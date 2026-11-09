'Cậu bé Google' Phan Đăng Nhật Minh về nước làm giáo viên

Chung kết Olympia 2020: Trở về từ Australia, Phan Đăng Nhật Minh, quán quân Đường lên đỉnh Olympia mùa thứ 17, nhận lời giảng dạy tại trung tâm luyện thi SAT của Phan Minh Đức, nhà vô địch năm 2010.

Trở về từ Australia, Phan Đăng Nhật Minh, quán quân Đường lên đỉnh Olympia mùa thứ 17, nhận lời giảng dạy tại trung tâm luyện thi SAT của Phan Minh Đức, nhà vô địch năm 2010.

Anh Đức cho biết khoảng năm 2019-2020, anh và Nhật Minh từng sống chung tại Australia cùng một vài người bạn. Biết Minh có biệt danh “cậu bé Google”, mỗi lần Internet trục trặc, anh lại trêu mọi người rằng nếu cần hỏi gì thì cứ sang gõ cửa phòng Nhật Minh.

Sau khi rời nhà chung, cả hai không có nhiều cơ hội trò chuyện hay gặp lại. Đến năm nay, từ những người anh em, họ trở thành đồng nghiệp sau lời mời nhiệt thành và cái gật đầu thử sức.

Phan Đăng Nhật Minh là quán quân thứ 17 của Đường lên đỉnh Olympia. Ảnh: Việt Hùng.

Về nước làm giáo viên

Anh Đức kể Nhật Minh đã về nước từ trước nhưng hai người chưa có dịp gặp lại. Đến tháng 6/2026, khi cả hai cùng đến Huế, anh mới có cơ hội trò chuyện với người em thân thiết. Cuộc gặp không kéo dài nhưng khiến anh tin rằng Minh có tiềm năng trở thành một giáo viên giỏi.

“Điểm mạnh nhất của Minh là theo đuổi con đường học thuật nghiêm túc, có kỹ năng tự nghiên cứu và phản biện rất tốt. Đây chính là những điều tôi muốn truyền tải cho học sinh”, anh nói.

Anh Đức từng có thời gian sống cùng nhà với Nhật Minh. Ảnh: NVCC

Sau cuộc gặp, anh Đức ngỏ lời mời đàn em “đầu quân” cho trung tâm luyện thi SAT (bài thi chuẩn hóa quốc tế do College Board tổ chức, được sử dụng trong xét tuyển vào các đại học Mỹ) của mình. Minh mất gần 2 tuần suy nghĩ trước khi đồng ý. Từ tháng 7/2026, Minh chính thức làm việc tại trung tâm.

Anh Đức cho biết Minh từng có kinh nghiệm giảng dạy tại Australia, nhưng vẫn cần thời gian làm quen với cách dạy tại Việt Nam. Trong khoảng 2 tuần đầu, Minh chủ yếu tập trung tìm hiểu tốc độ tiếp thu, làm bài tập và sự tiến bộ của học sinh để điều chỉnh phương pháp giảng dạy.

Đầu tiên, Minh chỉ nhận dạy kèm một thầy một trò (1-1), sau đó chuyển sang nhóm nhỏ rồi những lớp đông học sinh hơn. Hiện Minh đã đảm nhận nhiều lớp học khác nhau dưới hình thức trực tuyến.

“Minh có kiến thức vững về chương trình AP, đặc biệt là Toán, Hóa học và Sinh học. Ngoài ra, Minh cũng có thể dạy tiếng Anh và các nội dung liên quan đến tư duy phản biện”, anh Đức cho biết.

Trước khi trở về Việt Nam, Nhật Minh từng là khách mời trong các chương trình của anh Đức. Ảnh: NVCC

Quen biết Minh từ 7-8 năm trước, anh Đức nhận thấy tính cách cầu toàn, cẩn thận của đàn em có cả ưu điểm lẫn hạn chế. Minh luôn chuẩn bị bài giảng kỹ lưỡng, hướng đến kết quả tốt nhất và sự tiến bộ phù hợp với trình độ từng học viên. Tuy nhiên, bản tính này cũng khiến anh chịu nhiều áp lực, mất thêm thời gian chuẩn bị giáo án hoặc điều chỉnh phương pháp giảng dạy.

“Minh làm việc rất chuyên nghiệp, cân nhắc kỹ từng lời nói và luôn giữ đúng vai trò của người truyền tải kiến thức. Đặc biệt, Minh rất kỹ trong việc giao bài tập về nhà, xác định yêu cầu đối với học sinh và những nội dung các bạn cần chú ý”, anh Đức nhận xét.

Cùng từng giành ngôi quán quân Đường lên đỉnh Olympia, anh Đức cho rằng khó khăn lớn nhất của cả anh và Minh là làm thế nào để mọi người không chỉ nhớ đến mình qua danh hiệu trong quá khứ. Khi bước vào lớp học, đứng trước học sinh hay trao đổi với phụ huynh, cả anh và Minh đơn giản là những người truyền tải kiến thức.

Theo anh, trong lĩnh vực giáo dục, giá trị cốt lõi không nằm ở thành tích của người dạy mà ở sự chuyển biến và tiến bộ của người học.

“Tôi nhận thấy Minh đang cố gắng chứng minh bản thân không chỉ là 'cậu bé Google' hay quán quân Đường lên đỉnh Olympia, mà còn là một người trở về Việt Nam làm công việc mới, với những trải nghiệm và kinh nghiệm riêng đã tích lũy”, anh nói.

Dù rất muốn đồng hành cùng Nhật Minh, anh Đức đã trao đổi với Minh rằng công việc hiện tại có thể chỉ là một nơi để Minh làm quen môi trường làm việc, thị trường lao động và nhịp phát triển của xã hội Việt Nam.

“Tôi rất mong Nhật Minh tiếp tục gắn bó với công việc hiện tại, nhưng tôi hoàn toàn tôn trọng quyết định và định hướng phát triển sự nghiệp của bạn”, anh chia sẻ.

Nhà vô địch “mạnh nhất lịch sử”

Năm 2017, Nhật Minh đăng quang Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17, gây ấn tượng với khán giả bởi khả năng xử lý câu hỏi nhanh và vốn kiến thức rộng. Nhiều người ưu ái gọi Minh là nhà vô địch “mạnh nhất” lịch sử chương trình.

Từ vòng thi tuần đến thi tháng, Minh liên tiếp lập những kỷ lục điểm số cao nhất lịch sử chương trình ở thời điểm đó. Tại trận chung kết, Minh có màn lội ngược dòng khi tạm xếp cuối sau phần thi Khởi động. Sau đó Minh vươn lên dẫn trước nhờ trả lời đúng từ khóa ở phần Vượt chướng ngại vật và giành chiến thắng chung cuộc với 300 điểm.

Minh sinh ra và lớn lên tại Quảng Trị, có bố là kỹ sư điện, mẹ là giáo viên tiểu học. Ngay từ nhỏ, Minh đã bộc lộ khả năng tự học mạnh mẽ. Khi học lớp 9, anh đã tự học xong chương trình lớp 11. Anh cũng sớm thể hiện khả năng ghi nhớ đặc biệt, tính nhẩm nhanh và vốn kiến thức ở nhiều lĩnh vực.

Trước khi trở thành Nhà vô địch ở Đường lên đỉnh Olympia, Nhật Minh đã được nhiều người chú ý khi sở hữu loạt thành tích "khủng". Ảnh: Việt Hùng

Năm 2014, khi học lớp 8, Minh giành ngôi quán quân mùa đầu tiên của chương trình Chinh phục. Những màn trả lời nhanh các câu hỏi từ Toán học, Sinh học đến Văn học, Lịch sử giúp cậu học trò Quảng Trị thu hút sự chú ý của khán giả, cùng các biệt danh “cậu bé Google”, “vua tốc độ”. Năm 2018, anh là thủ khoa kỳ thi THPT quốc gia của tỉnh Quảng Trị với tổng điểm 56,78.

Sau đó, Minh sang Australia học ngành Hóa học tại Đại học Kỹ thuật Swinburne bằng suất học bổng 35.000 USD dành cho quán quân Olympia. Từ sau thời điểm đó, Minh gần như sống kín tiếng trên mạng xã hội, ít xuất hiện trước công chúng.

Gần đây, tại trang giới thiệu của trung tâm luyện thi do anh Đức điều hành, Minh có cho biết mình đã trở về Việt Nam vào tháng 2 năm nay. Anh đã hoàn thành bằng Khoa học, chuyên ngành Hóa học và Hóa sinh tại Đại học Kỹ thuật Swinburne. Đồng thời chuẩn bị hoàn thành chương trình Thạc sĩ Khoa học vào cuối năm.

Minh cũng chia sẻ rằng khi còn ở Australia, anh từng được Phan Minh Đức hỗ trợ tìm việc làm thêm. Cả hai thường xuyên trao đổi về các vấn đề học thuật và cùng mong muốn đưa những kinh nghiệm tích lũy khi du học tại Australia áp dụng vào việc giảng dạy cho học sinh Việt Nam.

Link gốc: https://znews.vn/cau-be-google-phan-dang-nhat-minh-ve-nuoc-lam-giao-vien-post1694717.html