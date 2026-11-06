TPHCM: 'Chốt' thời gian khởi công dự án nhà ở xã hội 110ha

TPO - Với dự án nhà ở xã hội rộng 110ha tại Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng, UBND TPHCM giao UBND xã Bình Lợi chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục về quy hoạch, đất đai, đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư theo quy định để khởi công dự án vào ngày 30/12.

UBND TPHCM vừa ban hành công văn về việc thực hiện Đề án chỉnh trang đô thị, khu vực nhà ở trên và ven sông, kênh, rạch trên địa bàn thành phố giai đoạn 2025 - 2030.

Đối với dự án nhà ở xã hội tại Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng, UBND TPHCM giao UBND xã Bình Lợi chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục về quy hoạch, đất đai, đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư theo quy định để khởi công dự án vào ngày 30/12.

Bảng thông tin dự án Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng. Ảnh: Internet.

Trước đó, UBND TPHCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tham mưu điều chỉnh chức năng sử dụng đất đối với Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng (diện tích gần 110 ha) tại xã Bình Lợi, từ chức năng “khu đất sản xuất công nghiệp, kho tàng” sang chức năng “khu đất đơn vị ở” trong quá trình lập Quy hoạch tổng thể TPHCM. Đồng thời, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa các cấp độ quy hoạch và phù hợp quy định pháp luật, hoàn thành trước ngày 31/10.

Sau khi Quy hoạch tổng thể TPHCM được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 theo chủ trương của UBND TPHCM về chấp thuận chủ trương lập các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn xã Bình Lợi, bảo đảm phù hợp định hướng phát triển nhà ở xã hội và quy định pháp luật về quy hoạch.

Về thủ tục chấm dứt hoạt động dự án Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng, UBND TPHCM yêu cầu khẩn trương rà soát, xác định đầy đủ tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính có liên quan đối với đợt 1 thuộc giai đoạn 2 của dự án. Đồng thời, yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo quy định. Rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề xuất chấm dứt hoạt động dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Trên cơ sở hồ sơ của nhà đầu tư và kết quả rà soát các điều kiện pháp lý có liên quan, cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết thủ tục chấm dứt hoạt động dự án theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định.

Về thủ tục triển khai dự án nhà ở xã hội, UBND TPHCM đề nghị khẩn trương rà soát các điều kiện pháp lý, tổ chức thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội theo quy định pháp luật về đầu tư, nhà ở và các quy định có liên quan, bảo đảm phù hợp quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phương án xử lý đối với dự án Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng.

Tổ chức rà soát, lập và thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với khu đất dự kiến phát triển nhà ở xã hội, trên cơ sở Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng được UBND TPHCM phê duyệt.

Ngoài ra, với dự án nhà ở xã hội phục vụ tái định cư tại xã Nhà Bè, UBND TPHCM giao UBND xã Nhà Bè chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục về quy hoạch, đầu tư, chấm dứt dự án cũ và lựa chọn nhà đầu tư theo quy định, phấn đấu khởi công dự án trước ngày 31/12.

Hiện trạng Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng. Ảnh: Internet.

Các sở, ngành liên quan chủ động phối hợp, hướng dẫn và kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo, đề xuất UBND TPHCM xem xét, chỉ đạo.

Về chuẩn bị quỹ nhà ở phục vụ tái định cư, UBND TPHCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan rà soát tổng thể quỹ nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư hiện có trên địa bàn thành phố; đánh giá khả năng bố trí tái định cư cho các hộ dân thuộc phạm vi thực hiện Đề án.

Đồng thời, nghiên cứu phương án đàm phán mua lại một phần sản phẩm nhà ở xã hội tại các khu vực phù hợp, ưu tiên bố trí tái định cư tại chỗ hoặc gần nơi ở cũ. Các nội dung cần làm rõ gồm cơ sở pháp lý, nguồn vốn, phương thức thực hiện và đối tượng được bố trí để báo cáo, đề xuất UBND TPHCM xem xét theo quy định.

Đối với 17 dự án dự kiến thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), UBND TPHCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá điều kiện và khả năng triển khai; làm rõ phương án tổ chức thực hiện, huy động nguồn lực đầu tư.