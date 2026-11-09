Hiện trường cầu trên quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành gãy sập do lũ cuốn

TPO - Mưa lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa khiến nước sông dâng cao, gây sập mố cầu Bái Sim trên tuyến quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành, khiến việc lưu thông qua khu vực bị tê liệt.
ông Lê Văn Nghĩa - Bí thư Đảng ủy xã Thanh Kỳ
Ông Lê Văn Nghĩa - Bí thư Đảng ủy xã Thanh Kỳ cho biết cầu sập không gây thiệt hại về người và phương tiện, song ảnh hưởng đến việc đi lại. Mưa lớn từ tối 8/11 cũng khiến hàng chục ngầm tràn qua các khe suối bị ngập, gây khó khăn cho việc lưu thông của người dân. Hiện, xã đã báo cáo UBND tỉnh để có phương án kiểm tra, khắc phục. Kết cấu cầu Bái Sim (ảnh) bị phá vỡ. Mặt đường bê tông nhựa bị xé toạc thành các rãnh lớn.
Trên thượng nguồn và phía dưới cầu cây cối bị xô ngã, đất đá phủ kín sau đợt mưa lớn, nước lũ cuốn về.
Tổng lượng mưa tại khu vực đồng bằng ven biển và vùng núi phía Tây, Tây Nam phổ biến 40-80 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm; các khu vực khác phổ biến 30-60 mm, có nơi trên 70 mm. Đáng chú ý, mưa có khả năng xuất hiện cường suất lớn, trên 100 mm trong 3 giờ.
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