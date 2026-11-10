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Thế giới

Phái đoàn Nga - Ukraine lên đường đến địa điểm đàm phán

Minh Hạnh

TPO - Tối 9/11, truyền thông Nga và Ukraine đưa tin, phái đoàn của hai nước đã lên đường đến Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất) - nơi dự kiến sẽ diễn ra các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng.

Cuộc họp ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine dự kiến ​​diễn ra từ ngày 10 đến 11/11 tại Abu Dhabi, dưới hình thức làm việc với sự điều phối từ phía Washington.

Tối 9/11, hãng thông tấn Tass dẫn một nguồn tin xác nhận, phái đoàn Nga - do trợ lý tổng thống Nga Vladimir Medinsky dẫn đầu - đã khởi hành đến Abu Dhabi.

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov - cho biết, các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào vấn đề bảo đảm an ninh. Ông cũng lưu ý đại diện từ các nước châu Âu sẽ không thể tham gia, vì các bên đã thống nhất rằng các cuộc đàm phán sẽ diễn ra theo khuôn khổ ba bên.

Phía Mỹ sẽ cử các đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump là Steven Witkoff và Jared Kushner tham gia đàm phán.

Cùng ngày, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại kiêm trưởng đoàn Ukraine - ông Rustem Umierov - thông báo trên Facebook rằng phái đoàn nước này đã lên đường đến địa điểm diễn ra cuộc đàm phán.

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Trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky (trái) và trưởng đoàn đàm phán Ukraine Rustem Umierov (phải). (Ảnh: Tass, Pravda)

Ông Umierov cho biết, đại diện từ các quốc gia châu Âu - gồm Anh, Pháp, Đức và Ý - cùng đại diện từ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Ủy ban châu Âu cũng sẽ có mặt tại Abu Dhabi trong những ngày này.

"Chúng tôi sẽ tổ chức các cuộc họp phối hợp riêng biệt với các đối tác châu Âu. Việc duy trì sự phối hợp chặt chẽ với tất cả các đối tác chủ chốt, đảm bảo các lập trường thống nhất và có chung cách hiểu về những bước tiếp theo trong tiến trình đàm phán là điều vô cùng quan trọng. Theo chỉ đạo của Tổng thống Volodymyr Zelensky, chúng tôi đang nỗ lực hết sức để đảm bảo châu Âu là một phần của tiến trình ngoại giao này”, ông Umierov nói.

Trưởng phái đoàn Ukraine cũng gửi lời cảm ơn tới Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất vì đã cung cấp địa điểm tổ chức các cuộc đàm phán và duy trì sự ủng hộ, đồng thời cảm ơn các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner "vì sự tham gia tích cực và những đóng góp của họ trong công tác chuẩn bị cho các cuộc họp".

Trước đó vào ngày 9/11, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết bà đã có một cuộc điện đàm "tốt đẹp" với ông Zelensky, trong đó hai bên thảo luận về an ninh tại Biển Đen và các cuộc đàm phán sắp tới ở Abu Dhabi.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã có cuộc trao đổi với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Chia sẻ trên mạng xã hội X, ông Zelensky cho biết: “Thủ tướng Modi đã nhiều lần khẳng định - bao gồm cả việc nói trực tiếp với nhà lãnh đạo Nga - rằng đây là thời điểm để chấm dứt cuộc xung đột, thay vì tiếp tục nó".

Ông Zelensky cũng cho biết Ấn Độ sẵn sàng đóng vai trò trung gian trong việc thiết lập các hành lang xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen - vốn đang bị chặn do các cuộc tấn công từ phía Nga.

Văn phòng của Thủ tướng Modi không đưa ra thông tin chi tiết, nhưng cho biết ông Modi đã bày tỏ sự sẵn sàng của Ấn Độ trong việc đóng góp "vào mọi nỗ lực hướng tới giải quyết xung đột một cách hòa bình".

Trước thềm cuộc đàm phán, ông Trump tuyên bố rằng một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine đã rất gần kề, và thỏa thuận này sẽ dẫn đến một "hình thái hơi khác biệt" đối với Ukraine, tuy nhiên ông không đưa ra thông tin chi tiết.

Pravda, Tass, Reuters

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#Nga #Ukraine #Mỹ #đàm phán ba bên #Nga - Ukraine #xung đột Nga - Ukraine

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