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Đại sứ Trung Quốc trao học bổng cho học sinh Hà Nội, kỳ vọng 3 điều

Thái An

TPO - Chiều tối nay (9/11), Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ và Phu nhân Tôn Sướng trao học bổng cho 40 em học sinh phổ thông ở Hà Nội, nói rằng ông kỳ vọng 3 điều tốt đẹp.

“Thứ nhất là lời chúc trưởng thành. Năm đó, các bậc tiền bối Cách mạng của hai nước đã kề vai chiến đấu, dùng biết bao máu xương và sự hy sinh để đổi lấy hòa bình chính là để các em có thể yên tâm ngồi học tập trong phòng học sáng sủa… Thứ hai là sự tiếp nối của tinh thần. Các em có bạn lớn lên bên nghĩa trang liệt sĩ Trung Quốc, có bạn đã quen thuộc với câu chuyện về tình hữu nghị Trung-Việt từ nhỏ, hy vọng các em có thể gieo mầm hạt giống của tình hữu nghị trong trái tim”, Đại sứ Hà Vĩ phát biểu tại Lễ trao học bổng Đại sứ Trung Quốc năm 2026.

“Thứ ba là sự tiếp sức của tình hữu nghị. Hy vọng các em có cơ hội đi khắp mọi miền đất nước Trung Quốc, tận mắt thấy một đất nước Trung Quốc chân thực như thế nào, kết bạn với các bạn đồng trang lứa ở Trung Quốc, kể các câu chuyện về quê hương mình cho họ nghe, qua đó tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị giữa hai bên”, Đại sứ nói tiếp.

Đại sứ Hà Vĩ cùng Phu nhân Tôn Sướng đã trao học bổng cho 40 em học sinh tiểu học, trung học cơ sở đến từ một số xã, phường của Hà Nội. Học bổng đợt này có tổng trị giá 40.000 nhân dân tệ (khoảng 153 triệu đồng).

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Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ và Phu nhân Tôn Sướng trao học bổng cho các em học sinh phổ thông ở Hà Nội. Ảnh: Thái An

Bên cạnh khái quát về quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc, Đại sứ Hà Vĩ cập nhật cho các em học sinh về tình hình hai nước một cách cô đọng, dễ nhớ.

“Thời đại của Chủ tịch Mao Trạch Đông và Bác Hồ đã tạo nên thời kỳ vàng lần thứ nhất của tình hữu nghị Trung-Việt. Hiện nay, cùng với việc giao lưu, hợp tác song phương ngày càng mật thiết, quan hệ Trung-Việt đã bước vào thời kỳ vàng thứ hai trong lịch sử… Rất nhiều khán giả Việt Nam đã trở thành fan cứng của phim truyền hình Trung Quốc, và có không ít ca khúc nhạc trẻ Việt Nam gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc”, Đại sứ giới thiệu.

Năm 2026 và 2027 là năm hợp tác du lịch giữa hai nước, cùng với việc thí điểm miễn thị thực (quá cảnh Trung Quốc, vào tỉnh Hải Nam, vào một số khu vực ở tỉnh Vân Nam và Quảng Tây), “mọi người không chỉ có thể đến Trung Quốc du lịch khắp nơi, thưởng thức ẩm thực thuận tiện hơn, mà còn có thêm nhiều bạn bè Trung Quốc sang thăm Việt Nam, cùng đá bóng, nói chuyện…”, Đại sứ Hà Vĩ nói.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội, ông Phạm Quốc Toản, nhận định, học bổng của Đại sứ Trung Quốc là sự hỗ trợ thiết thực về vật chất và là sự động viên kịp thời về tinh thần đối với học sinh Thủ đô, góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt-Trung.

“Giai đoạn 2019-2024, có 300 em học sinh Hà Nội được trao học bổng Đại sứ Trung Quốc. Năm 2025 có 40 em học sinh nhận học bổng”, ông Toản cho biết.

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Đại sứ Hà Vĩ phát biểu tại Lễ trao học bổng Đại sứ Trung Quốc năm 2026, diễn ra chiều tối 9/11/2026 tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội. Ảnh: Thái An

Hằng năm, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam còn tổ chức trao học bổng của Chính phủ Trung Quốc cho hàng chục học viên Việt Nam theo học các chương trình cử nhân, thạc sĩ hoặc tiến sĩ tại nhiều trường đại học Trung Quốc, trong đó có Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa nổi tiếng thế giới.

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