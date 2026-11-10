Mưa to gió giật quật đổ nhiều cây xanh, đè vào ôtô ở Đà Nẵng

TPO - Mưa to cùng gió mạnh khiến cây xanh trên nhiều tuyến đường tại Đà Nẵng bật gốc. Nhiều cây ngã đè trúng xe ôtô đậu bên dưới.
TPO - Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan giải thích quy định cho phép người đủ 18 tuổi mua thuốc lá là tiếp cận theo quy định của Bộ luật dân sự, thực hiện quyền của những người đủ năng lực hành vi dân sự, tương đồng với 140 nước trên thế giới.
TPO - Alice Huang, người được cho là có quan hệ tình cảm với CEO Nvidia Jensen Huang, bị tình báo Mỹ nghi được nước ngoài tuyển mộ. Mối liên hệ của bà với một doanh nghiệp từng mua hàng tỷ USD chip AI từ Nvidia càng khiến vụ việc thu hút chú ý.
TPO - Chiều 9/11, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực 11, Công an TPHCM cứu một người đàn ông mắc kẹt trong đám cháy lúc 18h tại căn nhà trên đường Âu Cơ, phường Hòa Bình. Lực lượng chức năng điều động 3 xe cùng 22 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa và cứu nạn.
TPO - Mùa đông năm nay được dự báo ấm hơn trung bình nhiều năm, các đợt không khí lạnh có thể yếu và số ngày rét đậm, rét hại giảm. Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo vẫn có khả năng xuất hiện những đợt rét rất mạnh, khiến nhiệt độ giảm sâu trong thời gian ngắn.
TPO - Một vụ nổ lớn xảy ra gần trưa 9/11 tại nhà máy gang thép ở tỉnh Izmir, miền tây Thổ Nhĩ Kỳ, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 14 người bị thương. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm 10 người nghi mắc kẹt dưới đống đổ nát.
TPO - Trong bài viết giới thiệu 4 đội tuyển bảng G giải U17 Thế giới sắp diễn ra, FIFA đã lựa chọn Chu Ngọc Nguyễn Lực là cầu thủ đáng xem nhất của U17 Việt Nam. Tiền vệ này được xướng tên bên cạnh những “măng non” khác bên phía Bỉ, New Zealand và Mali.
TPO - Chiều 9/11, Quốc hội thảo luận, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Nhiều đại biểu đề nghị cấm bán thuốc lá cho người sinh từ năm 2010 và nâng độ tuổi được mua lên 21 nhằm ngăn chặn tỷ lệ thanh niên nghiện nicotine.
TPO - Mưa lớn cùng với lũ trên các sông dâng cao khiến cả nghìn hộ dân ở Thanh Hóa ngập trong nước. Nhiều diện tích hoa màu, công trình cầu cống, kênh mương bị sạt lở, hư hỏng, gây thiệt hại và ảnh hưởng đến đời sống người dân.
TPO - Thành phố linh thiêng Ayodhya của Ấn Độ rực sáng với khoảng 3 triệu ngọn đèn dầu trong lễ hội Diwali, kết hợp các nghi lễ truyền thống, biểu diễn văn hóa và trình diễn máy bay không người lái đặc sắc.
TPO - Mưa lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa khiến nước sông dâng cao, gây sập mố cầu Bái Sim trên tuyến quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành, khiến việc lưu thông qua khu vực bị tê liệt.
TPO - Ngày 8/11, tân Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng hai Á hậu lần đầu gặp gỡ báo chí sau đăng quang. Bên cạnh những chia sẻ về nhan sắc, học tập và kế hoạch cống hiến của hoa hậu và hai á hậu, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - giải đáp các thắc mắc liên quan đến kết quả cuộc thi, nhấn mạnh việc lựa chọn danh hiệu dựa trên quá trình đánh giá toàn diện.
TPO - Tại cơ quan công an, Lâm Duy Bảo Sơn (tức “Sơn mặt quỷ”) bày tỏ xấu hổ, ăn năn và mong được khoan hồng sau khi bị bắt trong vụ án liên quan Nguyễn Tuấn Hiệp (tức "Hiệp đen").
TPO - Tại buổi họp báo sau đăng quang, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 cùng tân hoa hậu, các á hậu đã trao đổi, giải đáp nhiều vấn đề được báo chí quan tâm, đồng thời chia sẻ về định hướng hoạt động trong thời gian tới.
TPO - Mưa lớn sáng 9/11 cùng áp lực giao thông giờ cao điểm khiến hàng loạt tuyến đường Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng. Hàng nghìn phương tiện chôn chân, người dân chật vật nhích từng mét.
TPO - Với những gia đình đã gắn bó nhiều năm tại tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (Hà Nội), thông tin về việc rà soát, xử lý sai phạm theo Nghị quyết mới được HĐND TP Hà Nội thông qua không chỉ đặt ra nỗi lo về nơi ở, mà còn là những trăn trở, tiếc nuối một nếp sống đã quen thuộc suốt nhiều năm.
TPO - Ngày 8/11, một chiếc trực thăng chữa cháy bất ngờ mất kiểm soát, lao xuống sông Barito (Indonesia) khi đang lấy nước để dập cháy rừng. May mắn, cả ba thành viên phi hành đoàn đều an toàn.