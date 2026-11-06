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TPHCM nghiên cứu quy hoạch TOD hơn 108ha tại khu vực Hàng Xanh

Duy Quang

TPO - Khu TOD Hàng Xanh sẽ được cải tạo hạ tầng kết hợp tái thiết đô thị với tổng vốn gần 487.000 tỷ đồng, gồm các hạng mục giao thông đa tầng, nhà ở, thương mại và dịch vụ. Phương án sơ bộ dự kiến thu hồi hơn 50 ha đất, ảnh hưởng khoảng 15.101 người.

Sở Quy hoạch Kiến trúc TPHCM vừa có văn bản gửi Công ty CP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TPHCM về việc nghiên cứu ý tưởng quy hoạch phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) tại khu vực Hàng Xanh.

Theo đề xuất của Công ty CP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TPHCM, phạm vi nghiên cứu TOD tại khu vực Hàng Xanh có quy mô khoảng 108 ha, được kiến nghị cập nhật vào ranh giới TOD dọc tuyến đường sắt đô thị số 2 (tuyến Thủ Dầu Một - TPHCM).

Theo quyết định số 6569/QĐ-UBND của UBND TPHCM về chấp thuận phương án tuyến và vị trí công trình theo tuyến, khu vực Hàng Xanh có hai nhà ga ngầm C18 và C19. Trong đó, ga C18 nằm tại Ngã năm Đài liệt sĩ, ga C19 tại Ngã ba Bạch Đằng - Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Ranh giới quy hoạch TOD do UBND TPHCM chấp thuận, bao gồm nhà ga, depot và vùng phụ cận trong phạm vi tối đa 1.000m tính từ tâm quy ước của nhà ga, depot. Ranh giới được xác định phù hợp với điều kiện tự nhiên, ranh giới hành chính, ranh ô phố, mạng lưới giao thông, khả năng tiếp cận nhà ga, công trình hiện hữu và yêu cầu tổ chức không gian, phát triển đô thị.

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Khu vực Hàng Xanh thường xảy ra kẹt xe. Ảnh: Khoa Nam.

Trên cơ sở đó, Sở Quy hoạch Kiến trúc TPHCM ghi nhận đề xuất của Công ty CP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TPHCM. Phạm vi khoảng 108 ha sẽ được xem xét trong quá trình rà soát, đề xuất ranh giới quy hoạch TOD tại các nhà ga của tuyến đường sắt đô thị số 2 (tuyến Thủ Dầu Một - TPHCM) đi qua khu vực Hàng Xanh.

Việc rà soát được thực hiện trên cơ sở tâm quy ước nhà ga theo phương án tuyến và vị trí công trình đã được phê duyệt, bảo đảm kết nối, đồng bộ với các khu TOD dọc tuyến và những dự án liên quan, trong đó có dự án cải tạo hạ tầng giao thông khu vực Hàng Xanh - Bình Triệu theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Sở Quy hoạch Kiến trúc TPHCM cũng thống nhất tiếp nhận kết quả nghiên cứu ý tưởng quy hoạch TOD do CII tài trợ làm tài liệu tham khảo, cơ sở nghiên cứu phục vụ công tác lập quy hoạch. Kết quả nghiên cứu ý tưởng này không thay thế hồ sơ quy hoạch được tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Điều 7 Nghị quyết số 56/2026/NQ-HĐND ngày 22/9 của HĐND TPHCM và pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn.

Các nội dung đề xuất sẽ được cơ quan tổ chức lập quy hoạch nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc. Sở Quy hoạch Kiến trúc TPHCM đề nghị Công ty CP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TPHCM phối hợp với Ban Quản lý Phát triển đô thị TPHCM, đơn vị đầu mối tiếp nhận sản phẩm tài trợ ý tưởng.

Trước đó, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TPHCM đề xuất cải tạo hạ tầng kết hợp tái thiết đô thị Hàng Xanh với tổng vốn sơ bộ gần 487.000 tỷ đồng (hơn 18,5 tỷ USD), gồm các hạng mục giao thông đa tầng, nhà ở, thương mại và dịch vụ.

Phương án sơ bộ dự kiến thu hồi hơn 50 ha đất, ảnh hưởng khoảng 15.101 người. Dự án được kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông và ngập nước tại cửa ngõ phía Đông TPHCM thông qua mô hình giao thông công cộng đa tầng.

Trước đó, UBND TPHCM chấp thuận phương án tuyến và vị trí công trình theo tuyến dự án metro số 2 dài khoảng 33,2 km, kết nối khu vực Bình Dương cũ với trung tâm TPHCM. Theo phương án được chấp thuận, tuyến có đoạn đi trên cao dài khoảng 17,7 km và đoạn đi ngầm dài khoảng 15,5 km.

Điểm đầu tuyến kết nối với ga S5 thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 tại phường Bình Dương. Điểm cuối kết nối với ga Tao Đàn thuộc tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), tại phường Bến Thành.

Tuyến metro số 2 (Thủ Dầu Một - TPHCM) là 1 trong 3 tuyến đường sắt đô thị dự kiến khởi công cuối năm 2026, hoàn thành năm 2030.

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