TPHCM không để vốn nằm chờ

TP - Từng là điểm nghẽn kéo dài, giải ngân vốn đầu tư công của TPHCM nay đã trở thành điểm sáng. Với khoảng 111.000 tỉ đồng được giải ngân trong 10 tháng năm 2026, thành phố đạt 96,45 điểm, thuộc nhóm “giải ngân rất tốt” cả nước. Từ những kết quả bứt phá ở cấp cơ sở đến đà tăng tốc của toàn thành phố, dòng vốn đầu tư công đang phát huy vai trò “vốn mồi”, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế bền vững.

Chạy nước rút để vượt đích

Chỉ còn 2 tháng để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026, TPHCM đang tập trung tháo gỡ vướng mắc tại các dự án, trong đó giải phóng mặt bằng được xác định là khâu then chốt.

Tại khu đất rộng 22.000m2 thuộc dự án đường Lương Định Của, công tác dọn dẹp nhà cửa, bàn giao mặt bằng đang diễn ra khẩn trương. Điểm nghẽn bồi thường kéo dài hàng chục năm qua từng bước được tháo gỡ nhờ sự đồng thuận của người dân. Nhiều hộ chủ động bàn giao mặt bằng sớm, được địa phương khen thưởng và hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cửa.

Việc bàn giao mặt bằng giúp khơi thông hàng nghìn tỉ đồng vốn bồi thường, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ đường Lương Định Của và nút giao đa tầng An Phú. Khi hoàn thành, các công trình này sẽ tăng cường kết nối TPHCM với vùng Đông Nam Bộ, sân bay Long Thành, cảng Cát Lái và khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên. Ảnh: Nguyễn Tiến

Tại dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13, đoạn từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình qua phường Hiệp Bình, công tác giải phóng mặt bằng cũng đạt kết quả tích cực. Phần lớn diện tích cần thu hồi đã được bàn giao; nhiều hộ dân đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và chủ động tháo dỡ nhà cửa. Những trường hợp chưa nhận tiền đang được địa phương tiếp tục vận động, hoàn tất thủ tục chi trả để sớm bàn giao.

Ở cấp cơ sở, phường An Lạc đang trở thành điểm sáng về giải ngân đầu tư công. Mới đây, UBND TPHCM quyết định tặng thưởng công trình cho 4 phường có kết quả giải ngân tốt. Trong đó, An Lạc nhận phần thưởng trị giá 200 tỉ đồng; các phường Đông Hòa, Bình Đông và Dĩ An mỗi nơi được thưởng 100 tỉ đồng. Đây là lần đầu tiên thành phố khen thưởng bằng công trình thay vì tiền hoặc hiện vật.

Năm 2026, phường An Lạc được giao 1.425 tỉ đồng để triển khai 63 dự án, phục vụ hơn 172.000 người dân. Đến hết tháng 9, địa phương ước giải ngân hơn 1.200 tỉ đồng, đạt 85% kế hoạch.

Theo lãnh đạo phường, kết quả này đến từ việc duy trì bộ máy quản lý dự án ổn định, thường xuyên rà soát tiến độ theo tuần, tháng và đánh giá khả năng hấp thụ vốn của từng công trình. Với những dự án vướng pháp lý hoặc giải phóng mặt bằng, phường chủ động điều chuyển vốn sang các dự án đủ điều kiện triển khai, tránh tình trạng vốn chờ dự án.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhìn nhận, giải ngân đầu tư công từng là hạn chế của thành phố qua nhiều nhiệm kỳ. Tuy nhiên, trong 2 năm qua, đặc biệt là 9 tháng đầu năm 2026, kết quả đã có chuyển biến tích cực. Theo ông, thành phố hiện nằm trong nhóm 10 địa phương có kết quả giải ngân tốt nhất cả nước. Đáng chú ý, tỷ lệ giải ngân trong quý III vượt 85%, mức cao nhất trong 10 năm qua.

Ông Lê Minh Nhựt - Phó Chủ tịch UBND phường An Lạc, cho biết địa phương sẽ sử dụng phần thưởng để đầu tư các công trình thiết thực, cải thiện điều kiện học tập, nâng cấp hạ tầng và chất lượng sống của người dân. Trong đó, phường ưu tiên sửa chữa các tuyến đường, hẻm thấp thường xuyên ngập nước, sụt lún; chỉnh trang nhà bia, công viên cây xanh và lắp đặt camera an ninh.

Tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2026, chiều 5/11, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh cho biết khối phường, xã được giao khoảng 40.000 tỉ đồng vốn đầu tư công trong năm nay. Hiện tỷ lệ giải ngân của các địa phương đạt khoảng 78%, tiệm cận mức chung toàn thành phố. Dù đầu năm nhiều nơi giải ngân còn chậm, nhưng nhịp độ đã được đẩy lên rõ rệt. Riêng tháng 9, các phường, xã giải ngân hơn 26% kế hoạch vốn, góp phần cải thiện kết quả chung của thành phố.

Thi công các hạng mục cống ngăn triều Tân Thuận (Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng). Ảnh: Hữu Huy

Tuy nhiên, kết quả giữa các địa phương vẫn chưa đồng đều. Theo ông Dinh, khoảng 80% phường, xã đạt tỷ lệ giải ngân từ 50-80%. Khi thời gian chỉ còn 2 tháng, ông đề nghị các địa phương chưa đạt cần quan tâm đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Đối với vốn đầu tư công, thành phố sẽ xem xét điều hòa vốn để bảo đảm giải ngân đúng tiến độ đề ra.

Không để vốn chờ công trình

Theo ông Hoàng Vũ Thảnh - Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, vốn đầu tư công đóng vai trò “vốn mồi”, góp phần kích hoạt dòng vốn xã hội. “1 đồng vốn đầu tư công được đầu tư hiệu quả sẽ thu hút khoảng 5,27 đồng vốn tư nhân và FDI”, ông Thảnh cho biết. Với tinh thần “không để vốn chờ công trình”, thành phố đã thực hiện 8 đợt điều chuyển vốn nội bộ, chuyển hơn 45.000 tỉ đồng từ các dự án chậm tiến độ sang những dự án có khả năng giải ngân tốt, có khối lượng thi công thực tế.

Trong quý IV, TPHCM tiếp tục tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và những vướng mắc tại hiện trường. Ông Thảnh cho biết đến nay thành phố đã giải ngân hơn 80% kế hoạch vốn, vượt mục tiêu tối thiểu 70% đề ra cho hết tháng 10. Thành phố quyết tâm đến ngày 31/12 giải ngân vượt 100% vốn được giao. Sở Tài chính cũng sẽ tham mưu bổ sung vốn cho những đơn vị có năng lực giải ngân tốt, phấn đấu đạt mức 110% kế hoạch 147.000 tỉ đồng, qua đó đóng góp vào tăng trưởng GRDP.

Chủ tịch UBND TPHCM cảm ơn người dân đồng lòng sớm bàn giao mặt bằng Tại phiên thảo luận tổ Kỳ họp thứ 6, HÐND TPHCM chiều 29/10, Chủ tịch UBND TPHCM gửi lời cảm ơn người dân đã đồng thuận, ủng hộ chủ trương và sớm bàn giao mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ các công trình chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường sống. Chủ tịch UBND TPHCM chia sẻ, thành phố hiểu việc bàn giao mặt bằng không chỉ là câu chuyện tài sản, vật chất mà còn gắn với tình cảm, ký ức, nơi chôn nhau cắt rốn, đời sống văn hóa và tinh thần của mỗi gia đình. Vì vậy, chính quyền thấu hiểu những tâm tư, nguyện vọng của người dân, nhất là trong giai đoạn chờ bố trí tái định cư. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục triển khai các dự án nhà ở, chỉnh trang đô thị và có thêm nhiều phương án tái định cư để người dân lựa chọn, từ chung cư, nhà liền kề đến các loại hình nhà ở phù hợp với khả năng tài chính. Thành phố cũng sẽ đầu tư các khu nhà ở xã hội, khu tái định cư, bảo đảm nơi ở mới có điều kiện tốt hơn nơi ở cũ, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhìn nhận, giải ngân đầu tư công từng là hạn chế của thành phố qua nhiều nhiệm kỳ. Tuy nhiên, trong 2 năm qua, đặc biệt là 9 tháng đầu năm 2026, kết quả đã có chuyển biến tích cực. Theo ông, thành phố hiện nằm trong nhóm 10 địa phương có kết quả giải ngân tốt nhất cả nước. Đáng chú ý, tỷ lệ giải ngân trong quý III vượt 85%, mức cao nhất trong 10 năm qua.

Dù vậy, Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng khối lượng vốn còn phải giải ngân vẫn rất lớn, trong khi thời gian còn lại không nhiều. Ông yêu cầu các sở, ngành tiếp tục đôn đốc, hỗ trợ địa phương và chủ đầu tư hoàn thành mục tiêu đề ra. Bên cạnh vốn đầu tư công, ông Được lưu ý thành phố cần thúc đẩy giải ngân vốn FDI và vốn của doanh nghiệp trong nước, đồng thời tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn cho nền kinh tế. “Nếu chúng ta đẩy nhanh tốt việc giải ngân các nguồn vốn đầu tư song song với giải ngân đầu tư công đang làm tốt, mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số sẽ nằm trong tầm tay”, ông nhấn mạnh.