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Giới trẻ

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Tuổi trẻ Ninh Bình 'cháy' hết mình trong ngày hội làm chủ ngoại ngữ, hội nhập

Gia Linh

TPO - Hội trại “Thanh niên Ninh Bình: Làm chủ ngoại ngữ - Hội nhập quốc tế” năm 2026 mang đến không gian giao lưu đa dạng với các hoạt động hùng biện ngoại ngữ, văn nghệ, thể thao, thu hút đông đảo sinh viên các trường đại học, cao đẳng tham gia.

Sau một ngày diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, hội trại Thanh niên Ninh Bình: Làm chủ ngoại ngữ - Hội nhập quốc tế năm 2026 khép lại với Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng và Gala lửa trại thanh niên vào tối 8/11 tại Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh - Khu vực 3.

Tham dự chương trình có bà Trần Thị Thoa - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình, chị Ngô Thị Thùy Trang - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, chị Phạm Thị Hải Yến - Phó Bí thư Tỉnh đoàn cùng đại diện các đơn vị, trường đại học, cao đẳng.

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Đông đảo đại biểu, đoàn viên, thanh niên tham dự Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng và Gala lửa trại thanh niên vào tối 8/11 tại Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh - Khu vực 3.

Với chủ đề Giai điệu cách mạng - Khát vọng tuổi trẻ, Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng trở thành điểm nhấn của hội trại. Năm nhóm tuyên truyền của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh mang đến những tiết mục hát, múa được dàn dựng công phu, kết hợp giữa nội dung truyền thống và cách thể hiện trẻ trung, sáng tạo.

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Các phần thi trong Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng được dàn dựng công phu.

Các tiết mục Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai, Liên khúc: Đường lên phía trước, Tổ quốc trong ánh mặt trời, Tàu anh qua núi... góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ. Thông qua hình thức biểu diễn gần gũi với thanh niên, những ca khúc cách mạng tiếp tục được làm mới, góp phần giáo dục truyền thống và bồi đắp lý tưởng sống đẹp cho đoàn viên.

Tại chương trình, Ban Tổ chức công bố kết quả và trao giải Hội trại năm 2026. Giải Nhất thuộc về Đoàn trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. Giải Nhì thuộc về Đoàn trường Đại học Hoa Lư. Ba giải Ba được trao cho Đoàn trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, Đoàn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định và Đoàn trường Cao đẳng Cơ điện Nông nghiệp và Môi trường.

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Ban Tổ chức trao giải Hội trại Thanh niên Ninh Bình: Làm chủ ngoại ngữ - Hội nhập quốc tế năm 2026.

Khép lại các nội dung thi, Gala lửa trại thanh niên diễn ra tại sân Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh với các hoạt động giao lưu, kết nối giữa đoàn viên, thanh niên các đơn vị. Chương trình tạo không gian gặp gỡ, tăng cường tình đoàn kết và khép lại một ngày hội sôi nổi của tuổi trẻ Ninh Bình.

Trước đó, trong ngày 8/11, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Ninh Bình tổ chức tọa đàm và hùng biện ngoại ngữ với chủ đề Ngoại ngữ kết nối thế giới - Thanh niên tiên phong hội nhập.

Tại tọa đàm, các đại biểu, khách mời và đoàn viên, thanh niên cùng trao đổi về vai trò của ngoại ngữ trong học tập, công việc và quá trình hội nhập quốc tế. Nhiều kinh nghiệm, phương pháp học tập, rèn luyện ngoại ngữ được chia sẻ, giúp thanh niên nhận diện những yêu cầu về năng lực giao tiếp và khả năng thích ứng trong môi trường toàn cầu hóa.

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Tọa đàm và hùng biện ngoại ngữ với chủ đề Ngoại ngữ kết nối thế giới - Thanh niên tiên phong hội nhập khuyến khích đoàn viên, thanh niên chủ động học tập, rèn luyện ngoại ngữ, nâng cao năng lực giao tiếp và bản lĩnh hội nhập.

Phần thi hùng biện ngoại ngữ với sự tham gia của 9 thí sinh đến từ các đơn vị là một trong những nội dung đáng chú ý của chương trình. Các thí sinh thể hiện khả năng sử dụng ngoại ngữ, tư duy và sự tự tin qua những phần trình bày về chủ đề hội nhập quốc tế. Hoạt động góp phần khuyến khích đoàn viên, thanh niên chủ động học tập, rèn luyện ngoại ngữ, nâng cao năng lực giao tiếp và bản lĩnh hội nhập.

Cũng trong buổi sáng, không khí tại Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh - Khu vực 3 trở nên sôi nổi với hoạt động dựng và trang trí hội trại của các đơn vị. Mỗi không gian được thiết kế theo ý tưởng riêng, thể hiện sự sáng tạo, tinh thần đoàn kết và dấu ấn của từng trường.

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Hoạt động dựng trại và giao lưu thể thao là điểm nhấn của hội trại vào sáng 8/11.

Song song với hoạt động dựng trại, đoàn viên, thanh niên tham gia giao lưu thể thao với các nội dung bóng đá, cầu lông, kéo co và trò chơi tập thể, team building. Thông qua chuỗi hoạt động kết hợp giữa ngoại ngữ, văn hóa, văn nghệ và thể thao, hội trại tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên phát huy năng khiếu, rèn luyện kỹ năng và nâng cao tinh thần chủ động học tập.

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