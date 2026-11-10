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Mưa to trong 3 ngày, Đà Nẵng cảnh báo du khách

Thanh Hiền

TPO - Từ ngày 9-11/11, TP. Đà Nẵng có mưa, có nơi mưa rất to kèm dông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn đối với các hoạt động tham quan, du lịch ngoài trời.

Ngày 9/11, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (BQL) đã khuyến cáo người dân, du khách chú trọng đảm bảo an toàn khi tham quan bán đảo Sơn Trà trong thời tiết xấu.

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Bán đảo Sơn Trà thời điểm mưa lũ. Ảnh: Nguyễn Thành.

BQL lưu ý người dân, du khách không cố gắng tham quan, trekking, hiking hoặc di chuyển trên các cung đường bán đảo Sơn Trà khi thời tiết diễn biến xấu. Chủ động tạm hoãn lịch trình khi có mưa lớn, dông sét.

Không di chuyển vào các tuyến đường dốc trơn trượt, khu vực có nguy cơ sạt lở, cây gãy đổ; không tiếp cận suối, khe nước và những nơi có nguy cơ nước chảy xiết.

Khi điều khiển phương tiện cần chú ý giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn khi di chuyển. Không dừng, đỗ xe tại các vị trí khuất tầm nhìn, dưới tán cây lớn hoặc khu vực có nguy cơ sạt lở.

Đặc biệt, người dân và du khách cần thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và nhân viên BQL, không tự ý di chuyển vào những khu vực đã có cảnh báo nguy hiểm hoặc hạn chế tham quan.

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Một điểm sạt lở trên bán đảo Sơn Trà đang được khắc phục.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, từ ngày 9 đến 10/11, thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông. Từ chiều tối ngày 10 đến hết ngày 11/11, khu vực tiếp tục có mưa vừa, mưa to, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn đối với các hoạt động tham quan, du lịch ngoài trời.

Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ cảnh báo sạt lở, lũ quét xảy ra tại 31 xã, phường. Riêng phường Sơn Trà lưu ý các khu vực gần nhà vọng cảnh, các sườn núi ở độ cao 500-700 m.

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#Mưa lớn #Đà Nẵng #khuyến cáo #tham quan #trekking #du khách #sạt lở #bán đảo Sơn Trà

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