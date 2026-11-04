Ngộp thở giờ cao điểm, làn ưu tiên xe đạp Mai Chí Thọ thất thủ trước 'sóng' xe máy

TPO - Khi những căn nhà đã lên đèn, khi nhiều người khép lại một ngày tất bật để trở về bên gia đình thì trên nhiều tuyến đường ở TPHCM vẫn có những phận người lặng lẽ bám trụ. Họ miệt mài mưu sinh giữa đêm khuya, chắt chiu từng đồng lo cho cuộc sống và những người thân.