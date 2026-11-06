Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Vụ hàng loạt điện thoại Trung Quốc bị gỡ khỏi quầy kệ, nhà bán lẻ nói gì?

Phương Vy

TPO - Ứng dụng dự báo thời tiết toàn cầu AccuWeather đang vấp phải làn sóng phản ứng từ người dùng Việt Nam sau khi hiển thị thông tin sai lệch về chủ quyền biển đảo, lãnh thổ của Việt Nam. Nhiều nhà bán lẻ trong nước đã tiến hành rà soát, tạm gỡ các sản phẩm điện thoại trong diện nghi vấn khỏi quầy kệ.

Mạng xã hội và cộng đồng người dùng công nghệ tại Việt Nam những ngày qua phản ánh dữ liệu tìm kiếm địa điểm trên ứng dụng thời tiết quốc tế AccuWeather hiển thị thông tin sai lệch về chủ quyền biển đảo, lãnh thổ của Việt Nam.

AccuWeather là ứng dụng cung cấp dịch vụ thời tiết phổ biến trên thế giới. Việc ứng dụng này hiển thị thông tin không phù hợp đã kéo theo nhiều thiết bị smartphone tích hợp nguồn dữ liệu trên bị ảnh hưởng khi người dùng tìm kiếm địa điểm.

Trước những phản ánh trên mạng xã hội về dữ liệu trên phần mềm thời tiết của một số dòng điện thoại có thông tin sai sự thật, vi phạm chủ quyền biển đảo, lãnh thổ Việt Nam, các đại lý đã triển khai biện pháp kiểm tra, rà soát sản phẩm.

tp-c_1793871169058-2151371512137825466-484046697057078230-c9404584fe947dcb7d32dc3847ec1ad8.jpg
Nhiều hệ thống đã trưng bày các sản phẩm điện thoại của Trung Quốc trở lại sau khi đã làm việc với các hãng và khắc phục sự cố dữ liệu

Các thiết bị được phản ánh thuộc một số thương hiệu Trung Quốc như Xiaomi, Oppo, Vivo, Honor, Tecno, Meizu… Tuy nhiên, không phải toàn bộ thiết bị của các hãng này đều gặp chung vấn đề.

Đại diện Xiaomi cho biết, hãng đã rà soát toàn diện các ứng dụng hệ thống và dịch vụ được cài đặt sẵn trên thiết bị phân phối chính thức tại Việt Nam. Đối với những nội dung được phản ánh liên quan đến cách thể hiện thông tin bản đồ của một ứng dụng thời tiết tích hợp trên sản phẩm, đơn vị này đã hoàn tất việc xử lý và khắc phục, bảo đảm tất cả sản phẩm được nhập khẩu hợp pháp và phân phối chính thức tại Việt Nam đều tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật của Việt Nam.

Ngày 5/11, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại diện Thế Giới Di Động cho biết, ngay khi ghi nhận thông tin về việc hiển thị bản đồ chưa phù hợp trên ứng dụng của bên thứ ba tại một số thiết bị điện thoại, Thế Giới Di Động đã khẩn trương làm việc với các hãng liên quan, yêu cầu xác minh và có biện pháp khắc phục kịp thời.

Đến thời điểm hiện tại, Thế Giới Di Động đã nhận được phản hồi chính thức bằng văn bản từ các hãng có thiết bị bị ảnh hưởng, xác nhận vấn đề đã được xử lý.

Đại diện Di Động Việt cũng thông tin, hệ thống đã chủ động rà soát toàn bộ sản phẩm trải nghiệm (hàng demo) tại chuỗi cửa hàng, đồng thời làm việc trực tiếp với từng nhà sản xuất để làm rõ thông tin. Sau khi các đối tác sản xuất xác nhận đã cập nhật phần mềm, khắc phục hoàn toàn sự cố dữ liệu, hiện các sản phẩm điện thoại của Trung Quốc cũng đã được trưng bày trở lại tại hệ thống.

Xem thêm

#chủ quyền biển đảo #Việt Nam #Hoàng Sa #Trường Sa #bản đồ #điện thoại

Cùng chuyên mục

Dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên Ảnh: Nguyễn Tiến

TPHCM không để vốn nằm chờ

TP - Từng là điểm nghẽn kéo dài, giải ngân vốn đầu tư công của TPHCM nay đã trở thành điểm sáng. Với khoảng 111.000 tỉ đồng được giải ngân trong 10 tháng năm 2026, thành phố đạt 96,45 điểm, thuộc nhóm “giải ngân rất tốt” cả nước. Từ những kết quả bứt phá ở cấp cơ sở đến đà tăng tốc của toàn thành phố, dòng vốn đầu tư công đang phát huy vai trò “vốn mồi”, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế bền vững.

Bàn giao nhà cho thanh niên xuất ngũ có hoàn cảnh khó khăn tại Đồng Nai

Bàn giao nhà cho thanh niên xuất ngũ có hoàn cảnh khó khăn tại Đồng Nai

TPO - Sau hơn 2 tháng thi công, căn nhà Đại đoàn kết do Báo Tiền Phong và Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGAS) phối hợp cùng chính quyền xã Sông Ray (Đồng Nai) triển khai xây dựng đã hoàn thành và bàn cho gia đình anh Đào Văn Trọng, một thanh niên người dân tộc thiểu số đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Ngộp thở giờ cao điểm, làn ưu tiên xe đạp Mai Chí Thọ thất thủ trước 'sóng' xe máy

Ngộp thở giờ cao điểm, làn ưu tiên xe đạp Mai Chí Thọ thất thủ trước 'sóng' xe máy

TPO - Gần một năm tiên phong, mang đến không gian an toàn cho người yêu xe đạp tại TP.HCM, làn ưu tiên dọc đại lộ Mai Chí Thọ đang đối mặt với thực trạng đáng buồn: cứ đến giờ cao điểm, hàng dài xe máy lại ồ ạt leo lề, biến phần đường 2m dành riêng cho xe đạp thành lối thoát thân nhằm né tránh các điểm kẹt xe.

Công ty giải thể trước Tết, hơn 1.400 công nhân ở TPHCM chới với

Công ty giải thể trước Tết, hơn 1.400 công nhân ở TPHCM chới với

TPO - Khoảng 1.400 lao động tại nhà máy ECCO Việt Nam ở TPHCM bàng hoàng khi bất ngờ được thông báo công ty giải thể, chấm dứt hợp đồng trước Tết. Ngoài trợ cấp theo quy định, doanh nghiệp cam kết chi lương tháng 13 và nhiều khoản hỗ trợ cho người lao động.

Những phận người mưu sinh giữa đêm Sài thành

Những phận người mưu sinh giữa đêm Sài thành

TPO - Khi những căn nhà đã lên đèn, khi nhiều người khép lại một ngày tất bật để trở về bên gia đình thì trên nhiều tuyến đường ở TPHCM vẫn có những phận người lặng lẽ bám trụ. Họ miệt mài mưu sinh giữa đêm khuya, chắt chiu từng đồng lo cho cuộc sống và những người thân.

Cuộc chiến bán lẻ cuối năm: Cửa hàng tiện lợi áp sát tiệm tạp hóa

Cuộc chiến bán lẻ cuối năm: Cửa hàng tiện lợi áp sát tiệm tạp hóa

TPO - Càng về cuối năm, kênh bán lẻ càng cạnh tranh quyết liệt. Từ bệnh viện, khu chung cư đến những con ngõ nhỏ, cửa hàng tiện lợi và siêu thị mini đang ngày càng phủ sóng; các tiệm tạp hóa truyền thống cũng "lột xác" mang đến nhiều trải nghiệm mua sắm để giữ chân thượng đế.

Trổ tài làm món ma quái dễ như ‘ăn cháo’ tại nhà

Trổ tài làm món ma quái dễ như ‘ăn cháo’ tại nhà

TPO - Không cần khéo tay hay chuẩn bị nguyên liệu cầu kỳ, chỉ với vài món đồ quen thuộc trong căn bếp, bạn đã có thể làm ra những món ăn Halloween vừa ngon mắt vừa rùng rợn. Tất cả đều dễ thực hiện và cực kỳ thú vị.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe