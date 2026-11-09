Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Multimedia

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hiện trường cầu trên quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành gãy sập do lũ cuốn

Phạm Trường

TPO - Mưa lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa khiến nước sông dâng cao, gây sập mố cầu Bái Sim trên tuyến quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành, khiến việc lưu thông qua khu vực bị tê liệt.

ông Lê Văn Nghĩa - Bí thư Đảng ủy xã Thanh Kỳ

Video: Cận cảnh cầu trên quốc lộ bị mưa lũ cuốn sập mố.
tp_1.jpg
Mưa lớn từ tối 8 đến sáng 9/11 khiến nước sông, suối dâng cao làm sập cầu Bái Sim tại Km24+987 trên tuyến quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành, đoạn qua thôn Kim Đồng, xã Thanh Kỳ (tỉnh Thanh Hóa﻿).
tp_2.jpg
Cầu Bái Sim nằm trên quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành gồm hai chiều di chuyển. Đây là tuyến giao thông quan trọng, kết nối khu vực miền núi, từ đường Hồ Chí Minh xuống Khu kinh tế Nghi Sơn. Mỗi ngày, lưu lượng phương tiện qua lại đông.
tp_3.jpg
Nhìn từ trên cao, sự cố khiến một bên mố cầu bị sập xuống. Mố cầu phía còn lại cũng xuất hiện dấu hiệu gãy nứt, xê dịch, lún sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
tp_7.jpg
“Mưa lớn cả đêm khiến nước thượng nguồn đổ về rất lớn, cuốn sập mố cầu lúc khoảng 3h sáng 9/11. May mắn là thời điểm ấy không có người và phương tiện qua lại”, một người dân xã Thanh Kỳ nói. Sau sự cố, ngành chức năng đã cắm biển, chăng dây cảnh báo và cử người túc trực, hướng dẫn người và phương tiện không qua khu vực nguy hiểm.
tp_19.jpg
Phần mố cầu, lan can bị bẻ gãy. Phần mố và nền đường cạnh cầu bị sụt lún, xói lở.
tp_21.jpg
tp_10.jpg
tp_13.jpg
Ông Lê Văn Nghĩa - Bí thư Đảng ủy xã Thanh Kỳ cho biết cầu sập không gây thiệt hại về người và phương tiện, song ảnh hưởng đến việc đi lại. Mưa lớn từ tối 8/11 cũng khiến hàng chục ngầm tràn qua các khe suối bị ngập, gây khó khăn cho việc lưu thông của người dân. Hiện, xã đã báo cáo UBND tỉnh để có phương án kiểm tra, khắc phục. Kết cấu cầu Bái Sim (ảnh) bị phá vỡ. Mặt đường bê tông nhựa bị xé toạc thành các rãnh lớn.
tp_12.jpg
Trưa 9/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường (áo xanh, giữa) cùng đoàn công tác đã có mặt, kiểm tra sự cố sập cầu Bái Sim. Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa yêu cầu sở, ngành, địa phương có phương án làm đường gom, cầu tạm để phục vụ việc đi lại của người dân, đưa ra phương án khắc phục, xây dựng cầu cứng, đảm bảo an toàn.
tp_4.jpg
tp_5.jpg
Trên thượng nguồn và phía dưới cầu cây cối bị xô ngã, đất đá phủ kín sau đợt mưa lớn, nước lũ cuốn về.
tp_9.jpg
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, dự báo trong ngày 9/11, Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa đến mưa to﻿, có nơi mưa rất to và dông.

Tổng lượng mưa tại khu vực đồng bằng ven biển và vùng núi phía Tây, Tây Nam phổ biến 40-80 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm; các khu vực khác phổ biến 30-60 mm, có nơi trên 70 mm. Đáng chú ý, mưa có khả năng xuất hiện cường suất lớn, trên 100 mm trong 3 giờ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt từ 0,2-0,7 m tại các xã Thanh Kỳ, Yên Thọ, Nông Cống, Mậu Lâm, Xuân Bình và Thắng Lộc. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại những khu vực có địa hình dốc.

Xem thêm

#sập cầu Bái Sim #quốc lộ Nghi Sơn #Bãi Trành #lũ Thanh Hóa #mưa lớn Thanh Hóa #Cao Văn Cường #giao thông Thanh Hóa

Cùng chuyên mục

Lý do đại biểu Quốc hội đề xuất nâng tuổi mua thuốc lá lên 21

Lý do đại biểu Quốc hội đề xuất nâng tuổi mua thuốc lá lên 21

TPO - Chiều 9/11, Quốc hội thảo luận, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Nhiều đại biểu đề nghị cấm bán thuốc lá cho người sinh từ năm 2010 và nâng độ tuổi được mua lên 21 nhằm ngăn chặn tỷ lệ thanh niên nghiện nicotine.

Lũ dâng ngập hơn 1.000 hộ dân ở Thanh Hóa

Lũ dâng ngập hơn 1.000 hộ dân ở Thanh Hóa

TPO - Mưa lớn cùng với lũ trên các sông dâng cao khiến cả nghìn hộ dân ở Thanh Hóa ngập trong nước. Nhiều diện tích hoa màu, công trình cầu cống, kênh mương bị sạt lở, hư hỏng, gây thiệt hại và ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Chọn hoa hậu không chỉ nhìn vào nhan sắc

Chọn hoa hậu không chỉ nhìn vào nhan sắc

TPO - Ngày 8/11, tân Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng hai Á hậu lần đầu gặp gỡ báo chí sau đăng quang. Bên cạnh những chia sẻ về nhan sắc, học tập và kế hoạch cống hiến của hoa hậu và hai á hậu, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - giải đáp các thắc mắc liên quan đến kết quả cuộc thi, nhấn mạnh việc lựa chọn danh hiệu dựa trên quá trình đánh giá toàn diện.

Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 thông tin sau đăng quang

TPO - Tại buổi họp báo sau đăng quang, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 cùng tân hoa hậu, các á hậu đã trao đổi, giải đáp nhiều vấn đề được báo chí quan tâm, đồng thời chia sẻ về định hướng hoạt động trong thời gian tới.

Phía sau những căn hộ có nguy cơ bị di dời ở chung cư HH Linh Đàm

Phía sau những căn hộ có nguy cơ bị di dời ở chung cư HH Linh Đàm

TPO - Với những gia đình đã gắn bó nhiều năm tại tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (Hà Nội), thông tin về việc rà soát, xử lý sai phạm theo Nghị quyết mới được HĐND TP Hà Nội thông qua không chỉ đặt ra nỗi lo về nơi ở, mà còn là những trăn trở, tiếc nuối một nếp sống đã quen thuộc suốt nhiều năm.

Hoa hậu Nguyễn Yến Trang sau đêm đăng quang

Hoa hậu Nguyễn Yến Trang sau đêm đăng quang

TPO - Hoa hậu Nguyễn Yến Trang, Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh, Á hậu 2 Lê Phương Nghi xuất hiện nền nã trong trang phục áo dài tại buổi họp báo sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra sáng 8/11 tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng.

Nhan sắc đời thường của Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh

Nhan sắc đời thường của Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh

TPO - Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026 Trần Xuân Khánh Linh cao 1,7 m, số đo ba vòng 83-60-88 cm, là sinh viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV). Đời thường cô có nhan sắc ngọt ngào, thanh lịch.

Bản tin Thời tiết Hà Nội (8 - 9/11): Không khí lạnh mạnh liên tiếp tràn về, khu vực sắp lạnh kéo dài

Bản tin Thời tiết Hà Nội (8 - 9/11): Không khí lạnh mạnh liên tiếp tràn về, khu vực sắp lạnh kéo dài

TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ tới khu vực Thủ đô Hà Nội chịu ảnh hưởng từ khối không khí lạnh cường độ mạnh tác động, nền nhiệt miền Bắc giảm sâu, trời chuyển mưa dông. Các chuyên gia nhận định sau đó không khí lạnh tiếp tục tăng cường khiến trời rét kéo dài.

Xả súng tại quảng trường ở Ba Lan, 17 người thương vong

TPO - Một vụ xả súng nghiêm trọng đã xảy ra tại quảng trường trung tâm thành phố Krakow, miền nam Ba Lan hôm thứ Bảy (17/11), khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và hơn 12 người bị thương. Nghi phạm đã bị cảnh sát bắn trọng thương và đưa đến bệnh viện.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe