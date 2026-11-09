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Pháp luật

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Xác minh nam tài xế taxi bị hành hung, đập phá xe sau va chạm giao thông

Huỳnh Thủy

TPO - Công an xã Sơn Hòa (tỉnh Đắk Lắk) đang xác minh vụ tài xế taxi bị hành hung, đập phá phương tiện sau va chạm giao thông.

Ngày 9/11, Công an xã Sơn Hòa (tỉnh Đắk Lắk) tiến hành xác minh, giải quyết vụ việc một tài xế taxi phản ánh bị hành hung sau va chạm giao thông xảy ra trên địa bàn.

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Tài xế taxi (áo đỏ) tố bị hành hung. Ảnh cắt từ clip.

Theo thông tin do công ty quản lý taxi và tài xế cung cấp, khoảng 19h17 ngày 8/11, xe taxi mang biển kiểm soát 47H-180.XX do tài xế P.N.T. điều khiển xảy ra va chạm với một xe máy điện chở 3 người.

Đáng chú ý, theo thông tin từ phía công ty và tài xế, xe máy điện không gắn biển kiểm soát, cả 3 người trên xe đều không đội mũ bảo hiểm.

Sau va chạm, một người trong nhóm liên tiếp dùng tay đánh vào vùng mặt, mắt và mũi tài xế P.N.T., khiến nạn nhân chảy nhiều máu, phải đưa đến bệnh viện điều trị.

Không dừng lại ở đó, nhóm người này còn có hành vi đập phá xe taxi, khiến phần ốp hông phía sau xe bị bung, hư hỏng. Điện thoại iPhone của tài xế cũng bị đập vỡ màn hình, móp méo nhưng chưa hư hỏng hoàn toàn.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên taxi có hành khách dùng điện thoại quay lại diễn biến. Hiện công ty đang lưu giữ tệp video do người có mặt ghi lại và đề nghị bàn giao bản gốc cho cơ quan điều tra để phục vụ công tác xác minh, xử lý.

Vụ việc đang được Công an xã Sơn Hòa xác minh, làm rõ.

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#Tài xế taxi #Đắk Lắk #Sơn Hòa #hành hung #đập phá #va chạm giao thông

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