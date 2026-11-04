Bàn giao nhà cho thanh niên xuất ngũ có hoàn cảnh khó khăn tại Đồng Nai

TPO - Sau hơn 2 tháng thi công, căn nhà Đại đoàn kết do Báo Tiền Phong và Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGAS) phối hợp cùng chính quyền xã Sông Ray (Đồng Nai) triển khai xây dựng đã hoàn thành và bàn cho gia đình anh Đào Văn Trọng, một thanh niên người dân tộc thiểu số đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Ngày 3/11, Báo Tiền Phong phối hợp với Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sông Ray, TP.Đồng Nai tổ chức bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình anh Đào Văn Trọng, người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Căn nhà có tổng kinh phí xây dựng 180 triệu đồng, từ nguồn hỗ trợ của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và một phần do gia đình đóng góp.

Đây là một trong những căn nhà được trao tặng nằm trong chuỗi hoạt động an sinh xã hội thuộc chương trình Giải Golf Tiền Phong - Non sông một dải 2026 của Báo Tiền Phong.

Tham dự buổi lễ có ông Trương Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Sông Ray; ông Phan Tấn Tài, Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã Sông Ray; bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sông Ray cùng đại diện lãnh chính quyền, các đoàn thể tại địa phương.

Căn nhà mới khang trang của gia đình anh Đào Văn Trọng vừa được bàn giao

Đại diện Báo Tiền Phong tham dự buổi lễ có nhà báo Trần Ngọc Lâm, Phó Trưởng Ban đại diện tại TPHCM.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Sông Ray cho biết, ngay sau khi tiếp nhận sự hỗ trợ của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) thông qua Báo Tiền Phong, địa phương đã khẩn trương phối hợp triển khai xây dựng nhà cho gia đình anh Đào Văn Trọng, một thanh niên người dân tộc thiểu số đã hoàn thành nghĩ vụ quân sự trở về địa phương.

Ông Trương Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Sông Ray gửi lời cảm ơn đến báo Tiền Phong và nhà tài trợ PV Gas đồng hành cùng địa phương xây nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Sau hơn 2 tháng thi công, căn nhà đã hoàn thành, bảo đảm điều kiện để gia đình anh Trọng ổn định chỗ ở, yên tâm lao động, sản xuất và từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Đại diện báo Tiền Phong và địa phương xã Sông Ray chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện hai hộ gia đình được nhận bàn giao nhà

Theo ông Phong, thời gian qua, xã Sông Ray tích cực triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn và chăm lo đời sống người dân. Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã phối hợp với UBND xã, các tổ chức, doanh nghiệp vận động nguồn lực xã hội để xây dựng nhiều căn nhà tình thương, nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện báo Tiền Phong và lãnh đạo xã Sông Ray làm thủ tục khai trương nhà mới của anh Đào Văn Trọng

Lãnh đạo xã Sông Ray trân trọng cảm ơn Báo Tiền Phong và nhà tài trợ đã quan tâm, đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội. Đồng thời, mong muốn thời gian tới sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ người dân khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Ông Phong cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tiếp tục phát huy vai trò kết nối, tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức và nhà hảo tâm để huy động thêm nguồn lực chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đại diện Báo Tiền Phong trao quà hai gia đình vừa được bàn giao nhà mới.

Đại diện Báo Tiền Phong, nhà báo Trần Ngọc Lâm, Phó Trưởng Ban đại diện phía Nam cho biết, căn nhà được trao tặng nằm trong chuỗi hoạt động an sinh xã hội thuộc chương trình Giải Golf Tiền Phong - Non sông một dải. Thông qua chương trình, Ban tổ chức đã vận động nguồn lực để xây dựng, trao tặng 8 căn nhà cho các cựu chiến binh và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn TP.Đồng Nai.

Trong đó, căn nhà dành tặng gia đình anh Đào Văn Trọng tại xã Sông Ray là một trong những công trình mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự chung tay của các đơn vị, doanh nghiệp và chính quyền địa phương trong công tác chăm lo đời sống người dân.

Nhà báo Trần Ngọc Lâm gửi lời cảm ơn Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã đồng hành, tài trợ kinh phí xây dựng căn nhà thông qua Báo Tiền Phong; đồng thời cảm ơn Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sông Ray đã tích cực phối hợp, hỗ trợ để công trình sớm hoàn thành.

Đại diện Báo Tiền Phong cũng gửi lời chúc gia đình anh Đào Văn Trọng có cuộc sống ổn định trong ngôi nhà mới, tiếp tục nỗ lực phát triển kinh tế, vươn lên thoát khó và đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Anh Đào Văn Trọng chia sẻ, gia đình rất vui mừng khi được nhận căn nhà mới. Đây không chỉ là nơi an cư mà còn là nguồn động viên, tiếp thêm động lực để gia đình yên tâm lao động, phát triển kinh tế, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Anh Trọng cũng gửi lời cảm ơn đến chính quyền xã Sông Ray, Báo Tiền Phong cùng nhà tài trợ PV GAS đã quan tâm, hỗ trợ và giúp gia đình có được mái ấm khang trang.

Lãnh đạo xã Sông Ray trao thư Tri ân đến báo Tiền Phong.

Theo bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sông Ray, trong năm 2026, địa phương đã vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài xã hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, các hộ nghèo, gia đình người dân tộc thiểu số luôn được ưu tiên quan tâm, hỗ trợ.

Cùng ngày, Đ8ảng ủy, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sông Ray cũng đã tiến hành trao một căn nhà Đại đoàn kết cho một hộ nghèo là dân tộc Nùng ở địa phương từ nguồn kinh phí hy động các nhà hảo tâm và gia đình tự đóng góp.

Việc trao tặng nhà Đại đoàn kết không chỉ giúp các gia đình có nơi ở kiên cố, an toàn mà còn là nguồn động viên thiết thực, tiếp thêm động lực để người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Qua đó, tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng và phát huy hiệu quả sự kết nối giữa cơ quan báo chí, doanh nghiệp với chính quyền địa phương trong thực hiện công tác an sinh xã hội.