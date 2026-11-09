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Phát hiện 2 ca mắc não mô cầu ở Tây Ninh, có một học sinh 7 tuổi

Anh Nhàn

TPO - Một nam công nhân 53 tuổi và một nam sinh 7 tuổi ở Tây Ninh có biểu hiện sốt, co giật. Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur TPHCM xác định cả hai dương tính với não mô cầu nhóm B.

Ngày 9/11, theo báo cáo ban đầu của Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, nam công nhân sống tại xã Bình Hiệp, làm việc tại xã Hậu Nghĩa. Ngày 3/11, người này được đưa đến bệnh viện sau khi xuất hiện triệu chứng sốt, co giật. Bệnh viện đã cách ly người bệnh và lấy mẫu xét nghiệm. Đến chiều 6/11, Viện Pasteur TPHCM xác nhận mẫu bệnh phẩm của nam công nhân dương tính với não mô cầu nhóm B.

Qua điều tra dịch tễ, ngành y tế ghi nhận 2 công nhân ở cùng phòng với người bệnh cũng có biểu hiện ho, sốt. Cả hai được đưa đến bệnh viện để theo dõi và lấy mẫu xét nghiệm. Những người khác từng tiếp xúc với bệnh nhân dù chưa có triệu chứng cũng được theo dõi sức khỏe và dùng kháng sinh dự phòng.

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Trường hợp thứ hai là nam sinh 7 tuổi, sống tại xã Đức Huệ. Em bắt đầu sốt ngày 3/11, sau đó xuất hiện co giật và được chuyển đến một bệnh viện tại TPHCM. Đến ngày 8/11, Sở Y tế Tây Ninh nhận được thông tin từ Viện Pasteur TPHCM xác nhận nam sinh này dương tính với não mô cầu nhóm B. Ngành y tế đã rà soát những người tiếp xúc với em và cho dùng kháng sinh dự phòng.

Sở Y tế Tây Ninh cho biết sẽ tăng cường giám sát tại cộng đồng và các cơ sở khám, chữa bệnh để phát hiện sớm trường hợp nghi mắc. Ngành y tế cũng sẽ hướng dẫn người dân giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và duy trì thông thoáng tại các khu sinh hoạt tập trung.

BS.CKII Huỳnh Hữu Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh, lưu ý người tiếp xúc gần với ca bệnh chỉ dùng kháng sinh dự phòng khi có chỉ định và theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Người dân không tự mua thuốc uống để phòng bệnh vì dùng kháng sinh không đúng cách có thể gây tác dụng không mong muốn và làm tăng nguy cơ kháng thuốc.

Theo bác sĩ Dũng, tiêm vaccine là một trong những biện pháp quan trọng để phòng bệnh não mô cầu. Người dân có thể đến cơ sở tiêm chủng để được tư vấn loại vắc xin phù hợp với độ tuổi, tình trạng sức khỏe và các mũi đã tiêm.

Bác sĩ cũng khuyến cáo người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng và mũi khi ho, hắt hơi, giữ nơi ở và nơi làm việc sạch sẽ, thông thoáng. Khi có biểu hiện bất thường, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám.

Bệnh do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn não mô cầu gây ra. Bệnh lây truyền chủ yếu qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết đường hô hấp khi tiếp xúc gần với người mang vi khuẩn.

Bệnh có thể gặp ở nhiều lứa tuổi, trong đó trẻ nhỏ, thanh thiếu niên và những người sinh hoạt trong môi trường tập trung đông người cần được quan tâm phòng ngừa.

Điều đáng lưu ý là bệnh có thể diễn tiến nhanh, gây ra những thể bệnh nặng như viêm màng não mủ hoặc nhiễm khuẩn huyết. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, người bệnh có nguy cơ gặp các biến chứng nghiêm trọng, thậm chí tử vong.

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#Tây Ninh #Não mô cầu nhóm B #Bệnh truyền nhiễm #Tiêm vaccine #Kháng sinh dự phòng

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