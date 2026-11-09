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Hơn 1.300 dự án tồn đọng, kéo dài: Làm rõ trách nhiệm, không đùn đẩy lên Trung ương

Luân Dũng

TPO - Đối với các dự án tồn đọng, kéo dài, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu tiếp tục phân loại, xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết của từng cấp, từng cơ quan.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh điều này tại cuộc họp về việc xây dựng quy trình phối hợp liên ngành giữa các cơ quan nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng, kéo dài, chiều 9/11.

Theo báo cáo tại cuộc họp, tính đến ngày 30/10 còn ghi nhận 4.963 dự án tồn đọng, kéo dài. Trong đó, 3.611 dự án thuộc nhóm đã xử lý, không còn khó khăn, vướng mắc; 1.206 dự án đã có phương án xử lý và 146 dự án đang được rà soát, đề xuất phương án xử lý.

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Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP

Các báo cáo và ý kiến thảo luận tập trung làm rõ những khó khăn trong quá trình xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài, nhất là những trường hợp có liên quan đến hoạt động thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử.

Các ý kiến nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp để việc tháo gỡ khó khăn cho dự án có thể được tiến hành đồng thời với quá trình xem xét, xử lý trách nhiệm và khắc phục hậu quả, không để việc chờ đợi giữa các khâu kéo dài thời gian giải quyết, gây lãng phí nguồn lực.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ghi nhận các ý kiến phát biểu, thống nhất trước mắt chưa thành lập thêm tổ chức liên ngành mới, tiếp tục triển khai nhiệm vụ thông qua Ban Chỉ đạo 751, đồng thời rà soát, hoàn thiện cơ chế phối hợp để đáp ứng yêu cầu mới.

Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ phối hợp làm việc chính thức với Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương và các cơ quan liên quan để thống nhất nhận thức về nội dung chỉ đạo, xác định cụ thể phạm vi, đối tượng và những vấn đề cần bổ sung vào cơ chế hiện hành.

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Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu. Ảnh: VGP

Đối với các dự án tồn đọng, kéo dài, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu tiếp tục phân loại, xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết của từng cấp, từng cơ quan.

Bộ Tài chính cần rà soát nhóm hơn 1.200 dự án đã có phương án xử lý, đề nghị các địa phương làm rõ những khó khăn, vướng mắc còn lại, xác định các nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương và những vấn đề cần có sự phối hợp, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, những công việc đã được phân cấp, thuộc thẩm quyền địa phương thì địa phương phải chủ động giải quyết và chịu trách nhiệm; không đùn đẩy, chuyển lên Trung ương những vấn đề thuộc trách nhiệm của mình.

Đối với 146 dự án đang được rà soát, đề xuất phương án xử lý, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu tiếp tục xác định cụ thể những trường hợp thuộc thẩm quyền Trung ương, làm rõ cơ quan chuyên ngành có trách nhiệm chủ trì thẩm định, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.

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