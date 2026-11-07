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Đặc sản xanh Đà Nẵng tìm đường vào siêu thị

Giang Thanh

TPO - Chuỗi chương trình quảng bá “Made in Da Nang” năm 2026 mở thêm cơ hội để các sản phẩm OCOP, đặc sản và sản phẩm đặc trưng đảm bảo tiêu chí xanh, sạch của Đà Nẵng tiếp cận hệ thống bán lẻ, mở rộng thị trường tiêu thụ và đến gần hơn với du khách.

Tối 6/11, Sở Công Thương TP. Đà Nẵng khởi động chuỗi chương trình quảng bá sản phẩm “Made in Da Nang” năm 2026, giới thiệu và quảng bá các sản phẩm OCOP, đặc sản, sản phẩm đặc trưng chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn xanh, sạch.

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Đà Nẵng quảng bá các sản phẩm "made in Da Nang" tại 4 trung tâm thương mại lớn trên địa bàn. Ảnh: Giang Thanh.

Chuỗi chương trình sẽ diễn ra từ nay đến tháng 12/2026, diễn ra tại 4 trung tâm thương mại lớn trên địa bàn, gồm: Aeon Mall Đà Nẵng (từ ngày 6-8/11), MM Mega Market Đà Nẵng (từ ngày 20-22/11), Lotte Việt Nam - chi nhánh Đà Nẵng (từ ngày 11-13/12) và Co.opMart Đà Nẵng (từ ngày 25-27/12).

Chương trình có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có sản phẩm OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu, đặc sản, quà tặng lưu niệm, sản phẩm làng nghề, sản phẩm khởi nghiệp… trên địa bàn.

Đặc biệt, đây đều là các sản phẩm đáp ứng tiêu chí xanh, sạch, an toàn phù hợp với tiêu chí của các sản phẩm “Made in Da Nang” với nguyên liệu xanh, bao bì xanh, quy trình sản xuất xanh…

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Các sản phẩm xanh, sạch được bày bán.

Bên cạnh hoạt động giới thiệu và bán sản phẩm trực tiếp là các hoạt động tư vấn, trải nghiệm, dùng thử sản phẩm, chương trình khuyến mại và livestream quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội, góp phần tăng cường tương tác với khách hàng và mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng.

Giới thiệu các dòng chả cá sạch đến du khách, ông Phan Uy Dũng - một tiểu thương - cho biết sản phẩm hiện bán trong các chuỗi siêu thị thực phẩm sạch, cung cấp cho các trường học, bếp ăn doanh nghiệp…

“Các dòng chả cá đều không sử dụng phụ gia, chất bảo quản với quy trình sản xuất sạch. Thông qua chương trình này, chúng tôi mong muốn giới thiệu với người dân và du khách về dòng sản phẩm này với kỳ vọng có thể mở rộng thị trường, hướng đến xuất khẩu”, ông Dũng nói.

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Đây là cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã kết nối đưa sản phẩm vào hệ thống bán lẻ lớn.

Gian hàng cà phê Tourance cũng nhận được sự quan tâm của người dân và du khách. Theo bà Nguyễn Trương My My (đại diện doanh nghiệp), từ vùng nguyên liệu ở Đắk Lắk và Quảng Trị, đơn vị triển khai quy trình trồng sạch, thân thiện với môi trường.

“Chúng tôi có nhiều dòng sản phẩm cà phê sạch, xuất khẩu sang nhiều thị trường. Hiện, doanh nghiệp đang mong muốn tập trung phát triển thị trường nội địa. Bởi vậy, chuỗi chương trình quảng bá này là cơ hội tốt để chúng tôi tiếp cận khách hàng, thị trường khách du lịch cũng như các chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện lợi…”, bà My nói.

Theo bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Đà Nẵng, thời gian qua, đơn vị đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, chuyển đổi xanh, nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã bao bì, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ.

“Nhiều sản phẩm có mặt tại siêu thị, chuỗi cửa hàng và khu nghỉ dưỡng. Một số sản phẩm được xuất khẩu. Từ những kết quả đó, chúng tôi mong có thêm nhiều hơn nữa sản phẩm của địa phương được người tiêu dùng biết đến và có cơ hội vào hệ thống bán lẻ thông qua chuỗi chương trình này”, bà Trâm nói.

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#Made in Da Nang #Sản phẩm OCOP #Sản phẩm xanh #Hệ thống bán lẻ #Xúc tiến thương mại #Đà Nẵng

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