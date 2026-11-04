Ngộp thở giờ cao điểm, làn ưu tiên xe đạp Mai Chí Thọ thất thủ trước 'sóng' xe máy

TPO - Gần một năm tiên phong, mang đến không gian an toàn cho người yêu xe đạp tại TP.HCM, làn ưu tiên dọc đại lộ Mai Chí Thọ đang đối mặt với thực trạng đáng buồn: cứ đến giờ cao điểm, hàng dài xe máy lại ồ ạt leo lề, biến phần đường 2m dành riêng cho xe đạp thành lối thoát thân nhằm né tránh các điểm kẹt xe.
TPO - Sau hơn 2 tháng thi công, căn nhà Đại đoàn kết do Báo Tiền Phong và Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGAS) phối hợp cùng chính quyền xã Sông Ray (Đồng Nai) triển khai xây dựng đã hoàn thành và bàn cho gia đình anh Đào Văn Trọng, một thanh niên người dân tộc thiểu số đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự.
TPO - Tại TPHCM, 79 bác sĩ giàu kinh nghiệm được luân phiên về 37 trạm y tế còn thiếu nhân lực, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người dân ngay tại y tế cơ sở.
TPO - Khoảng 1.400 lao động tại nhà máy ECCO Việt Nam ở TPHCM bàng hoàng khi bất ngờ được thông báo công ty giải thể, chấm dứt hợp đồng trước Tết. Ngoài trợ cấp theo quy định, doanh nghiệp cam kết chi lương tháng 13 và nhiều khoản hỗ trợ cho người lao động.
TPO - Khi những căn nhà đã lên đèn, khi nhiều người khép lại một ngày tất bật để trở về bên gia đình thì trên nhiều tuyến đường ở TPHCM vẫn có những phận người lặng lẽ bám trụ. Họ miệt mài mưu sinh giữa đêm khuya, chắt chiu từng đồng lo cho cuộc sống và những người thân.
TPO - Hàng trăm người dân từ các nơi đổ xô đến trước cửa tràn hồ Trị An (TP Đồng Nai) đánh bắt cá khi cửa xả tràn vừa đóng.
TPO - Càng về cuối năm, kênh bán lẻ càng cạnh tranh quyết liệt. Từ bệnh viện, khu chung cư đến những con ngõ nhỏ, cửa hàng tiện lợi và siêu thị mini đang ngày càng phủ sóng; các tiệm tạp hóa truyền thống cũng "lột xác" mang đến nhiều trải nghiệm mua sắm để giữ chân thượng đế.
TPO - Thấy tài xế xe ôm công nghệ hỗ trợ người đi đường vá bánh xe bị thủng, Nguyễn Thành Sơn cho rằng người này đang xâm phạm địa bàn làm ăn của mình nên chửi bới, đe dọa đâm chết.
TPO - Sau những đợt mưa to và triều cường gần đây, đường ĐT.823B (Tây Ninh) hư hỏng nặng khiến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa gặp trở ngại. Các đơn vị chức năng tỉnh Tây Ninh đã tức tốc sửa chữa tạm thời nhằm san lấp những 'ổ voi', tái lập mặt đường bằng phẳng.
TPO - Ngoài xem phim kinh dị, hóa trang vào dịp Halloween, giới trẻ TPHCM đang hào hứng với trải nghiệm bị "ma" hù dọa. Những ngày cao điểm, mỗi "nhà ma" thu hút hàng trăm khách đến trải nghiệm.
TPO - Không cần khéo tay hay chuẩn bị nguyên liệu cầu kỳ, chỉ với vài món đồ quen thuộc trong căn bếp, bạn đã có thể làm ra những món ăn Halloween vừa ngon mắt vừa rùng rợn. Tất cả đều dễ thực hiện và cực kỳ thú vị.
TPO - Bác sĩ về công tác tại đặc khu Côn Đảo có thể nhận hơn 636 triệu đồng và hơn 509 triệu đồng nếu làm việc tại xã đảo Thạnh An.
TPO - Chỉ còn một ngày đến Halloween (31/10), thị trường đồ hóa trang, trang trí tại TPHCM vẫn trầm lắng dù hàng hóa đa dạng, giá cả linh hoạt.
TPO - Từ ngày 7/11, TPHCM cấm xe tải và ô tô khách (trừ xe buýt) lưu thông trên đường Trường Chinh, đoạn từ Trương Công Định đến Đồng Đen để phục vụ thi công ga Nguyễn Hồng Đào thuộc tuyến metro số 2.
TPO - Ngày đầu điều chỉnh giao thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất, nhiều tài xế vẫn lưu thông theo thói quen cũ, lúng túng trước các quy định mới.
TPO - TPHCM dự kiến nghiên cứu phát triển đô thị TOD trong phạm vi khoảng 1.000m quanh các nhà ga metro. Trước băn khoăn về nguy cơ giải tỏa, lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc cho biết những khu dân cư hiện hữu phù hợp có thể được xem xét giữ lại, chỉnh trang.
TPO - Mức 8m² sàn/người được áp dụng thống nhất trên toàn địa bàn TPHCM. Tuy nhiên, việc đáp ứng điều kiện về diện tích để đăng ký thường trú không thay thế các yêu cầu quản lý chuyên ngành.