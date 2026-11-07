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Khởi công nhà máy điện gió 7.700 tỷ đồng tại Gia Lai

Trương Định

TPO - Dự án điện gió Vân Canh 2 vốn đầu tư 7.700 tỷ đồng vừa khởi công tại Gia Lai, kỳ vọng bổ sung nguồn điện sạch và tạo động lực phát triển kinh tế vùng miền núi.

Ngày 7/11, tại tỉnh Gia Lai diễn ra lễ khởi công dự án nhà máy điện gió Vân Canh 2, với công suất thiết kế 180 MW, tổng mức đầu tư 7.700 tỷ đồng, được triển khai trên địa bàn xã Vân Canh và xã Canh Liên. Dự lễ khởi công có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc.

Theo chủ đầu tư, nhà máy điện gió Vân Canh 2 hướng đến việc khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng gió tại khu vực, bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia, góp phần đa dạng hóa cơ cấu nguồn điện và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam.

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Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Không chỉ mang ý nghĩa về phát triển năng lượng, dự án còn được kỳ vọng tạo ra những tác động tích cực đối với kinh tế - xã hội địa phương. Trong quá trình xây dựng và vận hành, dự án dự kiến tạo thêm cơ hội việc làm, thúc đẩy các hoạt động dịch vụ, vận tải, cung ứng vật tư và những ngành nghề có liên quan.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - cho biết: Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tổng công suất các dự án năng lượng tái tạo được định hướng phát triển trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2035 khoảng 9.657 MW. Bên cạnh đó, tỉnh còn có hơn 100 dự án năng lượng tái tạo tiềm năng với tổng công suất trên 32.000 MW.

Đến nay, toàn tỉnh Gia Lai có 85 dự án năng lượng tái tạo đã đi vào vận hành thương mại, với tổng công suất 4.271 MW.

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Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - phát biểu.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, tỉnh Gia Lai xác định phát triển năng lượng tái tạo là một trong những động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư, tăng thu ngân sách và tạo việc làm cho người lao động; đồng thời góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.

Dự án nhà máy điện gió Vân Canh 2 có ý nghĩa thiết thực trong việc khai thác tiềm năng năng lượng gió, bổ sung nguồn điện sạch, đồng thời mở ra cơ hội phát triển hạ tầng, dịch vụ và tạo sinh kế cho người dân hai xã Canh Liên, Vân Canh - đây là những địa bàn còn nhiều khó khăn của tỉnh Gia Lai.

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