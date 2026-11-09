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Công an bắt 2 kẻ chuyên dàn cảnh chiếm đoạt tiền người bán rau

Nguyễn Dũng

TPO - Mua hàng trị giá 10.000–20.000 đồng, hai người bị cáo buộc dàn cảnh khiến tiểu thương mất tập trung rồi yêu cầu trả lại tiền thừa, dù cả hai chưa hề đưa tờ giấy bạc mệnh giá 500 nghìn đồng để thanh toán.

Ngày 9/11, Công an xã Xuân Thới Sơn, TPHCM cho biết đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự xác minh, mời làm việc đối với Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1964, ngụ phường Tân Hòa) và Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (SN 1976, ngụ phường An Hội Tây) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các tiểu thương.

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Nguyễn Trọng Nghĩa và Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (thứ ba và thứ tư từ trái sang) tại cơ quan công an.

Trước đó, qua nắm tình hình địa bàn và trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện hai người có dấu hiệu dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của người bán hàng.

Theo điều tra ban đầu, Nghĩa và Tuyết không có nghề nghiệp ổn định. Cả hai bàn với nhau đến các điểm bán rau, củ, quả để thực hiện hành vi lừa đảo nhằm có tiền tiêu xài.

Hai đối tượng này chọn mua những món hàng có giá trị từ 10.000 đến 20.000 đồng, sau đó dàn cảnh lộn xộn khiến chủ hàng mất tập trung. Lợi dụng tình huống này, Tuyết nói đã đưa 500.000 đồng và yêu cầu người bán trả lại tiền thừa. Tuy nhiên, cơ quan công an xác định trên thực tế, hai người chưa đưa tiền thanh toán.

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Camera ghi lại hình ảnh hai người dàn cảnh thực hiện hành vi lừa đảo.
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Công an lấy lời khai các nghi can.

Bằng thủ đoạn trên, Nghĩa và Tuyết đã thực hiện nhiều vụ chiếm đoạt tiền của các chủ hàng tại xã Xuân Thới Sơn và địa bàn xung quanh.

Công an xã Xuân Thới Sơn đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM tiếp tục điều tra mở rộng, đồng thời thông báo tìm những người bị hại liên quan.

Các nạn nhân bị Nghĩa và Tuyết lừa đảo, chiếm đoạt tài sản có thể đến Công an xã Xuân Thới Sơn (số 62 Trần Văn Mười, ấp Xuân Thới Đông 3, xã Xuân Thới Sơn, TPHCM) để trình báo; hoặc liên hệ Đại úy Trần Thanh Quang, cán bộ Công an xã, qua số điện thoại 0988.619.641 để phối hợp giải quyết.

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#lừa đảo tiểu thương #dàn cảnh mua rau #chiếm đoạt tài sản #Công an TPHCM

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