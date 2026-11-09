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Thế giới

Tỷ phú Elon Musk bênh vực CEO Jensen Huang sau bê bối ngoại tình

Minh Hạnh

TPO - Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia - Jensen Huang - đã nhận được sự ủng hộ từ tỷ phú Elon Musk và Bill Ackman sau khi ông thừa nhận ngoại tình với một phụ nữ bị tình nghi là gián điệp.

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Tỷ phú Elon Musk (trái) và Jensen Huang (phải). (Ảnh: BBC)

Trong một bức thư hôm 8/11, ông Jensen Huang đã thừa nhận mối quan hệ này, đồng thời gửi lời xin lỗi đến gia đình và đội ngũ nhân viên Nvidia.

"Tôi đã không chung thủy với vợ mình”, ông nói. "Hành động của tôi đã gây tổn thương cho bà ấy và các con chúng tôi. Không có lời bào chữa nào cho những gì tôi đã làm. Tôi vô cùng hối hận”.

Ông Huang (63 tuổi) đã kết hôn với vợ là bà Lori 41 năm. Sau khi ông thừa nhận mối quan hệ với một người phụ nữ tên Alice Huang, hội đồng quản trị Nvidia thông báo đã mở một cuộc điều tra về các thông tin cho rằng CEO Jensen Huang là "mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài".

Giám đốc điều hành (CEO) Tesla - Elon Musk, và CEO của quỹ đầu tư Pershing Square Capital - Bill Ackman nằm trong số những nhân vật nổi tiếng đã lên tiếng ủng hộ ông Jensen Huang sau khi ông thừa nhận về mối quan hệ ngoài hôn nhân của mình.

Tỷ phú Bill Ackman mô tả ông Huang là một con người “tuyệt vời” nhưng đã mắc phải một “sai lầm”.

“Jensen Huang cũng là con người. Và ông ấy là một con người tuyệt vời. Ngay cả những người tuyệt vời cũng có thể mắc sai lầm”, ông Ackman viết. “Ông ấy nhận hoàn toàn trách nhiệm, như lẽ ra phải thế. Tất cả chúng ta nên ủng hộ ông ấy cùng gia đình. Hãy tiến về phía trước”.

Shaun Maguire, một đối tác tại quỹ Sequoia, cũng lên tiếng bảo vệ CEO của Nvidia khi cho rằng ông Huang đã làm một việc “ngốc nghếch” nhưng không hề có ý xấu.

“Jensen là một trong những doanh nhân vĩ đại nhất của thế hệ này. Ông ấy đã làm một việc vô cùng ngốc nghếch. Điều đó gây bất lợi cho nước Mỹ, nhưng tôi cho rằng ông ấy không hề có ý đồ xấu”, Maguire viết. “Hai cái sai không thành một cái đúng, và tôi tin rằng Jensen là nhân vật không thể thay thế đối với vị thế dẫn đầu của nước Mỹ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo”.

Tỷ phú Elon Musk đã phản hồi bài đăng này bằng hai chữ ngắn gọn: “Tôi đồng ý”.

Bà Alice Huang - người tình tin đồn của ông Jensen Huang - là một công dân Trung Quốc. Bà từng lãnh đạo Megaspeed, một đơn vị vận hành trung tâm dữ liệu có trụ sở tại Singapore.

Theo The Times, Megaspeed hiện đã trở thành một trong những khách hàng lớn nhất của Nvidia tại Đông Nam Á, với tổng giá trị chip đã mua từ công ty này lên tới hơn 4,8 tỷ USD trong hai năm qua.

Hindustan Times

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#CEO Nvidia #Jensen Huang #tỷ phú #Mỹ #Trung Quốc #ngoại tình #Elon Musk

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