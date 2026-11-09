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Hàng không - Du lịch

Vietnam Airlines và ANA Holdings tăng cường kết nối hàng không, thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Nhật Bản

P.V

Vietnam Airlines và ANA Holdings (Nhật Bản) tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm hợp tác chiến lược và ký Thỏa thuận khung về hợp tác liên doanh, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Việc tiến tới liên doanh là bước phát triển tiếp theo sau một thập kỷ hợp tác cổ đông và liên danh chuyến bay. Trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản ngày càng phát triển, kết nối hàng không thuận lợi góp phần mở rộng giao thương, thu hút khách du lịch và tăng cường giao lưu nhân dân.

Một thập kỷ hợp tác, tiến tới liên doanh

Tháng 5/2016, Vietnam Airlines và ANA Holdings ký thỏa thuận hợp tác chiến lược tại Tokyo (Nhật Bản). Hai tháng sau, ANA Holdings chính thức trở thành cổ đông chiến lược của Vietnam Airlines.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo các Bộ, ngành, cùng lãnh đạo cấp cao của Vietnam Airlines và ANA Holdings thực hiện Nghi thức mở nắp thùng rượu sake (Kagami-biraki) kỷ niệm 10 năm hợp tác chiến lược giữ

Trong lĩnh vực thương mại, hai hãng triển khai liên danh chuyến bay, kết nối chương trình khách hàng thường xuyên, phối hợp phát triển sản phẩm, bán hàng và tiếp thị. Mạng bay hợp tác được mở rộng, giúp hành khách kết nối thuận tiện hơn giữa các điểm đến tại Việt Nam và Nhật Bản.

Tính đến tháng 10/2026, Vietnam Airlines khai thác 11 đường bay thẳng giữa hai nước với tần suất 72 chuyến mỗi tuần. Trong 9 tháng năm 2026, lượng hành khách của Hãng trên thị trường Nhật Bản tăng 18% và doanh thu hành khách tăng 26% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Thỏa thuận khung về hợp tác liên doanh, hai bên dự kiến chia sẻ doanh thu, phối hợp xây dựng lịch bay, giá vé, quản lý chỗ, bán hàng, tiếp thị và dịch vụ hành khách trên các đường bay giữa hai nước trên cơ sở được các cơ quan quản lý có thẩm quyền phê duyệt.

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TGĐ Vietnam Airlines Lê Hồng Hà và TGĐ All Nippon Airways Juichi Hirasawa trao thỏa thuận khung về hợp tác liên doanh dưới sự chứng kiến của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (Ảnh_ TTXVN)

Các nội dung này được kỳ vọng giúp khai thác hiệu quả hơn mạng bay và nguồn lực của mỗi bên. Hai hãng cũng tiếp tục phát triển sản phẩm theo nhu cầu thị trường, cải thiện trải nghiệm đặt vé, nối chuyến và quyền lợi dành cho khách hàng thường xuyên.

Bên cạnh thương mại, Vietnam Airlines và ANA Holdings duy trì trao đổi kinh nghiệm về khai thác, bảo dưỡng và sửa chữa tàu bay, đào tạo nhân lực, phục vụ mặt đất, suất ăn hàng không và vận chuyển hàng hóa.

Thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật giữa hai hãng cũng được gia hạn thêm. Hai bên sẽ xem xét mở rộng phối hợp về công nghệ, chuyển đổi số, quản trị dữ liệu và tối ưu hóa hệ thống vận hành.

Đối với Vietnam Airlines, kinh nghiệm quản trị, khai thác và quản lý chất lượng dịch vụ từ đối tác Nhật Bản sẽ hỗ trợ Hãng hoàn thiện quy trình phục vụ, nâng cao năng lực đội ngũ và bảo đảm trải nghiệm nhất quán trên toàn bộ hành trình. Đây là một phần trong kế hoạch cải thiện sản phẩm, dịch vụ, hướng tới mục tiêu trở thành hãng hàng không 5 sao theo tiêu chuẩn Skytrax vào năm 2030.

Ông Lê Hồng Hà, Tổng giám đốc Vietnam Airlines, nhấn mạnh: “Vietnam Airlines cam kết cùng ANA Holdings triển khai hiệu quả hợp tác liên doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng phục vụ hành khách. Chúng tôi coi đây là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn, đồng thời là trách nhiệm của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam trong việc tăng cường kết nối kinh tế, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước”.

Ông Juichi Hirasawa, Tổng giám đốc All Nippon Airways, cho biết: “Nhân dấu mốc 10 năm đồng hành, chúng tôi vui mừng nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược thông qua thỏa thuận khung về liên doanh. Hơn cả những thành tựu kinh doanh, nền tảng gắn kết hai hãng trong suốt thập kỷ qua chính là niềm tin bền vững được xây dựng qua nhiều biến động, thử thách, cùng cam kết mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho hành khách. Bước sang chặng đường mới, chúng tôi kỳ vọng mô hình liên doanh sẽ góp phần nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị trải nghiệm trên các hành trình kết nối Việt Nam và Nhật Bản”.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo các Bộ, ngành hai nước Việt Nam - Nhật Bản chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa Vietnam Airlines với các đối tác Nhật Bản (Ảnh_ TTXVN)

Mở rộng hợp tác, tăng cường kết nối tại thị trường Nhật Bản

Song song với việc thúc đẩy hợp tác cùng ANA Holdings, Vietnam Airlines tiếp tục tăng cường kết nối với các địa phương và đối tác hàng không Nhật Bản, mở rộng cơ hội phát triển mạng bay và khai thác thị trường giữa hai nước.

Trong khuôn khổ Diễn đàn công tư về Hợp tác kinh tế và khoa học công nghệ Việt Nam - Nhật Bản, với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Vietnam Airlines đã ký kết 3 Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với chính quyền hai tỉnh Nagasaki, Shimane và sân bay quốc tế Narita.

Tại Nagasaki, Hãng và chính quyền tỉnh thống nhất phối hợp quảng bá điểm đến, thu hút du khách giữa hai nước. Hai bên sẽ nghiên cứu khả năng mở đường bay thường lệ và tổ chức các chuyến bay thuê chuyến phục vụ du lịch.

Với tỉnh Shimane, hai bên sẽ xem xét phát triển các chuỗi chuyến bay thuê chuyến theo nhu cầu thị trường, tạo thêm lựa chọn đi lại cho du khách.

Vietnam Airlines và sân bay quốc tế Narita sẽ nghiên cứu thiết lập thêm một số đường bay quốc tế thường lệ giữa Việt Nam và Narita, đồng thời triển khai các chương trình quảng bá đường bay và phát triển nguồn khách.

Các thỏa thuận hợp tác với những đối tác Nhật Bản cùng quan hệ hợp tác chiến lược với ANA Holdings góp phần củng cố vị thế của Vietnam Airlines tại thị trường Nhật Bản, đồng thời tăng cường vai trò kết nối của Hãng trong thúc đẩy giao thương, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

#Vietnam Airlines #ANA Holdings

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