Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Người dân ở TPHCM tự tay đập nhà mặt tiền nhường đất mở đường

Khoa Nam

TPO - Hàng chục hộ dân tại phường Bình Trưng, TPHCM tự tay đập bỏ mặt tiền căn nhà gắn bó mấy chục năm để nhường mặt bằng cho dự án mở rộng đường Lương Định Của. Đằng sau đống xà bần ngổn ngang hiện nay là niềm hy vọng về 1 tương lai mới cho nút giao thông hiện đại bậc nhất TP.HCM.

Chưa nhận tiền đền bù vẫn quyết “nhường mặt tiền”

Tuyến đường Lương Định Của (dài gần 2,5km, nối đường Trần Não với Nguyễn Thị Định) vốn là nỗi ám ảnh giao thông của cửa ngõ phía Đông suốt hơn 1 thập kỷ. Dự án nâng cấp lên 30m với tổng mức đầu tư 826 tỷ đồng liên tục đình trệ do vướng mặt bằng.

Thế nhưng, trong những ngày đầu tháng 11 này, tiếng búa tạ, tiếng máy xúc đang vang lên rộn rã. Lần này không phải từ đơn vị thi công mà từ chính người dân tự tháo dỡ nhà cửa, lùi mốc ranh giới để nhường đất cho thành phố mở đường.

Nằm ngay đoạn "cổ chai" chật hẹp nhất của tuyến đường, mặt tiền nhà anh Ngô Hữu Lộc (53 tuổi) đang được tháo dỡ phần diện tích giải tỏa trước nhà. Dù mảnh đất mặt tiền bị xén mất gần 20 mét vuông, người đàn ông này vẫn giữ thái độ vô cùng hớn hở.

Khi được hỏi về việc nhường đất, anh Lộc cười đáp gọn: "Chủ trương nhà nước làm đường thì mình mừng chứ có sao đâu, ủng hộ nhất trí thôi".

tp-c_img20261105091602.jpg
Hàng chục căn nhà dọc 2 bên đường Lương Định Của khu vực gần nút giao An Phú trong những ngày qua đang được đập phá, tháo dỡ. Ảnh: Khoa Nam
tp-c_img20261105085402.jpg
Nhiều máy móc nhân công được huy động để phá dỡ các công trình được người dân bàn giao. Ảnh: Khoa Nam

Thế nhưng, hành trình bàn giao mặt bằng của gia đình anh lại gặp một tình huống "dở khóc dở cười" liên quan đến thủ tục giấy tờ. Vì nguồn gốc đất là của thế hệ trước để lại, hội đồng bồi thường yêu cầu phải có giấy tờ chứng minh, nhưng ngặt nỗi gia đình lại không còn giữ giấy tờ chứng tử của người ông. Theo anh Lộc, giấy khai tử của ông nội hiện không có, vì ngày xưa ông nội ở dưới quê mất rồi chôn luôn dưới quê nhưng không làm chứng tử.

tp-c_img20261105090539.jpg
Anh Ngô Hữu Lộc tự tay tháo dỡ phần mặt tiền nhà để nhường đất cho dự án. Ảnh: Khoa Nam

Chưa nhận được tiền, gia đình 12 nhân khẩu của anh Lộc vẫn đang sống trên phần đất còn lại rộng khoảng 170-180m2 phía sau. Dù vậy, khi ban bồi thường vận động tháo dỡ trước, anh vẫn đồng ý đập bỏ phần mặt tiền dù chưa có kinh phí xây lại. Nhìn mảng tường nham nhở, anh Lộc bộc bạch, khi chính quyền yêu cầu tháo dỡ, gia đình đồng ý và triển khai ngay.

Mong sớm hết cảnh mưa là ngập

Cách nhà anh Lộc không xa, ông Lê Văn Trừ (72 tuổi, ngụ phường Bình Trưng) cũng đang tất bật cùng gia đình sắp xếp lại đồ đạc. Căn nhà của ông là nơi quần tụ của đại gia đình 3 thế hệ với tổng cộng 12 nhân khẩu.

Khi được hỏi về mức giá đền bù đợt này, ông Trừ tỏ ra khá hài lòng với chính sách mới của thành phố. Thay vì nhận suất tái định cư, ông chọn nhận tiền mặt vì gia đình vẫn còn phần diện tích đất ở phía sau. "Nhà nước bồi thường thoả đáng nên chúng tôi đập nhà để nhường đất mong con đường sớm hoàn thiện", ông Trừ chia sẻ.

tp-c_img20261105084729.jpg
tp-c_img20261105085456.jpg
Một trong những động lực để ông Trừ cùng nhiều hộ dân ở đây quyết nhường đất không chỉ là vấn đề giá bồi thường thoả đáng mà còn muốn hạ tầng giao thông được cải thiện, không còn cảnh ngập nước mỗi khi trời mưa. Ảnh: Khoa Nam

Với số tiền nhận được, kế hoạch của ông Trừ rất thực tế: "Lấy tiền đền bù xây lại một căn nhà phía sau cho con cháu ở đó". Ông cũng cho biết chính quyền phường đã tạo điều kiện để người dân sửa sang lại nhà cửa trên nền đất cũ để ổn định cuộc sống.

Nhưng động lực lớn nhất khiến ông Trừ và nhiều hộ dân lão thành tại đây sẵn sàng nhường đất, chính là nỗi ám ảnh ngập lụt suốt hàng chục năm qua trên tuyến đường Lương Định Của. "Con đường này nắng bụi mưa ngập nên người dân cũng mong nhà nước làm hệ thống thoát nước hiện đại hơn"- ông Trừ nói.

tp-c_anh-man-hinh-2026-11-05-luc-205030.png
Trước đây khu vực này thường xuyên ngập mỗi khi trời mưa do thiếu hệ thống thoát nước. Ảnh: Khoa Nam

Hơn ai hết, những người gắn bó cả đời với vùng đất này hiểu rõ giá trị của sự hy sinh hiện tại. Bỏ lại đằng sau những mét vuông đất mặt tiền đắt đỏ, điều ông Trừ mong mỏi đơn giản là mong mỏi sao cho nhà nước giải phóng mặt bằng sớm để giao thông đi lại thuận tiện hơn, đô thị khang trang hơn.

Những mét vuông đất mà gia đình anh Lộc, ông Trừ và hàng chục hộ dân khác đang tự tay đập bỏ mặt tiền để giao lại cho nhà nước mang ý nghĩa sống còn đối với khu Đông TP.HCM.

Đó không chỉ là bài toán mở rộng mặt đường Lương Định Của từ 7-8m lên 30m, mà còn là mảnh ghép quyết định để bứt tốc dự án Nút giao An Phú trị giá 3.400 tỷ đồng.

tp-c_dji0647-1.jpg
Nhiều căn nhà mặt tiền trên đường Lương Định Của đang được tháo dỡ không chỉ để mở rộng đường mà còn ảnh hưởng lớn đến hạng mục quan trọng của nút giao thông An Phú. Ảnh: Khoa Nam

Suốt thời gian qua, việc vướng mặt bằng trên đường Lương Định Của đã khiến nhánh cầu vượt N1.2, kết nối trực tiếp lên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây không thể thi công, buộc toàn dự án phải lùi thời hạn hoàn thành sang quý II/2027.

Sự đồng thuận của người dân phường Bình Trưng trong những ngày qua đang mở ra một lối thoát lớn. Đằng sau những mảng tường đổ nát là khát vọng về một hạ tầng khang trang, không ngập nước, không kẹt xe – nơi những hy sinh cá nhân đang nhường bước cho sự phát triển vươn mình của thành phố.

Một số hình ảnh khác được phóng viên ghi nhận tại đường Lương Định Của:

tp-c_img20261105092024.jpg
tp-c_img20261105084815.jpg
Nhiều cửa hàng, quán xá đã di dời và tích cực tháo dỡ để bàn giao mặt bằng. Ảnh: Khoa Nam
tp-c_img20261105090713.jpg
tp-c_img20261105091521.jpg
tp-c_img20261105092135.jpg
Các đội thi công phá dỡ công trình cùng nhiều máy móc cũng hoạt động hết công suất trong những ngày qua. Ảnh: Khoa Nam

Xem thêm

#đường Lương Định Của #ngập nước #mở rộng #Dự án nút giao thông An Phú #ngập nước ở TP.HCM

Cùng chuyên mục

Vụ hàng loạt điện thoại Trung Quốc bị gỡ khỏi quầy kệ, nhà bán lẻ nói gì?

Vụ hàng loạt điện thoại Trung Quốc bị gỡ khỏi quầy kệ, nhà bán lẻ nói gì?

TPO - Ứng dụng dự báo thời tiết toàn cầu AccuWeather đang vấp phải làn sóng phản ứng từ người dùng Việt Nam sau khi hiển thị thông tin sai lệch về chủ quyền biển đảo, lãnh thổ của Việt Nam. Nhiều nhà bán lẻ trong nước đã tiến hành rà soát, tạm gỡ các sản phẩm điện thoại trong diện nghi vấn khỏi quầy kệ.

Dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên Ảnh: Nguyễn Tiến

TPHCM không để vốn nằm chờ

TP - Từng là điểm nghẽn kéo dài, giải ngân vốn đầu tư công của TPHCM nay đã trở thành điểm sáng. Với khoảng 111.000 tỉ đồng được giải ngân trong 10 tháng năm 2026, thành phố đạt 96,45 điểm, thuộc nhóm “giải ngân rất tốt” cả nước. Từ những kết quả bứt phá ở cấp cơ sở đến đà tăng tốc của toàn thành phố, dòng vốn đầu tư công đang phát huy vai trò “vốn mồi”, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế bền vững.

Bàn giao nhà cho thanh niên xuất ngũ có hoàn cảnh khó khăn tại Đồng Nai

Bàn giao nhà cho thanh niên xuất ngũ có hoàn cảnh khó khăn tại Đồng Nai

TPO - Sau hơn 2 tháng thi công, căn nhà Đại đoàn kết do Báo Tiền Phong và Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGAS) phối hợp cùng chính quyền xã Sông Ray (Đồng Nai) triển khai xây dựng đã hoàn thành và bàn cho gia đình anh Đào Văn Trọng, một thanh niên người dân tộc thiểu số đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Ngộp thở giờ cao điểm, làn ưu tiên xe đạp Mai Chí Thọ thất thủ trước 'sóng' xe máy

Ngộp thở giờ cao điểm, làn ưu tiên xe đạp Mai Chí Thọ thất thủ trước 'sóng' xe máy

TPO - Gần một năm tiên phong, mang đến không gian an toàn cho người yêu xe đạp tại TP.HCM, làn ưu tiên dọc đại lộ Mai Chí Thọ đang đối mặt với thực trạng đáng buồn: cứ đến giờ cao điểm, hàng dài xe máy lại ồ ạt leo lề, biến phần đường 2m dành riêng cho xe đạp thành lối thoát thân nhằm né tránh các điểm kẹt xe.

Công ty giải thể trước Tết, hơn 1.400 công nhân ở TPHCM chới với

Công ty giải thể trước Tết, hơn 1.400 công nhân ở TPHCM chới với

TPO - Khoảng 1.400 lao động tại nhà máy ECCO Việt Nam ở TPHCM bàng hoàng khi bất ngờ được thông báo công ty giải thể, chấm dứt hợp đồng trước Tết. Ngoài trợ cấp theo quy định, doanh nghiệp cam kết chi lương tháng 13 và nhiều khoản hỗ trợ cho người lao động.

Những phận người mưu sinh giữa đêm Sài thành

Những phận người mưu sinh giữa đêm Sài thành

TPO - Khi những căn nhà đã lên đèn, khi nhiều người khép lại một ngày tất bật để trở về bên gia đình thì trên nhiều tuyến đường ở TPHCM vẫn có những phận người lặng lẽ bám trụ. Họ miệt mài mưu sinh giữa đêm khuya, chắt chiu từng đồng lo cho cuộc sống và những người thân.

Cuộc chiến bán lẻ cuối năm: Cửa hàng tiện lợi áp sát tiệm tạp hóa

Cuộc chiến bán lẻ cuối năm: Cửa hàng tiện lợi áp sát tiệm tạp hóa

TPO - Càng về cuối năm, kênh bán lẻ càng cạnh tranh quyết liệt. Từ bệnh viện, khu chung cư đến những con ngõ nhỏ, cửa hàng tiện lợi và siêu thị mini đang ngày càng phủ sóng; các tiệm tạp hóa truyền thống cũng "lột xác" mang đến nhiều trải nghiệm mua sắm để giữ chân thượng đế.

Trổ tài làm món ma quái dễ như ‘ăn cháo’ tại nhà

Trổ tài làm món ma quái dễ như ‘ăn cháo’ tại nhà

TPO - Không cần khéo tay hay chuẩn bị nguyên liệu cầu kỳ, chỉ với vài món đồ quen thuộc trong căn bếp, bạn đã có thể làm ra những món ăn Halloween vừa ngon mắt vừa rùng rợn. Tất cả đều dễ thực hiện và cực kỳ thú vị.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe