Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Nhật Bản

Sau lễ đón, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiến hành hội đàm và chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác.
Chiều 9/11 (giờ địa phương), tại Nhà khách Quốc gia Akasaka ở thủ đô Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Sau lễ đón, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiến hành hội đàm và chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác.
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