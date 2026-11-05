TPHCM dự kiến thu gần 38.000 tỷ từ đấu giá nhà đất ở Thủ Thiêm

TPO - TPHCM dự kiến đấu giá 4 khu đất, 3.790 căn hộ và 5 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, với tổng nguồn thu kỳ vọng hơn 37.500 tỷ đồng, góp phần thực hiện mục tiêu thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng năm 2026.

Chiều ngày 5/11, tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2026, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, mục tiêu thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng là nhiệm vụ thành phố đang tập trung thực hiện trong những tháng cuối năm. Trong đó, nguồn thu từ đất, đặc biệt là đấu giá quyền sử dụng đất, được xác định đóng vai trò quan trọng.

Phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2026. Ảnh: Cổng thông tin UBND TPHCM

Theo báo cáo, tính đến ngày 21/10, TPHCM thu từ đất hơn 72.000 tỷ đồng, đạt 44,3% chỉ tiêu. Thành phố còn phải thu hơn 90.600 tỷ đồng để hoàn thành kế hoạch năm.

Trong 2 tháng cuối năm, tổng nguồn thu dự kiến từ các nhóm hồ sơ xác định giá đất khoảng 52.300 tỷ đồng. Riêng nguồn thu từ đấu giá đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm được kỳ vọng đạt hơn 37.500 tỷ đồng. Ngoài ra, thành phố còn dự kiến nguồn thu dự phòng khoảng 21.333 tỷ đồng.

Đấu giá 3.790 căn hộ và loạt lô đất vàng

Báo cáo tại phiên họp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM Nguyễn Toàn Thắng cho biết, để góp phần hoàn thành mục tiêu thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng, sở đang tập trung triển khai hai nhóm nhiệm vụ chính là đấu giá đất và xác định giá đất cụ thể.

Đối với nguồn thu từ xác định giá đất cụ thể, sở đã trình 68 khu đất với tổng giá trị khoảng 45.000 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm, đơn vị cần tiếp tục hoàn thiện hồ sơ của 55 khu đất, dự kiến mang lại nguồn thu khoảng 27.000 tỷ đồng.

Đối với nguồn thu từ đấu giá đất, TPHCM dự kiến tổ chức đấu giá 4 khu đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm vào ngày 27/11, với tổng giá khởi điểm hơn 16.000 tỷ đồng. Việc đấu giá được thực hiện theo hình thức trực tuyến.

Trong 2 tháng cuối năm, TPHCM đặt kỳ vọng thu hơn 37.500 tỷ đồng từ đấu giá đất, căn hộ tại Thủ Thiêm, góp phần hoàn thành mục tiêu thu ngân sách.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ và 5 lô đất ký hiệu từ R1 đến R5 trong đợt tiếp theo, với giá khởi điểm khoảng 18.200 tỷ đồng.

Như vậy, tổng giá trị dự kiến từ các đợt đấu giá đất và nhà ở tại Thủ Thiêm lên hơn 37.500 tỷ đồng. Đây được xem là một trong những nguồn thu đáng chú ý của TPHCM trong giai đoạn nước rút thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2026.

Để bảo đảm tiến độ các khoản thu từ đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết sẽ tập trung đẩy nhanh việc xác định, thẩm định và phê duyệt giá đất cụ thể; ưu tiên những hồ sơ có khả năng sớm phát sinh nghĩa vụ tài chính.

Sở cũng phối hợp với các đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện hồ sơ, chuyển thông tin nghĩa vụ tài chính và đôn đốc các tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách.

Tiến độ từng hồ sơ sẽ được theo dõi, phân loại cụ thể theo số dự kiến thu, số đã thông báo nghĩa vụ tài chính và số thực tế đã nộp ngân sách. Qua đó, thành phố kiểm soát sát nguồn thu, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất chỉ tiêu thu từ đất năm 2026.

TPHCM sẽ tiếp tục đưa ra đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm.

Giải ngân bồi thường, giải phóng mặt bằng đạt hơn 96%

Cũng tại phiên họp, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cho biết, sau khi điều chỉnh kế hoạch vốn, thành phố có 141 dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng với tổng kinh phí hơn 64.300 tỷ đồng.

Đến nay, các dự án đã giải ngân hơn 61.800 tỷ đồng, đạt 96,12% kế hoạch. Trong 2 tháng cuối năm, các đơn vị dự kiến giải ngân thêm gần 1.200 tỷ đồng trong tháng 11 và hơn 990 tỷ đồng trong tháng 12, đưa tỷ lệ giải ngân lũy kế lên 99,49%.

Đối với phần vốn còn lại khoảng 328 tỷ đồng, sở sẽ rà soát cụ thể từng dự án, tập trung vào vốn chuẩn bị đầu tư, kinh phí thực hiện bản án, chi phí phục vụ công tác bồi thường và các biện pháp hành chính để đề xuất điều hòa theo thẩm quyền.