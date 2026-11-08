Thanh niên Việt Nam - Campuchia - Lào kiến tạo tương lai quan hệ ba nước

TPO - Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Campuchia - Lào năm 2026 tại Quảng Ngãi mở ra cơ hội giao lưu, gắn kết và thúc đẩy hợp tác giữa thế hệ trẻ ba nước.

Ngày 8/11, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi (phường Cẩm Thành), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia tổ chức khai mạc Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Campuchia - Lào năm 2026.

Dự lễ khai mạc có ông U Huấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi; chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư và lãnh đạo T.Ư Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, T.Ư Hội LHTN Campuchia cùng gần 100 đại biểu thanh niên ba nước.

Thanh niên vun đắp tình hữu nghị ba nước

Phát biểu tại lễ khai mạc, chị Hồ Hồng Nguyên nhấn mạnh, liên hoan diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam, Lào và Campuchia tiếp tục được củng cố, phát triển sâu rộng.

Chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư phát biểu tại liên hoan thanh niên 3 nước.

Theo chị Nguyên, trước những yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, quan hệ gắn bó giữa ba nước càng có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Sức sống của mối quan hệ này không chỉ được bảo đảm bằng các cơ chế hợp tác chính thức mà còn được bồi đắp từ sự hiểu biết, tin cậy giữa nhân dân, trong đó thanh niên giữ vai trò quan trọng.

Trung ương Đoàn luôn xác định tăng cường hợp tác với Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào và Hội LHTN Campuchia là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong công tác đối ngoại thanh niên.

Đặc biệt, năm 2027 đánh dấu nhiều sự kiện quan trọng trong quan hệ giữa ba nước, gồm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2027), 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2027) và 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2027).

Ông U Huấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi.

“Liên hoan 2026 có chủ đề xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững. Đường biên giới chung vừa khẳng định chủ quyền của mỗi quốc gia, vừa gắn kết đời sống của đồng bào các dân tộc và lưu giữ những dấu ấn sâu đậm của tình đoàn kết giữa ba nước”, chị Nguyên chia sẻ.

Quảng Ngãi làm cầu nối hợp tác giữa ba nước

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, ông U Huấn nhiệt liệt chào mừng các đại biểu thanh niên Việt Nam, Campuchia và Lào tham dự liên hoan.

Phó Trưởng ban Phát triển nghề nghiệp thanh niên, T.Ư Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Sisomphone Tipanya.

Chủ tịch Ủy ban Giáo dục, Thanh niên và Thể thao, T.Ư Hội LHTN Campuchia Hour Chhunkry.

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Hồ Hồng Nguyên tặng quà cho đại diện Đoàn đại biểu thanh niên Campuchia và Lào.

“Tôi mong muốn thông qua liên hoan lần này, thanh niên ba nước không chỉ có thêm những người bạn mới, những trải nghiệm văn hóa đáng nhớ, mà còn có cơ hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến và mở rộng các hoạt động hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khởi nghiệp, bảo vệ môi trường, tình nguyện vì cộng đồng”, ông U Huấn nhấn mạnh.

Thông tin về tiềm năng hợp tác, ông U Huấn cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y đạt 391,53 triệu USD, tăng 29,7% so với cùng kỳ năm trước.

Quảng Ngãi sẵn sàng trở thành cầu nối để hàng hóa từ Lào và Campuchia thông qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các cửa khẩu phụ trên tuyến biên giới đất liền, vận chuyển đến cảng nước sâu Dung Quất và xuất khẩu ra thị trường thế giới.

Lãnh đạo và đại biểu thanh niên ba nước chụp hình lưu niệm tại lễ khai mạc.

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, Ban Tổ chức giới thiệu ứng dụng Sổ tay đại biểu Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Campuchia - Lào năm 2026. Ứng dụng tích hợp lịch trình, địa điểm tổ chức, thành phần đại biểu và các thông báo cập nhật, giúp thanh niên ba nước thuận tiện theo dõi chương trình, kết nối và tham gia hoạt động.