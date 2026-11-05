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Tả lợn châu Phi hoành hành, Đồng Nai làm gì để đảm bảo nguồn cung cuối năm?

Văn Quân

TPO - Dịch tả lợn châu Phi lan rộng từ đầu năm 2026 tại 'thủ phủ chăn nuôi' Đồng Nai, các ngành chức năng địa phương này đang ráo riết kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh để đảm bảo nguồn cung thị cho thị trường cuối năm.

Ngày 5/11, ông Nguyễn Văn Thắng, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.Đồng Nai cho biết, UBND TP.Đồng Nai vừa yêu cầu các xã, phường trên địa bàn tăng cường các biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch bệnh; kiểm soát giết mổ, kiểm soát chăn nuôi, đặc biệt là việc nuôi vỗ béo, tuyệt đối xử lý nghiêm nếu phát hiện có vi phạm.

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Tỷ lệ nhiễm tả lợn Châu Phi tại Đồng Nai tăng cao nhưng không ảnh hưởng tới nguồn cung dịp cuối năm.

Theo ông Thắng, tại Đồng Nai, dịch bệnh tả lợn châu Phi xảy ra chủ yếu ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Trong khi, các trang trại chăn nuôi quy mô lớn trên địa bàn chiếm 90% trong tổng đàn, nên nguồn cung cho thị trường vẫn ổn định và bảo đảm tốc độ tăng trưởng của ngành chăn nuôi.

Về kiểm soát dịch bệnh, ông Nguyễn Trường Giang, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản TP.Đồng Nai cho biết, từ đầu năm đến nay dịch tả lợn châu Phi hầu hết xảy ra tại các trang trại chăn nuôi nhỏ lẻ từ 5 đến 10 con.

Đến nay công tác kiểm soát dịch bệnh được triển khai tất cả các địa phương, Chi cục đang tiến hành tiêm vacxin đợt 2 về dịch bệnh cho gia súc, gia cầm trên địa bàn cho các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, đồng thời kiểm soát chặt các phương án phòng bệnh, đảm bảo nguồn cung hàng hóa về thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn.

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Cơ quan chức năng lấy mẫu

Ông Giang cũng cho biết, tính từ đầu năm 2026 đến nay, toàn TP.Đồng Nai ghi nhận 78 ổ dịch tại 44 xã, phường, tổng số lợn chết, mắc bệnh phải tiêu hủy là 27.742 con. Đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm và việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1 cơ sở thu gom và 6 trang trại tại 5 xã, phường có tổng cộng 3.909 con lợn dương tính với chất cấm Salbutamol. Toàn bộ số lợn này bị buộc tiêu hủy. Hồ sơ vụ việc đã được chuyển cơ quan cảnh sát điều tra để xử lý theo quy định.

Lực lượng chức năng cũng phát hiện một trang trại tại ấp Cây Xoài, xã Tân An có 2.350 con lợn dương tính với Salbutamol. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan.

Trong lĩnh vực giết mổ và kinh doanh sản phẩm động vật, Chi cục cũng tham mưu xử lý một vụ giết mổ không phép, kinh doanh thịt không có dấu kiểm soát giết mổ và tem vệ sinh thú y; tạm giữ 1.720 kg thịt heo nhiễm vi sinh vật để xử lý.

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Đồng Nai đang tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh và ngăn chặn tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

Theo Chi cục, khó khăn hiện nay là tình trạng chăn nuôi nhỏ lẻ, một số hộ chưa bảo đảm điều kiện chuồng trại, an toàn sinh học và xử lý chất thải. Một số cơ sở nuôi vỗ béo né tránh kê khai, vẫn sử dụng chất cấm vì lợi ích kinh tế.

Thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường kiểm tra theo hướng quản lý rủi ro, tập trung vào các cơ sở, địa bàn có nguy cơ cao; phối hợp chặt chẽ với công an và chính quyền địa phương để phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm. Đồng thời, đẩy mạnh quản lý điều kiện chăn nuôi, cập nhật dữ liệu đàn vật nuôi và phát triển các vùng chăn nuôi tập trung, bảo đảm an toàn sinh học và bảo vệ môi trường.

Tính đến ngày 14/10/2026, tổng đàn lợn trên địa bàn TP.Đồng Nai gần 4 triệu con; trong đó chăn nuôi theo hình thức trang trại chiếm khoảng 90%, chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm khoảng 10% (với khoảng 12.500 hộ). Thời điểm tháng 9/2026, số lợn xuất chuồng ước đạt khoảng 668.800 con, với sản lượng thịt hơi xuất chuồng khoảng 71.812 tấn.

Tổng đàn gia cầm đạt gần 38 triệu con, trong đó đàn gà đạt hơn 34 triệu con.

Chăn nuôi trang trại chiếm 82%, với khoảng 432 trang trại; chăn nuôi nông hộ

chiếm 18%, với gần 25.600 hộ. Thời điểm tháng 9/2026, số lượng gia cầm xuất chuồng ước đạt khoảng hơn 11 triệu con, sản lượng thịt gia cầm đạt khoảng 28.000 tấn và sản lượng trứng đạt khoảng 104,1 triệu quả.

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#Đồng Nai #tả lợn châu phi #Heo bệnh dịch tả lợn Châu Phi #thủ phủ chăn nuôi #thị nhiễm chất cấm #thịt lợn có chất tạo nạc

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