tiêu biểu tham dự chương trình.

Anh Lê Hải Long - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết, Chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2026 nhận được 190 hồ sơ đề cử các gương thầy cô từ 32 tỉnh, thành phố. Hội đồng xét chọn đã họp và thống nhất danh 34 gương tiêu biểu về dự chương trình tại Thủ đô Hà Nội. Trong đó, có 14 giáo viên là người dân tộc thiểu số của 8 dân tộc Tày, Sán Chỉ, Mường, Cơ Tu, Chăm, Khmer, Nùng, Hoa.

Anh Lê Hải Long báo cáo về chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Cải thiện không gian lớp học, thu hút giáo viên cho vùng khó

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, thầy Đặng Phú Vinh (Trường THPT Nguyễn Trung Trực, An Giang) bày tỏ trăn trở về cơ sở vật chất phục vụ dạy và học. Theo thầy Vinh, với diện tích phòng học phổ biến hiện nay khoảng 68m² cùng sĩ số 45 học sinh, việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm, đổi mới giáo dục còn gặp nhiều hạn chế về không gian.

Bên cạnh đó, thể trạng của học sinh hiện nay đã phát triển cao lớn hơn trước rất nhiều, nhưng quy cách bàn ghế tại trường vẫn theo tiêu chuẩn cũ nhiều năm trước, gây bất tiện và ảnh hưởng đến tư thế, sức khỏe của các em.

Thầy Vinh mong muốn Bộ GD&ĐT cùng các cấp lãnh đạo quan tâm đầu tư, từng bước trang bị hệ thống bàn ghế đạt chuẩn, phù hợp với lứa tuổi để học sinh có điều kiện học tập thoải mái nhất.

Cô giáo Phạm Thị Tự phát biểu ý kiến tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Đến từ điểm trường biên giới, cô Phạm Thị Tự (Trường phổ thông liên cấp TH-THCS Tân Đông, Tây Ninh) phản ánh tình trạng thiếu hụt trầm trọng giáo viên tiếng Anh và Nghệ thuật kể từ khi chính sách hỗ trợ thu hút giáo viên tại địa phương hết hiệu lực. Bên cạnh đó là những thách thức trong việc duy trì sĩ số lớp học, cũng như việc đi học của học sinh bị gián đoạn khi sống cách xa trường hơn chục km…

Cô Tự đề xuất Nhà nước có chính sách thu hút nhân tài, giáo viên có kinh nghiệm về vùng khó; đồng thời xem xét các hình thức hỗ trợ phương tiện đưa đón học sinh đến trường nhằm giảm bớt thiệt thòi cho con em địa phương và nâng cao chất lượng giáo dục.

Thầy Nông Ích Sơn phát biểu ý kiến tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Cũng tại chương trình, thầy Nông Ích Sơn (Trường THCS Quang Trung, TP. Đồng Nai) kiến nghị Bộ GD&ĐT cần có các cơ chế, chính sách hỗ trợ đội ngũ thầy cô ở vùng khó khăn được nghiên cứu khoa học, đào tạo chuyên môn chuyên sâu, qua đó tạo động lực để giữ chân và thu hút giáo viên giỏi gắn bó lâu dài với vùng sâu, vùng xa.

Thầy cô không đơn thuần dạy chữ, dạy người

Lắng nghe những chia sẻ, kiến nghị tại chương trình, ông Phạm Ngọc Thưởng - Thứ trưởng thường trực Bộ GD&ĐT ghi nhận và bày tỏ ấn tượng trước tâm huyết, khát vọng cống hiến của thầy cô. Dù phải vượt qua nhiều khó khăn, vất vả và hồ sơ giàu thành tích, nhưng các ý kiến đều dành tâm tư để kiến nghị giải pháp chuyên môn, đề xuất chính sách vì học sinh, vì nhà trường và vì đồng nghiệp.

Chia sẻ với những trăn trở của các nhà giáo, lãnh đạo Bộ GD&ĐT khẳng định Đảng, Nhà nước và ngành Giáo dục luôn xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc và dành sự quan tâm đặc biệt cho vùng khó khăn.

Về chính sách và thể chế, dự thảo Luật Nhà giáo đang được xây dựng theo hướng phát triển, tôn vinh và có nhiều chính sách đặc thù nhằm thu hút, giữ chân đội ngũ giáo viên vùng sâu, vùng xa.

Lần đầu tiên đưa vào Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục, thực hiện chính sách miễn học phí cho học sinh công lập, hỗ trợ học sinh ngoài công lập, hỗ trợ bữa ăn trưa và tiến tới miễn phí sách giáo khoa...

Ông Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Theo Thứ trưởng thường trực Bộ GD&ĐT, ở mỗi địa bàn như đô thị hay vùng sâu, vùng xa thì người thầy đều đối diện với những áp lực riêng; đồng thời cho rằng, vinh quang của người thầy hoá thân vào trong thành công của học trò.

“Học trò thành công không nhất thiết sau này phải làm quan chức, lãnh đạo hay doanh nhân lớn - điều đó rất quý, nhưng các em trở thành một công dân tốt, một người nông dân giỏi, một người lao động sản xuất tốt thì đã là thành công của các thầy cô rồi”, Thứ trưởng Thường trực khẳng định.

Ở nơi gian khó, câu chuyện của các thầy cô không chỉ đơn thuần là “dạy chữ, dạy người”, mà là sự dấn thân, tình yêu thương vượt lên trên bổn phận nghề nghiệp thông thường, để thắp sáng tương lai cho con em đồng bào.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã tặng bằng khen cho 34 giáo viên có thành tích tiêu biểu trong giảng dạy, hiện làm việc tại các trường, điểm trường ở xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Anh Nguyễn Kim Quy phát biểu đáp từ tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng