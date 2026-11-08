Gen Z Đà Nẵng lan tỏa văn hóa đọc

TPO - Không chỉ đọc để tích lũy tri thức, Gen Z Đà Nẵng còn chủ động tìm cách đưa sách đến gần hơn với cộng đồng. Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng năm 2026" ghi nhận những sáng kiến sáng tạo, góp phần nuôi dưỡng tình yêu sách trong thế hệ trẻ.

Ngày 7/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đà Nẵng tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng" năm 2026.

Các "Đại sứ văn hóa đọc Đà Nẵng" năm 2026 được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch biểu dương. Ảnh: Giang Thanh

Được phát động từ tháng 3/2026, cuộc thi thu hút gần 11 nghìn bài dự thi đến từ các trường Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn. Qua vòng loại, ban tổ chức chấm chọn 30 thí sinh tham dự vòng phỏng vấn trực tiếp tại Thư viện Đà Nẵng.

Kết quả, giải thưởng "Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng" được trao cho em Nguyễn Cao Tuệ Mẫn (Trường Tiểu học Trần Nhân Tông, phường Cẩm Lệ), em Huỳnh Mai Ngân Giang (Trường THCS Võ Chí Công, xã Tam Xuân) và em Hồ Nguyễn Thanh Ngân (Trường THPT Phan Châu Trinh, phường Hải Châu).

27 thí sinh còn lại được trao giải "Văn hóa đọc". Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng trao giải cho 3 trường có số lượng học sinh tham gia nhiều nhất và 3 trường có chất lượng bài thi tốt nhất.

Trao tặng tủ sách cho các thư viện, không gian đọc trên địa bàn.

Theo em Hồ Nguyễn Thanh Ngân, việc trở thành "Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng" là động lực để tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu với sách, lan tỏa thói quen đọc và truyền cảm hứng đến các bạn trẻ.

""Gen Z ngày nay có rất nhiều cách để tiếp cận tri thức, nhưng sách vẫn luôn có giá trị riêng, giúp chúng em mở rộng hiểu biết, nuôi dưỡng tâm hồn và hình thành tư duy. Em mong muốn dùng sức trẻ, sự sáng tạo và cả những nền tảng mạng xã hội để giới thiệu sách hay, chia sẻ niềm vui đọc sách, cùng lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng", Ngân nói.

Trong khuôn khổ lễ trao giải, ban tổ chức bố trí không gian đọc sách, thư viện sách lưu động giới thiệu các đầu sách hay, phù hợp với lứa tuổi, tạo sân chơi để các bạn trẻ yêu sách giao lưu, học hỏi, trao đổi.

Các bạn học sinh thích thú đọc sách tại thư viện lưu động.

Theo bà Nguyễn Thị Hội An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng, qua các bài thi, nhiều bạn trẻ thể hiện tư duy độc lập, khả năng cảm thụ và sức sáng tạo.

Các thí sinh không chỉ chia sẻ những cuốn sách yêu thích mà còn đề xuất nhiều sáng kiến thiết thực cho phát triển văn hóa đọc như: hỗ trợ người khiếm thị, xây dựng câu lạc bộ đọc sách, lan tỏa sách và văn hóa đọc trên nền tảng số...

"Đây là những tín hiệu cho thấy các em không chỉ đọc để tiếp nhận tri thức mà còn mong muốn chia sẻ, kết nối và đưa những giá trị từ sách vào cuộc sống. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng môi trường đọc nhằm hình thành thói quen đọc, nuôi dưỡng tinh thần tự học và khát vọng khám phá tri thức của thế hệ trẻ", bà An nói.