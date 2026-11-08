'Biển người' đổ về Quảng trường Đại Đoàn Kết xem hội cồng chiêng

Tham dự chương trình có Trung tướng Đào Tuấn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân đoàn 34; Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Trần Thị Hoa Ry.
Về phía tỉnh Gia Lai có Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai Thái Đại Ngọc; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn; ông Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Tham dự chương trình còn có đại diện 10 tỉnh, thành phố có đoàn nghệ nhân tham gia lễ hội cùng hàng ngàn người dân và du khách.
Giữa không gian đại ngàn hùng vĩ, trong âm vang của tiếng cồng, tiếng chiêng và những vòng xoang nối tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn tỉnh Gia Lai vui mừng chào đón quý vị đến với Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026.
Ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, từ bao đời nay, tiếng cồng, tiếng chiêng đã ngân vang trong đời sống buôn làng Tây Nguyên, từ những nghi lễ thiêng liêng đến các ngày hội cộng đồng. Cồng chiêng không chỉ là âm nhạc, đó là tiếng nói của tâm hồn, là ký ức của cộng đồng, là sợi dây kết nối con người với thiên nhiên, với tổ tiên và với nhau.
Những giá trị đặc sắc ấy đã làm nên Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, được UNESCO vinh danh là Kiệt tác Di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại năm 2005, trở thành niềm tự hào của Tây Nguyên và cả dân tộc Việt Nam.
Theo ông Phạm Anh Tuấn, Festival Cồng chiêng diễn ra trong Năm Du lịch Quốc gia 2026 là dịp tôn vinh di sản, tri ân các thế hệ nghệ nhân và cộng đồng đã bền bỉ gìn giữ những giá trị văn hóa quý báu. Đây cũng là cơ hội giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế một Gia Lai mới - nơi đại ngàn kết nối với biển xanh, nơi những giá trị văn hóa truyền thống hòa cùng khát vọng phát triển và hội nhập.
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai mong muốn văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững, để du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng tạo thêm sinh kế, nâng cao đời sống người dân. Bởi theo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, phát triển du lịch không phải để biến văn hóa thành những sản phẩm trình diễn đơn thuần, mà để văn hóa được trân trọng hơn và chính cộng đồng gìn giữ di sản được hưởng lợi từ những giá trị ấy.
Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công nhận Bảo vật quốc gia đối với Bộ chiêng Kơ Đơ của người Jrai tại Gia Lai. Bộ chiêng có niên đại khoảng cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX, gồm 8 chiếc, trong đó có 5 chiêng bằng và 3 chiêng có núm, được chế tác thủ công với kỹ thuật tinh xảo. Đây là hiện vật đặc biệt, từng giữ vai trò quan trọng trong các hoạt động chính trị, xã hội và nghi lễ của cộng đồng Jrai, gắn liền với một thiết chế xã hội đặc biệt của người Jrai - thiết chế Pơtao Apui (Vua Lửa).