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Nhịp sống phương Nam

Ngộp thở giờ cao điểm, làn ưu tiên xe đạp Mai Chí Thọ thất thủ trước 'sóng' xe máy

Khoa Nam

TPO - Gần một năm tiên phong, mang đến không gian an toàn cho người yêu xe đạp tại TP.HCM, làn ưu tiên dọc đại lộ Mai Chí Thọ đang đối mặt với thực trạng đáng buồn: cứ đến giờ cao điểm, hàng dài xe máy lại ồ ạt leo lề, biến phần đường 2m dành riêng cho xe đạp thành lối thoát thân nhằm né tránh các điểm kẹt xe.

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Ghi nhận vào khoảng 7h30 sáng (4/11), khi đường Lương Định Của bị rào chắn để thi công, áp lực giao thông đổ dồn lên đại lộ Mai Chí Thọ. Tại các nút giao Trần Não, Nguyễn Cơ Thạch, dòng xe ùn ứ nhích từng mét. Ảnh: Khoa Nam
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Tại các nút giao dù cho phép rẽ phải liên tục, nhưng vào giờ cao điểm, nhiều phương tiện đi thẳng lại vô tình dừng đỗ chắn kín lối rẽ khiến cho dòng xe ùn ứ kéo dài phía sau rồi dần lấp kín mặt đường. Ảnh: Khoa Nam
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Khi dòng xe ùn ứ dần kéo dài, một vài phương tiện xe máy bắt đầu lựa chọn chạy vào làn đường dành riêng cho xe đạp. Ảnh: Khoa Nam
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Hiệu ứng đám đông bắt đầu kích hoạt, từ một vài chiếc xe nôn nóng leo lề, hàng chục, rồi hàng trăm xe máy khác phía sau lập tức nối đuôi nhau biến phần vỉa hè dành cho xe đạp thành "làn đường thứ 4" của đại lộ. Ảnh: Khoa Nam
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Phần vỉa hè rộng 2m được thiết kế tách biệt, cấm hoàn toàn xe máy, ô tô đi vào nay bị chiếm dụng không còn một chỗ trống. Ảnh: Khoa Nam
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Vào các khung giờ cao điểm, xe đạp trở nên "lép vế" giữa vòng vây của hàng đoàn xe máy ngay trên làn đường ưu tiên cho chính mình. Ảnh: Khoa Nam
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Tại các đoạn qua cầu, làn đường được thu hẹp còn 1,5m và sơn màu nâu đỏ để tăng nhận diện. Ở đây, các xe được chạy hỗn hợp nhưng phải nhường đường cho xe đạp. Thực tế, quy tắc "ưu tiên" này hiếm khi được thực hiện đúng vào các giờ cao điểm vì mặt đường gần như kín đặc các phương tiện. Thậm chí một số người còn điều khiển xe máy leo lên cả phần lề đường của cầu để cố thoát khỏi điểm ùn ứ. Ảnh: Khoa Nam
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Đội CSGT Cát Lái liên tục ra quân xử lý các trường hợp vi phạm. Tại các nút giao, lực lượng CSGT và Thanh niên xung phong cũng thường xuyên xuất hiện nhưng tình trạng vi phạm an toàn giao thông vào khung giờ cao điểm vẫn thường xuyên xảy ra. Ảnh: Khoa Nam
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Theo đại diện Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị, giải pháp gốc rễ nằm ở việc đẩy nhanh thi công đoạn Lương Định Của và cải tạo giao lộ Mai Chí Thọ - Trần Não. Các đơn vị sẽ đề xuất cấm ô tô rẽ trái vào giờ cao điểm để tăng khả năng thoát xe. Ảnh: Khoa Nam
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Dù còn nhiều bất cập do ý thức người tham gia giao thông và áp lực kẹt xe, làn ưu tiên xe đạp vẫn là viên gạch đầu tiên cho khát vọng giao thông xanh của TP.HCM. Trong tương lai (2027-2028), tuyến đường này sẽ được kéo dài, kết nối liền mạch với ga metro và đường Võ Nguyên Giáp, mở ra một thói quen di chuyển mới, văn minh và bền vững hơn cho người dân đô thị. Ảnh: Khoa Nam

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#đường xe đạp Mai Chí Thọ #đại lộ Mai Chí Thọ #kẹt xe

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