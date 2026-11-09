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Pháp luật

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Bị xử vắng mặt, cựu giám đốc chi nhánh gửi đơn đề nghị làm rõ trách nhiệm của hội sở

Hoàng An

TPO - Cựu giám đốc chi nhánh ngân hàng - Nguyễn Thị Hương Giang bị cáo buộc lập hồ sơ tín dụng khống, cho khách vay 30 tỷ đồng không tài sản đảm bảo từ năm 2011. Đang trốn truy nã, bị xét xử vắng mặt, bị cáo gửi đơn đề nghị tòa làm rõ trách nhiệm của hội sở.

Lý do bị cáo đề nghị làm rõ trách nhiệm của hội sở

Sáng nay (9/11), TAND Hà Nội xét xử vắng mặt, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hương Giang, cựu Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - chi nhánh Hai Bà Trưng (SeABank Hai Bà Trưng) mức án 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Cùng vụ án, bị cáo Lê Anh Tâm, cựu Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng An Việt Úc, bị phạt 12 năm tù tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

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HĐXX sơ thẩm các bị cáo.

Cách đây vài ngày, TAND TP Hà Nội cũng kêu gọi các bị cáo ra đầu thú để thực hiện quyền bào chữa, được hưởng chính sách khoan hồng.

Tại phiên tòa, HĐXX sơ thẩm công bố đơn của bà Nguyễn Thị Hương Giang gửi đến tòa thông qua luật sư. Trong đơn, cựu Giám đốc SeABank chi nhánh Hai Bà Trưng cho rằng năm 2012, tình hình tài chính của ngân hàng gặp khó khăn nên việc phê duyệt tín dụng, giải ngân được thực hiện rất chặt chẽ. Một số khoản vay dù thuộc thẩm quyền chi nhánh vẫn phải trình Hội sở phê duyệt.

Từ đó, bị cáo Giang đề nghị tòa đánh giá khách quan vai trò của những người tham gia, đồng thời làm rõ trách nhiệm của Hội sở đối với các khoản vay liên quan vụ án.

Bị cáo Giang cho biết đã nhận thức được những sai lầm của mình, mong được pháp luật khoan hồng và đề nghị HĐXX xem xét các kiến nghị nêu trong đơn.

Bị cáo Tâm xuất cảnh giai đoạn 2012 - 2013 không về nước. Trong khi, tài liệu vụ án thể hiện, bị cáo Giang xuất cảnh ngày 28/6/2012 nhưng không nêu bà đến quốc gia nào. Đơn gửi tới tòa, bị cáo cũng không đề cập việc này.

Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vina Megastar do ông Nguyễn Hoàng Long (SN 1972) làm Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc. Từ năm 2010 - 2011, Công ty Vina Megastar còn nợ ngân hàng SeABank chi nhánh ở Hai Bà Trưng 250 tỷ đồng và các Công ty thành viên còn nợ ngân hàng số tiền 150 tỷ đồng.

Do cần tiền trả nợ ngân hàng và để kinh doanh, ông Nguyễn Hoàng Long đã đến gặp bị cáo Nguyễn Thị Hương Giang, Giám đốc chi nhánh ngân hàng, để trao đổi về việc tiếp tục vay vốn tại ngân hàng này. Long và Giang thống nhất lập hồ sơ tín dụng "khống" bằng cách chỉ đạo Giám đốc các công ty thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vina Megastar lập, ký "khống" hợp đồng mua bán hàng hóa là sắt thép, hợp đồng thuê kho ba bên.

Chỉ đạo cấp dưới làm trái quy định

Viện Kiểm sát xác định thực tế, không có hàng hóa là sắt, thép lưu kho nhưng nhóm Long, Giang vẫn sử dụng các hợp đồng này ký hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng tín dụng vay vốn của ngân hàng.

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Bị cáo Nguyễn Hoàng Long cùng nhóm đồng phạm bị xét xử trước đó.

Bị cáo Nguyễn Thị Hương Giang khi đó với vai trò là Giám đốc chi nhánh Hai Bà Trưng, không yêu cầu các nhân viên thực hiện việc kiểm tra, xác minh, thẩm định tài sản đảm bảo theo quy định mà chỉ đạo cấp dưới lập khống các biên bản thẩm định tài sản bảo đảm tiền vay; ký hợp đồng thuê kho ba bên và biên bản kiểm kê hàng hóa gửi kho rồi trình duyệt hồ sơ tín dụng khi không có tài sản thế chấp để ngân hàng giải ngân khoản vay cho khách hàng.

Từ việc 'tạo điều kiện' của nhóm nhân viên ngân hàng, ông Nguyễn Hoàng Long cùng các đồng phạm vay 29,5 tỷ đồng (trong đó đã chiếm đoạt hơn 14,2 tỷ đồng) của ngân hàng.

Được biết từ năm 2016, TAND TP Hà Nội đã xét xử, tuyên án tù đối với ông Nguyễn Hoàng Long cùng đồng phạm gồm Lê Quỳnh Anh, Thái Quốc Trung, Lại Phú Chiến, Võ Tuấn Hưng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo Nguyễn Trang Nhung, Nguyễn Văn Hoạn, Nguyễn Anh Quang và Đỗ Tuấn Anh cũng bị phạt tù về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Đối với Lê Anh Tâm, người này bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Nguyễn Thị Hương Giang bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Tuy nhiên, hai bị cáo bỏ trốn nên Cơ quan điều tra ra quyết định truy nã, tách tài liệu liên quan và tạm đình chỉ điều tra.

Đến nay, xem xét thấy có đủ tài liệu, Cơ quan điều tra ra quyết định phục hồi điều tra vụ án để kết luận điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt đối với Lê Anh Tâm và Nguyễn Thị Hương Giang.

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