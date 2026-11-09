Nữ thủ lĩnh Hội Sinh viên khát vọng cống hiến vì cộng đồng

TPO - Nguyễn Thị Duyên (sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Công đoàn) là gương mặt trẻ tiêu biểu với thành tích nổi bật trong học tập và công tác Đoàn – Hội. Với Duyên, mỗi hoạt động Đoàn - hội, mỗi hành trình tình nguyện không chỉ là cơ hội rèn luyện, trưởng thành mà còn là dịp lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết tuổi trẻ và khát vọng cống hiến vì cộng đồng.

Từ một nữ sinh còn nhút nhát, bỡ ngỡ khi mới bước vào giảng đường, Nguyễn Thị Duyên từng bước khẳng định bản thân trong công tác Đoàn – Hội, trở thành cán bộ Hội có nhiều thành tích nổi bật tại Trường Đại học Công đoàn. Duyên còn tham gia đội cộng tác viên tại Thành đoàn Hà Nội, đảm nhiệm vai trò MC tại nhiều sự kiện của Thành phố Hà Nội. Đặc biệt, Duyên được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công đoàn khóa XI.

Nguyễn Thị Duyên được tín nhiệm giữ vai trò Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công đoàn, khóa XI. Ảnh: NVCC

Theo Duyên, đối với một cán bộ Hội, mỗi vị trí không chỉ là sự ghi nhận mà còn gắn với trách nhiệm trước tập thể, đòi hỏi tinh thần chủ động, khả năng phối hợp và sẵn sàng cống hiến. Điều này là nền tảng tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, rèn luyện bản lĩnh và từng bước trưởng thành.

Những nỗ lực của Duyên được ghi nhận ở cả cấp thành phố và Trung ương. Tháng 11/2025, cô vinh dự nhận Bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam vì thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2024–2025. Trước đó, Hội Sinh viên thành phố Hà Nội tặng Bằng khen ghi nhận những đóng góp nổi bật của cô trong nhiệm kỳ 2023–2025.

Đằng sau những tấm bằng khen là hành trình phấn đấu bền bỉ, gắn việc rèn luyện bản thân với trách nhiệm đối với tập thể. Từ giảng đường đến các hoạt động phong trào, công tác Hội đã trở thành môi trường giúp nữ sinh quê Thanh Hóa phát huy tinh thần xung kích và ý thức cống hiến của tuổi trẻ.

Học tập tốt, rèn luyện toàn diện

Dù dành nhiều thời gian cho công tác Hội và các hoạt động phong trào, Nguyễn Thị Duyên vẫn duy trì kết quả học tập tốt. Với cô, tham gia hoạt động tập thể và trau dồi kiến thức chuyên môn luôn song hành trong quá trình rèn luyện, trưởng thành.

Theo học ngành Ngôn ngữ Anh tại Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Công đoàn, Duyên hoàn thành chương trình đào tạo và được nhà trường tặng Giấy khen vì đạt danh hiệu sinh viên Giỏi toàn khóa 2022–2026. Thành tích này ghi nhận những nỗ lực học tập trong suốt bốn năm đại học, đồng thời thể hiện khả năng cân bằng giữa học tập và hoạt động phong trào.

Một dấu mốc đáng tự hào khác là tháng 12/2025, Duyên được Hội Sinh viên thành phố Hà Nội trao Bằng khen công nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố năm học 2024–2025. Đây là danh hiệu cao quý của Hội Sinh viên Việt Nam, ghi nhận sự phấn đấu toàn diện trên năm phương diện: đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt và hội nhập tốt.

Với thành tích học tập và sự năng nổ trong công tác Hội, Duyên được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 12/2025. Đây là dấu mốc ý nghĩa, ghi nhận quá trình phấn đấu và trưởng thành của một đảng viên trẻ.

Tháng 3/2026, những nỗ lực trong học tập và phong trào sinh viên của Duyên được Hội đồng hương tỉnh Thanh Hóa tại Hà Nội ghi nhận, trao tặng Giấy khen vì thành tích xuất sắc trong năm 2025.

Những thành tích ấy không chỉ là kết quả của từng hoạt động riêng lẻ mà còn phản ánh sự kiên trì, ý thức trách nhiệm và tinh thần cầu tiến trong suốt quá trình học tập, rèn luyện của Duyên.

Dấu chân tình nguyện và tinh thần phụng sự cộng đồng

Nếu giảng đường là nơi tích lũy tri thức, công tác Hội và phong trào thanh niên là môi trường rèn luyện bản lĩnh, thì những chuyến đi tình nguyện lại mang đến cho Nguyễn Thị Duyên cơ hội trải nghiệm thực tế và góp sức trẻ vì cộng đồng.

Nguyễn Thị Duyên (thứ hai hàng đầu, phải sang) tham gia sôi nổi trong các hoạt động tình nguyện tại các địa bàn vùng cao. Ảnh: NVCC

Mùa hè năm 2024, Duyên tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tại hai xã Cao Sơn và La Pan Tẩn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Rời nhịp sống quen thuộc nơi giảng đường để đến với vùng cao, cô có thêm những trải nghiệm ý nghĩa và cơ hội đóng góp cho các hoạt động cộng đồng.

Những đóng góp trong chiến dịch đã mang về cho Duyên nhiều hình thức khen thưởng. Tiêu biểu là Giấy khen của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai vì tích cực tham gia chiến dịch “Mùa hè xanh” năm 2024; Giấy khen của Đoàn Thanh niên huyện Mường Khương cùng các giấy khen của chính quyền và tổ chức Đoàn tại hai xã Cao Sơn, La Pan Tẩn.

Từ công tác Hội đến những chiến dịch tình nguyện, hành trình của Nguyễn Thị Duyên khắc họa hình ảnh một người trẻ không ngừng hoàn thiện bản thân, tích cực tham gia hoạt động tập thể và hướng đến những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.