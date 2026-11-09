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Xã hội

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Nhật Bản

Chiều 9/11 (giờ địa phương), tại Nhà khách Quốc gia Akasaka ở thủ đô Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

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Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly. (Ảnh: TTXVN)
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Hai nhà lãnh đạo đứng trên bục danh dự nghe cử hành quốc thiều hai nước. (Ảnh: TTXVN)
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Toàn cảnh lễ đón. (Ảnh: TTXVN)
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Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự. (Ảnh: TTXVN)
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Thủ tướng Takaichi Sanae giới thiệu với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm các quan chức cấp cao Nhật Bản. (Ảnh: TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu các quan chức cấp cao Việt Nam với Thủ tướng Takaichi Sanae. (Ảnh: TTXVN)

Sau lễ đón, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiến hành hội đàm và chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Takaichi Sanae chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác. (Ảnh: TTXVN)
Theo TTXVN

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#Nhật Bản #Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Tô Lâm #Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

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