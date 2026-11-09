Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Vinh quang của người thầy hóa thân vào sự thành công của học trò

Xuân Tùng

TPO - Gặp mặt 34 giáo viên tiêu biểu chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026, Thứ trưởng thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, vinh quang của người thầy hóa thân vào sự thành công của học trò.

Ngày 9/11, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Hội LHTN Việt Nam và Tập đoàn Thiên Long tổ chức chương trình gặp mặt các gương tiêu biểu tham gia chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026.

tp_chiasethayco5.jpg
Lãnh đạo Bộ GD&ĐT, T.Ư Hội LHTN Việt Nam cùng 34 giáo viên tham dự chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2026. Ảnh: Xuân Tùng

Dự chương trình, có ông Phạm Ngọc Thưởng – Thứ trưởng thường trực Bộ GD&ĐT; anh Nguyễn Kim Quy – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; ông Trịnh Văn Hào – Giám đốc Truyền thông và đối ngoại Tập đoàn Thiên Long. Cùng dự có 34 gương giáo viên tiêu biểu tham dự chương trình.

Anh Lê Hải Long - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết, Chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2026 nhận được 190 hồ sơ đề cử các gương thầy cô từ 32 tỉnh, thành phố. Hội đồng xét chọn đã họp và thống nhất danh 34 gương tiêu biểu về dự chương trình tại Thủ đô Hà Nội. Trong đó, có 14 giáo viên là người dân tộc thiểu số của 8 dân tộc Tày, Sán Chỉ, Mường, Cơ Tu, Chăm, Khmer, Nùng, Hoa.

tp_chiasethayco1.jpg
Anh Lê Hải Long báo cáo về chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Cải thiện không gian lớp học, thu hút giáo viên cho vùng khó

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, thầy Đặng Phú Vinh (Trường THPT Nguyễn Trung Trực, An Giang) bày tỏ trăn trở về cơ sở vật chất phục vụ dạy và học. Theo thầy Vinh, với diện tích phòng học phổ biến hiện nay khoảng 68m² cùng sĩ số 45 học sinh, việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm, đổi mới giáo dục còn gặp nhiều hạn chế về không gian.

Bên cạnh đó, thể trạng của học sinh hiện nay đã phát triển cao lớn hơn trước rất nhiều, nhưng quy cách bàn ghế tại trường vẫn theo tiêu chuẩn cũ nhiều năm trước, gây bất tiện và ảnh hưởng đến tư thế, sức khỏe của các em.

Thầy Vinh mong muốn Bộ GD&ĐT cùng các cấp lãnh đạo quan tâm đầu tư, từng bước trang bị hệ thống bàn ghế đạt chuẩn, phù hợp với lứa tuổi để học sinh có điều kiện học tập thoải mái nhất.

tp_chiasethayco2.jpg
Cô giáo Phạm Thị Tự phát biểu ý kiến tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Đến từ điểm trường biên giới, cô Phạm Thị Tự (Trường phổ thông liên cấp TH-THCS Tân Đông, Tây Ninh) phản ánh tình trạng thiếu hụt trầm trọng giáo viên tiếng Anh và Nghệ thuật kể từ khi chính sách hỗ trợ thu hút giáo viên tại địa phương hết hiệu lực. Bên cạnh đó là những thách thức trong việc duy trì sĩ số lớp học, cũng như việc đi học của học sinh bị gián đoạn khi sống cách xa trường hơn chục km…

Cô Tự đề xuất Nhà nước có chính sách thu hút nhân tài, giáo viên có kinh nghiệm về vùng khó; đồng thời xem xét các hình thức hỗ trợ phương tiện đưa đón học sinh đến trường nhằm giảm bớt thiệt thòi cho con em địa phương và nâng cao chất lượng giáo dục.

tp_thayco.jpg
Thầy Nông Ích Sơn phát biểu ý kiến tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Cũng tại chương trình, thầy Nông Ích Sơn (Trường THCS Quang Trung, TP. Đồng Nai) kiến nghị Bộ GD&ĐT cần có các cơ chế, chính sách hỗ trợ đội ngũ thầy cô ở vùng khó khăn được nghiên cứu khoa học, đào tạo chuyên môn chuyên sâu, qua đó tạo động lực để giữ chân và thu hút giáo viên giỏi gắn bó lâu dài với vùng sâu, vùng xa.

Thầy cô không đơn thuần dạy chữ, dạy người

Lắng nghe những chia sẻ, kiến nghị tại chương trình, ông Phạm Ngọc Thưởng - Thứ trưởng thường trực Bộ GD&ĐT ghi nhận và bày tỏ ấn tượng trước tâm huyết, khát vọng cống hiến của thầy cô. Dù phải vượt qua nhiều khó khăn, vất vả và hồ sơ giàu thành tích, nhưng các ý kiến đều dành tâm tư để kiến nghị giải pháp chuyên môn, đề xuất chính sách vì học sinh, vì nhà trường và vì đồng nghiệp.

Chia sẻ với những trăn trở của các nhà giáo, lãnh đạo Bộ GD&ĐT khẳng định Đảng, Nhà nước và ngành Giáo dục luôn xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc và dành sự quan tâm đặc biệt cho vùng khó khăn.

Về chính sách và thể chế, dự thảo Luật Nhà giáo đang được xây dựng theo hướng phát triển, tôn vinh và có nhiều chính sách đặc thù nhằm thu hút, giữ chân đội ngũ giáo viên vùng sâu, vùng xa.

Lần đầu tiên đưa vào Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục, thực hiện chính sách miễn học phí cho học sinh công lập, hỗ trợ học sinh ngoài công lập, hỗ trợ bữa ăn trưa và tiến tới miễn phí sách giáo khoa...

tp_chiasethayco3.jpg
Ông Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Theo Thứ trưởng thường trực Bộ GD&ĐT, ở mỗi địa bàn như đô thị hay vùng sâu, vùng xa thì người thầy đều đối diện với những áp lực riêng; đồng thời cho rằng, vinh quang của người thầy hoá thân vào trong thành công của học trò.

“Học trò thành công không nhất thiết sau này phải làm quan chức, lãnh đạo hay doanh nhân lớn - điều đó rất quý, nhưng các em trở thành một công dân tốt, một người nông dân giỏi, một người lao động sản xuất tốt thì đã là thành công của các thầy cô rồi”, Thứ trưởng Thường trực khẳng định.

Ở nơi gian khó, câu chuyện của các thầy cô không chỉ đơn thuần là “dạy chữ, dạy người”, mà là sự dấn thân, tình yêu thương vượt lên trên bổn phận nghề nghiệp thông thường, để thắp sáng tương lai cho con em đồng bào.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã tặng bằng khen cho 34 giáo viên có thành tích tiêu biểu trong giảng dạy, hiện làm việc tại các trường, điểm trường ở xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

tp_chiasethayco4.jpg
Anh Nguyễn Kim Quy phát biểu đáp từ tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Trong khuôn khổ chương trình, tối 8/11, Ban Tổ chức đã trao tặng 34 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng, tặng các thầy cô giáo tham gia chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026.

Dịp này, Ban Tổ chức chương trình đã trao giải thưởng đồng hành: Lan tỏa – Reo vui – Truyền lửa cho thầy giáo Nguyễn Hồng Dương (Trường THPT Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ); cô giáo Nguyễn Thanh Hoa (Trường PTNT TH&THCS Mường Hung xã Mường Hung, tỉnh Sơn La); thầy giáo Phạm Tiến Dũng (trường THCS Pú Nhung, xã Pú Nhung, tỉnh Điện Biên). Đây là những hạng mục đề cử nhằm ghi nhận các câu chuyện ý nghĩa, sáng kiến sáng tạo và hành trình truyền cảm hứng của thầy cô.

tp_01.jpg
Các thầy cô giáo được trao sổ tiết kiệm tại chương trình.

Xem thêm

#Chia sẻ cùng thầy cô 2026 #giáo viên tiêu biểu #ông Phạm Ngọc Thưởng #Thứ trưởng thường trực Bộ GD&ĐT #giáo viên vùng khó #Bộ GD&ĐT #Hội LHTN Việt Nam

Cùng chuyên mục

Chỉnh ảnh bằng AI, bất ngờ thấy chân dung mình trên quảng cáo

Chỉnh ảnh bằng AI, bất ngờ thấy chân dung mình trên quảng cáo

TPO - Một sinh viên tải ảnh chân dung lên ứng dụng AI để chỉnh sửa ảnh tốt nghiệp, vài tháng sau bất ngờ phát hiện hình ảnh của mình xuất hiện trong quảng cáo một dịch vụ khác. Từ tình huống này, chuyên gia cảnh báo nguy cơ dữ liệu cá nhân bị khai thác vượt ngoài mục đích người dùng đã đồng ý.

Hai tiếng gọi, một đời đổi khác

Hai tiếng gọi, một đời đổi khác

Có những khoảnh khắc tưởng như rất bình thường nhưng lại khiến một người nhìn cuộc sống bằng cách khác. Với tôi, đó là buổi chiều con gái Tuệ Lâm lần đầu gọi hai tiếng “Ba ơi”.

Lộ trình gửi trao hạnh phúc

Lộ trình gửi trao hạnh phúc

Cuộc sống tha phương cho tôi quá giang nơi miền viễn xứ. Hành trình phiêu bạt khiến cánh chim thiên di lưu lạc chỉ nhón bước chân an yên khi làn gió heo may thổi dịu nhẹ trên mái hiên nhà. Theo vòng xoáy công việc, thời gian tôi được ở bên người thân lại ngược chiều với đại lộ tôi bước tới. Lộ trình về với yêu thương luôn trào dâng niềm hạnh phúc lâng lâng khó tả. Bình dị. Xuyến xao.

Gen Z Đà Nẵng lan tỏa văn hóa đọc

Gen Z Đà Nẵng lan tỏa văn hóa đọc

TPO - Không chỉ đọc để tích lũy tri thức, Gen Z Đà Nẵng còn chủ động tìm cách đưa sách đến gần hơn với cộng đồng. Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng năm 2026" ghi nhận những sáng kiến sáng tạo, góp phần nuôi dưỡng tình yêu sách trong thế hệ trẻ.

Đưa thư viện pháp luật không cần Internet đến lính trẻ và học sinh

Đưa thư viện pháp luật không cần Internet đến lính trẻ và học sinh

TPO - Tra cứu mức xử lý của 895 hành vi vi phạm, xem video và tự kiểm tra kiến thức pháp luật ngay cả khi không có mạng, thư viện số dành cho tuổi trẻ Quân đội dự kiến được trao tại ngày hội văn hóa giao thông ở Hải Phòng. Sản phẩm hướng tới giúp bộ đội chủ động học luật, rèn ý thức tự giác chấp hành.

Người trẻ hào hứng đem rác đổi quà xanh

Người trẻ hào hứng đem rác đổi quà xanh

TPO - Mang theo pin cũ, chai nhựa, giấy bìa và nhiều vật liệu đã qua sử dụng, đông đảo người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên tại TPHCM hào hứng tham gia ngày hội tái chế “đổi rác lấy quà”.

Lính pháo binh nhập vai Táo quân, đưa chuyện tảo hôn lên sân khấu

Lính pháo binh nhập vai Táo quân, đưa chuyện tảo hôn lên sân khấu

TPO - Từ màn “chầu trời” đến chuyện cô bé bị cha gả để xóa nợ, tuổi trẻ Lữ đoàn Pháo binh 168 (Quân khu 2) cùng các đơn vị kết nghĩa đưa những vấn đề pháp luật gần gũi lên sân khấu Hội thi “Tuổi trẻ với pháp luật” năm 2026, diễn ra tối 6/11, tại Phú Thọ.

Tuổi trẻ An Giang thắp sáng đường biên, xây nhà cho cán bộ Đoàn khó khăn

Tuổi trẻ An Giang thắp sáng đường biên, xây nhà cho cán bộ Đoàn khó khăn

TPO - Tuyến đường dài 1,5km ở khu vực biên giới phường Tịnh Biên (An Giang) được lắp đặt 50 trụ đèn năng lượng mặt trời, cùng hệ thống giá treo cờ Tổ quốc. Dịp này, Đoàn UBND tỉnh An Giang cũng khởi công xây dựng 2 căn nhà nhân ái, giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ổn định chỗ ở.

Cảnh báo liên tục, người trẻ vẫn sập bẫy bắt cóc online

Cảnh báo liên tục, người trẻ vẫn sập bẫy bắt cóc online

TPO - Liên tiếp những vụ sinh viên bị giả danh công an, thao túng tâm lý, ép tự cô lập và lừa chuyển tiền cho thấy thủ đoạn bắt cóc online ngày càng tinh vi. Dù liên tục được cảnh báo, nhiều người trẻ vẫn trở thành nạn nhân của các kịch bản lừa đảo. Chuyên gia phân tích những chiêu trò thao túng tâm lý, dấu hiệu nhận diện và cách giúp sinh viên chủ động thoát bẫy.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe