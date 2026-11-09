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Sức khỏe

Đại tràng QV: Trọn vẹn niềm tin cho người bị bệnh đại tràng

P.V

Nỗi bất an sau mỗi bữa ăn từ lâu đã trở thành rào cản vô hình đối với người bệnh tiêu hóa đặc biệt là đối với những người mắc bệnh lý về đại tràng. Tình trạng đau quặn bụng, đầy trướng dai dẳng không dừng lại ở sự tổn thương thể chất mà còn bào mòn nghiêm trọng tâm lý người bệnh. Trong bối cảnh đó, Sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược tự nhiên mang tên Thực Phẩm hỗ trợ Bảo vệ Sức Khỏe Đại tràng QV đang trở thành điểm tựa trọn vẹn, hỗ trợ những người bị đại tràng tìm lại sự an tâm và khôi phục nhịp sống nhẹ nhàng.

Nỗi ám ảnh từ những cơn đau bất chợt

Viêm đại tràng và đại tràng co thắt là những bệnh lý mạn tính rất phổ biến, dễ bùng phát khi gặp các yếu tố kích thích như thức ăn lạ hoặc căng thẳng tinh thần. Người bệnh thường xuyên phải đối mặt với các triệu chứng khó chịu: đau quặn bụng, đầy trướng, mót rặn liên tục, phân sống, lúc lỏng lúc nát và đi ngoài nhiều lần trong ngày. Tình trạng này kéo dài khiến cơ thể suy nhược và làm suy giảm chất lượng cuộc sống rõ rệt.

Không ít bệnh nhân chia sẻ rằng họ luôn mang tâm lý e dè, thấp thỏm mỗi khi ngồi vào bàn tiệc. Cảm giác vừa ăn vừa lo lắng bụng dạ bất ổn hay phải vội vã tìm nhà vệ sinh nơi đông người dần biến những cuộc gặp gỡ, giao lưu thành áp lực nặng nề. Vòng luẩn quẩn: đau bụng – lo âu – đau nhiều hơn cứ thế lặp lại, khiến người bệnh kiệt quệ cả về cơ thể lẫn tinh thần.

Chia sẻ về căn bệnh này, Bác sĩ Lê Thị Tuyết Ngân ( Phòng khám Chuyên Khoa YHCT An Gia Đường) cho biết: “Bệnh lý đại tràng rất nhạy cảm và dễ tái phát thành vòng luẩn quẩn nếu người bệnh chỉ chú trọng giảm triệu chứng tức thời mà bỏ qua việc kiện tỳ, bồi bổ chức năng đường ruột và làm lành những tổn thương bên trong niêm mạc, người bệnh nên thăm khám tại các cơ sở khám chữa bệnh uy tín”.

Đại tràng QV: Trọn vẹn niềm tin cho người bị bệnh đại tràng ảnh 1

Bác sỹ Lê Thị Tuyết Ngân, Phòng Khám Chuyên Khoa YHCT An Gia Đường.

Chìa khóa để thoát khỏi vòng luẩn quẩn, thoát khỏi các nỗi lo âu xung quanh các bệnh lý đại tràng là người bệnh phải chủ động điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý và rèn luyện thể dục thể thao một cách khoa học.

ĐẠI TRÀNG QV - Điểm tựa vững chắc từ tinh hoa thảo dược tự nhiên

Thấu hiểu nỗi lo lắng của người bệnh, Thực phẩm hỗ trợ bảo vệ sức khỏe Đại tràng QV ra đời hỗ trợ tiêu hóa an toàn, hiệu quả, được nghiên cứu phối ngũ từ các vị thảo dược quý trong y học cổ truyền: Bạch truật giúp kiện tỳ, ích khí, hỗ trợ cầm tiêu chảy và tăng cường công năng chuyển hóa thức ăn. Hoàng bá: hỗ trợ thanh nhiệt, táo thấp, hỗ trợ kháng viêm tự nhiên cho niêm mạc ruột. Khương hoàng: Hoạt chất tự nhiên hỗ trợ chống viêm và thúc đẩy quá trình làm lành các vết loét, tổn thương ở đại tràng. Mộc hương: hỗ trợ hành khí, chỉ thống, làm dịu nhanh những cơn co thắt gây đau quặn bụng và giảm chướng hơi. Cam thảo: Đóng vai trò hòa hoãn, giúp điều hòa các vị thảo dược và hỗ trợ làm dịu đường tiêu hóa và một số thảo dược khác.

Nhờ sự kết hợp của các vị thảo dược “ưu tú” có nguồn gốc từ thiên nhiên, Thực Phẩm hỗ trợ Bảo Vệ Sức Khỏe Đại tràng QV mang đến công dụng hỗ trợ tăng cường tiêu hóa, hỗ trợ giảm các biểu hiện đau bụng, rối loạn tiêu hóa do viêm đại tràng. Sự kiên trì chăm sóc đường ruột cùng việc lựa chọn giải pháp hỗ trợ bằng thảo dược uy tín chính là nền tảng vững chắc để người bệnh đại tràng lấy lại sự thoải mái trong từng bữa ăn và sự tự tin trong cuộc sống thường nhật.

Cần xây dựng lối sống lành mạnh cho hệ tiêu hóa

Bên cạnh việc dùng sản phẩm hỗ trợ, người bệnh cần tuân thủ chế độ kiêng cữ và hướng dẫn sử dụng để đạt hiệu quả cao nhất:

  • Kiêng chất kích thích và thức ăn nhạy cảm: Hạn chế tối đa rượu, bia; hạn chế tối đa thức ăn cay nóng, đồ chua, đồ ăn nhiều dầu mỡ chiên rán, đồ tanh sống (như gỏi cá, tiết canh, hải sản chưa chín kỹ) và các loại sữa tươi, chế phẩm bơ sữa có thể gây dị ứng đường ruột trong thời gian dùng sản phẩm.
  • Xây dựng thực đơn lành mạnh: Ưu tiên các món luộc, hấp, giàu chất xơ hòa tan từ rau củ quả tươi sạch để hỗ trợ nhuận tràng tự nhiên mà không gây cọ xát niêm mạc ruột. Uống đủ nước mỗi ngày để hỗ trợ quá trình đào thải độc tố.
  • Giải tỏa căng thẳng tinh thần: Do đại tràng liên kết chặt chẽ với hệ thần kinh qua “trục não - ruột”, việc giữ tinh thần thư giãn, ngủ đủ giấc, tập luyện yoga hoặc đi bộ nhẹ nhàng sẽ giúp giảm các cơn co thắt ruột do căng thẳng gây ra.

Đối tượng sử dụng Đại Tràng QV:

Sản phẩm dùng cho người bị tiêu hóa kém, rối loạn tiêu hóa do viêm đại tràng, đại tràng co thắt với các biểu hiện điển hình: tiêu chảy, đau quặn bụng từng cơn, đầy trướng, hay bị mót rặn, phân sống, hoặc đi ngoài nhiều lần sau khi ăn.

Hãy chủ động lắng nghe cơ thể, bảo vệ niêm mạc đại tràng ngay từ sớm để mỗi bữa ăn thực sự là niềm vui trọn vẹn của cuộc sống.

Tìm hiểu thêm về TPBVSK Đại Tràng QV tại: https://www.daitrangqv.vn/

#Đại tràng QV #Viêm đại tràng #Đại tràng co thắt #Thực phẩm bảo vệ sức khỏe #Thảo dược

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