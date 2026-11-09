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Ông Trần Quốc Bình làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

Minh Đức

TPO - Chiều 9/11, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Trần Quốc Bình - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Trần Quốc Bình - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

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Ông Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Trần Quốc Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trao quyết định và chúc mừng tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, ông Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh, việc điều động, phân công cán bộ là chủ trương của Ban Bí thư nhằm tăng cường đội ngũ lãnh đạo cho địa phương, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ được rèn luyện, trưởng thành qua thực tiễn công tác.

Ông Hoàng Trung Dũng đề nghị trên cương vị mới, ông Trần Quốc Bình sớm nắm bắt tình hình, tiếp cận công việc, sâu sát cơ sở; nghiên cứu kỹ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất và chương trình công tác toàn khóa để cùng tập thể cấp ủy đề xuất những chủ trương, giải pháp phát triển phù hợp với tiềm năng, lợi thế của Hưng Yên sau hợp nhất.

Đồng thời, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy cần phối hợp với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác dân vận, chú trọng địa bàn khu công nghiệp, khu đô thị, vùng nông thôn và các nhóm yếu thế, qua đó củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đối với nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2026, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên tập trung rà soát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Bên cạnh đó, tỉnh cần khẩn trương khắc phục tình trạng thiếu, thừa cán bộ chuyên môn tại cấp xã; triển khai nghiêm Kết luận số 17-KL/TW ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị về vị trí việc làm, tinh giản biên chế; đồng thời đổi mới công tác đánh giá, xếp loại cán bộ năm 2026 theo hướng thực chất, lấy kết quả và sản phẩm công việc cụ thể làm thước đo.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Quốc Bình bày tỏ vinh dự, xúc động khi được Ban Bí thư tin tưởng giao trọng trách mới tại Hưng Yên. Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy cam kết nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc tình hình thực tiễn; giữ vững đoàn kết, kỷ luật, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; tăng cường đi cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ông Trần Quốc Bình khẳng định sẽ phát huy kinh nghiệm trong quá trình công tác, giữ tinh thần công tâm, cầu thị, liêm chính, nói đi đôi với làm; quyết liệt theo dõi, đôn đốc đến cùng những nhiệm vụ đã triển khai, nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo tỉnh xây dựng Hưng Yên ngày càng phát triển.

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#Trần Quốc Bình #Tỉnh ủy Hưng Yên #Công tác cán bộ #Ban Bí thư #Phát triển kinh tế - xã hội

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