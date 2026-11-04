Siêu xe điện biến dạng sau tai nạn tốc độ cao

TPO - Mẫu siêu xe điện Yangwang U9 Xtreme công suất gần 3.000 mã lực của BYD vừa gặp tai nạn trong quá trình thử nghiệm tốc độ cao tại Trung Quốc. Sự cố xảy ra

Video và hình ảnh về chiếc U9 Xtreme bị hư hỏng được CarNewsChina công bố và lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc từ ngày 2/11. Chiếc xe dường như mất kiểm soát khi chạy trên đường thử khép kín, trước khi đâm mạnh vào hàng rào chắn.

Chiếc YangWang U9 Xtreme gặp tai nạn﻿ chỉ vài ngày trước khi bước vào thử thách chinh phục vận tốc 500 km/h. Video: CarNewsChina

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy phần thân xe phía trước và phía sau của U9 Xtreme đều bị hư hại nặng tới biến dạng. Đáng chú ý, cụm cầu sau được cho là đã bị tách rời khỏi xe sau cú va chạm.

Tuy nhiên, khoang hành khách dường như vẫn giữ được phần lớn kết cấu nguyên vẹn. Một số nguồn tin cho biết người lái có thể tự trèo ra khỏi chiếc xe gặp nạn trước khi được đưa đi kiểm tra y tế.

Cả trước và sau xe đều hư hỏng nặng nhưng khoang hành khách vẫn giữ được kết cấu.

BYD chưa công bố tốc độ của chiếc xe tại thời điểm xảy ra tai nạn, cũng như nguyên nhân khiến phương tiện mất kiểm soát. Hiện cũng chưa có thông tin về việc pin xe bị cháy sau vụ tai nạn.

Yangwang U9 Xtreme là phiên bản hiệu suất cao nhất của dòng siêu xe điện U9 do BYD phát triển. Tháng 9/2025, mẫu xe này đạt tốc độ 496,22 km/h, qua đó trở thành ô tô điện thương mại nhanh nhất thế giới. Thành tích này sau đó được BYD chính thức xác nhận.

BYD trước đó đã xác nhận kế hoạch đưa U9 Xtreme trở lại đường thử tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Mục tiêu của hãng là vượt qua kỷ lục 496,22 km/h hiện tại và chinh phục cột mốc 500 km/h.

Hiện chưa rõ vụ tai nạn tại Trung Quốc mới đây có ảnh hưởng đến kế hoạch chinh phục tốc độ tiếp theo của BYD hay không.

U9 Xtreme sử dụng hệ truyền động gồm 4 mô-tơ điện, cho tổng công suất 2.977 mã lực, kết hợp kiến trúc điện áp 1.200V và bộ pin dung lượng 80 kWh. Xe còn được trang bị lốp bán trơn chuyên dụng cho đường đua cùng phiên bản nâng cấp sâu của hệ thống treo DiSus-X do BYD phát triển.

Nền tảng e4 với 4 mô-tơ điện cho phép BYD kiểm soát mô-men xoắn độc lập tại từng bánh xe. Đây cũng là công nghệ cốt lõi giúp U9 bản tiêu chuẩn có những màn “nhảy múa” từng gây sốt trên mạng.

Trên phiên bản U9 Xtreme, hệ thống này được tinh chỉnh để đáp ứng những yêu cầu vận hành khắt khe hơn, đặc biệt khi xe di chuyển ở tốc độ cao hoặc vào cua.

Theo CarNewsChina, một chiếc siêu xe điện YangWang U9 Xtreme từng được bán tại triển lãm ô tô Bắc Kinh 2026 với giá gần 3 triệu USD (hơn 77 tỷ đồng). Lãnh đạo của hãng khi đó xác nhận đây là chiếc xe thương mại đắt đỏ nhất của BYD từ trước đến nay.