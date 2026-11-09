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Thế giới

Máy bay của quân đội Nga đáp xuống Israel?

Minh Hạnh

TPO - Theo dữ liệu theo dõi chuyến bay từ FlightRadar24, một chiếc máy bay của quân đội Nga đã hạ cánh xuống sân bay Ben-Gurion của Israel, giữa lúc Mỹ và Israel được cho là đang cân nhắc nối lại các cuộc tấn công vào Iran.

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Máy bay Tupolev Tu-154M. (Ảnh: Wikipedia)

Tờ Jerusalem Post cho biết, chiếc Tupolev Tu-154M đã khởi hành từ Căn cứ Không quân Chkalovsky gần Mátxcơva.

Lộ trình bay đi qua Biển Đen và không phận Thổ Nhĩ Kỳ, trước khi tiến vào Israel từ hướng Địa Trung Hải. Máy bay đã bay vòng quanh Israel một lúc trước khi hạ cánh xuống sân bay Ben-Gurion (gần Tel Aviv) vào khoảng 19h ngày 8/11.

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Đường bay của chiếc Tupolev Tu-154M. (Ảnh: FlightRadar24)

Chiếc máy bay này di chuyển từ Novosibirsk đến Mátxcơva từ ngày 2/11, và vẫn ở lại thủ đô của Nga từ thời điểm đó đến khi lên đường tới Israel.

Căn cứ không quân Chkalovsky là trung tâm hoạt động chính của Bộ Quốc phòng Nga, chuyên phụ trách vận chuyển các nhân vật cấp cao và thực hiện các nhiệm vụ cho các quan chức quân sự cùng các phái đoàn chính thức.

Khi được tờ Jerusalem Post liên hệ, Đại sứ quán Nga tại Israel đã từ chối bình luận về những người có mặt trên chiếc máy bay đó và lý do họ đến Israel.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cũng từ chối yêu cầu bình luận.

Động thái này, nếu được xác nhận, diễn ra giữa lúc căng thẳng ở Trung Đông đang gia tăng do nguy cơ Mỹ và Israel nối lại chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran.

Trước đó, hãng tin Fox News dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump có khả năng ra lệnh tái khởi động các cuộc tấn công vào Iran trong ngày 9/11, tận dụng việc không có ánh trăng để "ngụy trang" cho các hoạt động quân sự.

Về phần mình, Iran tuyên bố sẽ đáp trả bằng cách tấn công các mục tiêu của Mỹ và Israel.

Tám tháng sau khi xung đột bùng phát, hai bên vẫn đang rơi vào thế bế tắc, với rất ít hoạt động quân sự hay tiến triển ngoại giao đáng kể, trong khi các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz liên tục trở thành mục tiêu tấn công của Iran.

Jerusalem Post

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#Nga #Israel #xung đột Trung Đông #Mỹ - Iran #Mỹ #Iran

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