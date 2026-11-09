Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Trung tướng Lê Minh Quang: An toàn giao thông gắn với bảo vệ sức mạnh chiến đấu

Nguyễn Minh

TPO - Lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu cụ thể hóa văn hóa giao thông thành việc làm, tiêu chí đánh giá, gắn trách nhiệm tập thể với cá nhân; kiên quyết khắc phục biểu hiện hình thức, chạy theo thành tích.

Ngày hội “Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông” năm 2026 do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam chỉ đạo Ban Thanh niên Quân đội chủ trì, phối hợp với Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa, Thành Đoàn Hải Phòng, Cục Chính trị Quân khu 3 và Công an Hải Phòng tổ chức.

tp_tnqd.jpg
Trung tướng Lê Minh Quang - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, cùng các đại biểu tới dự ngày hội. Ảnh: Nguyễn Minh

Tới dự chương trình có Trung tướng Lê Minh Quang - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn. Cùng dự có lãnh đạo Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa, Quân khu 3, Cục Công tác chính trị Bộ Công an và thành phố Hải Phòng; đại biểu các cơ quan, đơn vị và hơn 1.300 cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN).

Phát biểu tại ngày hội, Trung tướng Lê Minh Quang nhấn mạnh về yêu cầu xây dựng văn hóa giao thông gắn với xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn trong Quân đội và trách nhiệm của người đứng đầu.

“Phải nhận thức sâu sắc rằng, bảo đảm an toàn giao thông chính là bảo vệ tính mạng con người, bảo vệ sức mạnh chiến đấu của đơn vị, chấp hành pháp luật giao thông là biểu hiện cụ thể của ý thức tổ chức kỷ luật và là phẩm chất của người quân nhân cách mạng”, Trung tướng Lê Minh Quang nói.

tp_tnqd-9.jpg
tp_tnqd-7.jpg
Ngày hội “Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông” năm 2026 diễn ra sáng 9/11, tại Lữ đoàn 490 (Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa), thành phố Hải Phòng.

Dẫn số liệu 10 tháng đầu năm 2026, cả nước xảy ra 12.815 vụ tai nạn giao thông, làm chết 7.886 người, bị thương 7.485 người, Trung tướng Lê Minh Quang yêu cầu lấy phòng ngừa là chính, lấy chuyển biến nhận thức và hành vi làm thước đo hiệu quả.

Các đơn vị cần đổi mới tuyên truyền phù hợp với tuổi trẻ, tăng hoạt động trải nghiệm, thực hành kỹ năng; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm. Mỗi quân nhân phải gương mẫu, không lái xe sau khi sử dụng rượu bia, không chạy quá tốc độ, ứng xử văn minh và giúp đỡ cộng đồng.

tp_tnqd-6.jpg
Theo Trung tướng Lê Minh Quang - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, phải xây dựng văn hóa giao thông gắn với xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn trong Quân đội và trách nhiệm của người đứng đầu.

Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam yêu cầu các đơn vị Quân đội tăng cường phối hợp với Công an, địa phương, gia đình; chú trọng khu vực trường học, nơi đông người.

Nội dung xây dựng văn hóa giao thông phải được cụ thể hóa thành tiêu chí, việc làm, gắn trách nhiệm tập thể với cá nhân, kết quả thực hiện với bình xét thi đua; kiên quyết khắc phục biểu hiện hình thức, chạy theo thành tích.

“Quan trọng hơn, phải làm cho tinh thần, thông điệp của ngày hội tiếp tục được duy trì, chuyển hóa thành hành động tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên”, Trung tướng Lê Minh Quang nhấn mạnh.

Theo Trung tướng Lê Minh Quang, tuổi trẻ Quân đội đã tích cực hưởng ứng Cuộc vận động "Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông" bằng nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, thiết thực. Trong đó, việc tổ chức ngày hội hằng năm là điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, củng cố tinh thần đoàn kết quân dân, tô thắm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng nhân dân.

tp_tnqd-10.jpg
Lãnh đạo các đơn vị thực hiện nghi thức khởi động ngày hội.
tp_tnqd-11.jpg
Lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Trung ương Đoàn, Thành Đoàn và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng trao bốn bộ Thư viện số tặng tuổi trẻ Lữ đoàn 490, Trường Quân sự Quân khu 3 và Phân hiệu 2 - Trường Thiếu sinh quân miền Bắc.

Trong chương trình ngày hội, trên cung đường khoảng 10km qua các tuyến phố ở Hải Phòng, đội hình tuần hành có 100 mô tô của ba lực lượng: 50 xe thuộc Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa, 30 xe của Công an thành phố và 20 xe của Thành Đoàn Hải Phòng. Cùng với xe dẫn đường và xe kiểm soát quân sự, xe tuyên truyền đưa thông điệp chấp hành pháp luật và ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông đến người dân.

Đại diện tuổi trẻ phát biểu hưởng ứng ngày hội, Trung úy Nguyễn Văn Bắc - Trung đội trưởng Thông tin, Bí thư Chi đoàn Đại đội Chỉ huy thuộc Đoàn cơ sở Lữ đoàn 490, nêu những việc mỗi quân nhân cần thực hiện khi tham gia giao thông: Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn; đã uống rượu, bia thì không lái xe; chấp hành tốc độ, đi đúng phần đường, làn đường.

Cán bộ, ĐVTN các đơn vị tuần hành biểu dương lực lượng, tuyên truyền về Ngày hội.
﻿Video: Nguyễn Minh

Trung úy Nguyễn Văn Bắc xác định việc tự giác tuân thủ pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là một chuẩn mực đạo đức, biểu hiện văn minh của mỗi quân nhân. Những cử chỉ, hành vi có văn hóa cần được rèn thành thói quen khi tham gia giao thông.

Cùng với đó, tuổi trẻ các đơn vị cũng cam kết chủ động nghiên cứu, đề xuất các phong trào, mô hình mới; tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy giải pháp bảo đảm an toàn giao thông hiệu quả.

tp_tnqd-5.jpg
Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Bùi Ngọc Tuyên - Chính uỷ Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa, nhấn mạnh ngày hội là dịp để tuổi trẻ nâng cao nhận thức, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng tham gia giao thông an toàn.
tp_tnqd-8.jpg
Trung úy Nguyễn Văn Bắc cho rằng những cử chỉ, hành vi có văn hóa cần được rèn thành thói quen khi tham gia giao thông.
tp_tnqd-4.jpg
tp_tnqd-1.jpg
tp_tnqd-2.jpg
tp_tnqd-3.jpg
Chương trình nghệ thuật đặc sắc tuyên truyền về văn hóa giao thông tại ngày hội.
ngay-hoi-vhgt.jpg
Trong khuôn khổ ngày hội, chiều 8/11, hàng trăm cán bộ, ĐVTN đã tham gia buổi tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 và Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Xem thêm

#Ngày hội Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông 2026 #Lữ đoàn 490 #Tổng cục Chính trị #Trung tướng Lê Minh Quang #Ban Thanh niên Quân đội #Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa #thành phố Hải Phòng #quân đội #công an #tuổi trẻ Quân đội

Cùng chuyên mục

Hai tiếng gọi, một đời đổi khác

Hai tiếng gọi, một đời đổi khác

Có những khoảnh khắc tưởng như rất bình thường nhưng lại khiến một người nhìn cuộc sống bằng cách khác. Với tôi, đó là buổi chiều con gái Tuệ Lâm lần đầu gọi hai tiếng “Ba ơi”.

Lộ trình gửi trao hạnh phúc

Lộ trình gửi trao hạnh phúc

Cuộc sống tha phương cho tôi quá giang nơi miền viễn xứ. Hành trình phiêu bạt khiến cánh chim thiên di lưu lạc chỉ nhón bước chân an yên khi làn gió heo may thổi dịu nhẹ trên mái hiên nhà. Theo vòng xoáy công việc, thời gian tôi được ở bên người thân lại ngược chiều với đại lộ tôi bước tới. Lộ trình về với yêu thương luôn trào dâng niềm hạnh phúc lâng lâng khó tả. Bình dị. Xuyến xao.

Gen Z Đà Nẵng lan tỏa văn hóa đọc

Gen Z Đà Nẵng lan tỏa văn hóa đọc

TPO - Không chỉ đọc để tích lũy tri thức, Gen Z Đà Nẵng còn chủ động tìm cách đưa sách đến gần hơn với cộng đồng. Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng năm 2026" ghi nhận những sáng kiến sáng tạo, góp phần nuôi dưỡng tình yêu sách trong thế hệ trẻ.

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Tôn vinh những cán bộ trẻ giỏi, khơi dậy khát vọng sáng tạo

TPO - Tối 7/11, tại thành phố Bắc Ninh, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn và anh Nguyễn Kim Quy – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam dự chương trình tuyên dương “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” và trao giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc, năm 2026.

Hỗ trợ 1.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh ứng dụng trí tuệ nhân tạo livestream

Hỗ trợ 1.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh ứng dụng trí tuệ nhân tạo livestream

TPO - Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh Việt Nam tham gia thương mại điện tử tiếp tục được mở rộng với gói tài trợ công nghệ và đào tạo trị giá 30 tỷ đồng. Theo đó, 1.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nhà sáng tạo nội dung (creator) có cơ hội tiếp cận giải pháp AI Livestream cùng các khóa học kinh doanh trực tuyến, góp phần giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế số.

Đưa thư viện pháp luật không cần Internet đến lính trẻ và học sinh

Đưa thư viện pháp luật không cần Internet đến lính trẻ và học sinh

TPO - Tra cứu mức xử lý của 895 hành vi vi phạm, xem video và tự kiểm tra kiến thức pháp luật ngay cả khi không có mạng, thư viện số dành cho tuổi trẻ Quân đội dự kiến được trao tại ngày hội văn hóa giao thông ở Hải Phòng. Sản phẩm hướng tới giúp bộ đội chủ động học luật, rèn ý thức tự giác chấp hành.

Người trẻ hào hứng đem rác đổi quà xanh

Người trẻ hào hứng đem rác đổi quà xanh

TPO - Mang theo pin cũ, chai nhựa, giấy bìa và nhiều vật liệu đã qua sử dụng, đông đảo người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên tại TPHCM hào hứng tham gia ngày hội tái chế “đổi rác lấy quà”.

Tuổi trẻ An Giang thắp sáng đường biên, xây nhà cho cán bộ Đoàn khó khăn

Tuổi trẻ An Giang thắp sáng đường biên, xây nhà cho cán bộ Đoàn khó khăn

TPO - Tuyến đường dài 1,5km ở khu vực biên giới phường Tịnh Biên (An Giang) được lắp đặt 50 trụ đèn năng lượng mặt trời, cùng hệ thống giá treo cờ Tổ quốc. Dịp này, Đoàn UBND tỉnh An Giang cũng khởi công xây dựng 2 căn nhà nhân ái, giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ổn định chỗ ở.

Cảnh báo liên tục, người trẻ vẫn sập bẫy bắt cóc online

Cảnh báo liên tục, người trẻ vẫn sập bẫy bắt cóc online

TPO - Liên tiếp những vụ sinh viên bị giả danh công an, thao túng tâm lý, ép tự cô lập và lừa chuyển tiền cho thấy thủ đoạn bắt cóc online ngày càng tinh vi. Dù liên tục được cảnh báo, nhiều người trẻ vẫn trở thành nạn nhân của các kịch bản lừa đảo. Chuyên gia phân tích những chiêu trò thao túng tâm lý, dấu hiệu nhận diện và cách giúp sinh viên chủ động thoát bẫy.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe