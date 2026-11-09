Trung tướng Lê Minh Quang: An toàn giao thông gắn với bảo vệ sức mạnh chiến đấu

TPO - Lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu cụ thể hóa văn hóa giao thông thành việc làm, tiêu chí đánh giá, gắn trách nhiệm tập thể với cá nhân; kiên quyết khắc phục biểu hiện hình thức, chạy theo thành tích.

Ngày hội “Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông” năm 2026 do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam chỉ đạo Ban Thanh niên Quân đội chủ trì, phối hợp với Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa, Thành Đoàn Hải Phòng, Cục Chính trị Quân khu 3 và Công an Hải Phòng tổ chức.

Trung tướng Lê Minh Quang - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, cùng các đại biểu tới dự ngày hội. Ảnh: Nguyễn Minh

Tới dự chương trình có Trung tướng Lê Minh Quang - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn. Cùng dự có lãnh đạo Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa, Quân khu 3, Cục Công tác chính trị Bộ Công an và thành phố Hải Phòng; đại biểu các cơ quan, đơn vị và hơn 1.300 cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN).

Phát biểu tại ngày hội, Trung tướng Lê Minh Quang nhấn mạnh về yêu cầu xây dựng văn hóa giao thông gắn với xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn trong Quân đội và trách nhiệm của người đứng đầu.

“Phải nhận thức sâu sắc rằng, bảo đảm an toàn giao thông chính là bảo vệ tính mạng con người, bảo vệ sức mạnh chiến đấu của đơn vị, chấp hành pháp luật giao thông là biểu hiện cụ thể của ý thức tổ chức kỷ luật và là phẩm chất của người quân nhân cách mạng”, Trung tướng Lê Minh Quang nói.

Ngày hội “Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông” năm 2026 diễn ra sáng 9/11, tại Lữ đoàn 490 (Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa), thành phố Hải Phòng.

Dẫn số liệu 10 tháng đầu năm 2026, cả nước xảy ra 12.815 vụ tai nạn giao thông, làm chết 7.886 người, bị thương 7.485 người, Trung tướng Lê Minh Quang yêu cầu lấy phòng ngừa là chính, lấy chuyển biến nhận thức và hành vi làm thước đo hiệu quả.

Các đơn vị cần đổi mới tuyên truyền phù hợp với tuổi trẻ, tăng hoạt động trải nghiệm, thực hành kỹ năng; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm. Mỗi quân nhân phải gương mẫu, không lái xe sau khi sử dụng rượu bia, không chạy quá tốc độ, ứng xử văn minh và giúp đỡ cộng đồng.

Theo Trung tướng Lê Minh Quang - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, phải xây dựng văn hóa giao thông gắn với xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn trong Quân đội và trách nhiệm của người đứng đầu.

Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam yêu cầu các đơn vị Quân đội tăng cường phối hợp với Công an, địa phương, gia đình; chú trọng khu vực trường học, nơi đông người.

Nội dung xây dựng văn hóa giao thông phải được cụ thể hóa thành tiêu chí, việc làm, gắn trách nhiệm tập thể với cá nhân, kết quả thực hiện với bình xét thi đua; kiên quyết khắc phục biểu hiện hình thức, chạy theo thành tích.

“Quan trọng hơn, phải làm cho tinh thần, thông điệp của ngày hội tiếp tục được duy trì, chuyển hóa thành hành động tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên”, Trung tướng Lê Minh Quang nhấn mạnh.

Theo Trung tướng Lê Minh Quang, tuổi trẻ Quân đội đã tích cực hưởng ứng Cuộc vận động "Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông" bằng nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, thiết thực. Trong đó, việc tổ chức ngày hội hằng năm là điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, củng cố tinh thần đoàn kết quân dân, tô thắm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng nhân dân.

Lãnh đạo các đơn vị thực hiện nghi thức khởi động ngày hội.

Lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Trung ương Đoàn, Thành Đoàn và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng trao bốn bộ Thư viện số tặng tuổi trẻ Lữ đoàn 490, Trường Quân sự Quân khu 3 và Phân hiệu 2 - Trường Thiếu sinh quân miền Bắc.

Trong chương trình ngày hội, trên cung đường khoảng 10km qua các tuyến phố ở Hải Phòng, đội hình tuần hành có 100 mô tô của ba lực lượng: 50 xe thuộc Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa, 30 xe của Công an thành phố và 20 xe của Thành Đoàn Hải Phòng. Cùng với xe dẫn đường và xe kiểm soát quân sự, xe tuyên truyền đưa thông điệp chấp hành pháp luật và ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông đến người dân.

Đại diện tuổi trẻ phát biểu hưởng ứng ngày hội, Trung úy Nguyễn Văn Bắc - Trung đội trưởng Thông tin, Bí thư Chi đoàn Đại đội Chỉ huy thuộc Đoàn cơ sở Lữ đoàn 490, nêu những việc mỗi quân nhân cần thực hiện khi tham gia giao thông: Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn; đã uống rượu, bia thì không lái xe; chấp hành tốc độ, đi đúng phần đường, làn đường.

Cán bộ, ĐVTN các đơn vị tuần hành biểu dương lực lượng, tuyên truyền về Ngày hội.

﻿Video: Nguyễn Minh

Trung úy Nguyễn Văn Bắc xác định việc tự giác tuân thủ pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là một chuẩn mực đạo đức, biểu hiện văn minh của mỗi quân nhân. Những cử chỉ, hành vi có văn hóa cần được rèn thành thói quen khi tham gia giao thông.

Cùng với đó, tuổi trẻ các đơn vị cũng cam kết chủ động nghiên cứu, đề xuất các phong trào, mô hình mới; tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy giải pháp bảo đảm an toàn giao thông hiệu quả.

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Bùi Ngọc Tuyên - Chính uỷ Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa, nhấn mạnh ngày hội là dịp để tuổi trẻ nâng cao nhận thức, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Trung úy Nguyễn Văn Bắc cho rằng những cử chỉ, hành vi có văn hóa cần được rèn thành thói quen khi tham gia giao thông.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc tuyên truyền về văn hóa giao thông tại ngày hội.