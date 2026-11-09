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Pháp luật

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Công an phong tỏa nơi phát hiện vật nghi là sọ người ở TPHCM

Nguyễn Dũng

TPO - Người dân tập thể dục trên đường Lương Văn Can, phường Linh Xuân, TPHCM phát hiện vật nghi là sọ người bên vệ đường. Công an đang khám nghiệm, xác minh nguồn gốc.

Đến 20h00 ngày 9/11, các lực lượng chức năng phường Linh Xuân vẫn phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường sau khi phát hiện một vật thể nghi là sọ người trên địa bàn.

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Lực lượng chức năng có mặt ở hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, người dân tập thể dục trên đường Lương Văn Can, đoạn giao với đường Hồ Xuân Hương. Một số người phát hiện vật thể nghi là sọ người nằm bên vệ đường nên trình báo cơ quan chức năng.

Vị trí phát hiện thuộc địa bàn phường Linh Xuân, giáp ranh phường Đông Hòa, phía sau một trường đại học.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt, phong tỏa khu vực để phục vụ công tác khám nghiệm và xác minh.

Theo một số nhân chứng, vật thể nghi là sọ người đã phân hủy nặng. Ngoài vật thể này, lực lượng chức năng chưa phát hiện thêm các vật thể khác liên quan.

Đến 20h cùng ngày, nhiều lực lượng chức năng vẫn có mặt tại hiện trường, thực hiện công tác khám nghiệm. Cơ quan chức năng đang xác định vật được phát hiện có phải là sọ người hay không, đồng thời làm rõ nguồn gốc và các tình tiết liên quan.

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