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Hà Tĩnh:

Một người trúng đấu giá 9 lô đất gần 21 tỷ ở vùng quê

Hoài Nam

TPO - Sau 2 lần đấu giá không thành công do giá khởi điểm quá cao, 15 lô đất tại vùng nông thôn Hà Tĩnh đã được đấu giá thành công ở lần thứ 3. Đáng chú ý, một cá nhân trúng tới 9 lô với tổng số tiền gần 21 tỷ đồng.

Đại diện Công ty Đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với UBND xã Toàn Lưu tổ chức đấu giá quyền sử dụng 15 lô đất tại vùng Lối Vại, thôn Thạch Vĩnh. Kết quả, toàn bộ 15 lô đất đều có người trúng đấu giá. Đáng chú ý, ông L.M.A. là người trúng nhiều nhất với 9/15 lô đất, tổng số tiền phải trả hơn 20,87 tỷ đồng.

Trong đó, lô L-01 có giá trúng gần 2,95 tỷ đồng, lô L-15 hơn 2,82 tỷ đồng. Các lô còn lại có giá trúng dao động từ 2,1-2,2 tỷ đồng/lô. Sáu lô đất còn lại thuộc về 5 cá nhân khác, trong đó một người trúng 2 lô, 4 người còn lại mỗi người trúng một lô.

Theo bảng tổng hợp kết quả, 10/15 lô đất được trả giá cao hơn mức khởi điểm từ 100-200 triệu đồng/lô, 5 lô còn lại có giá trúng bằng giá khởi điểm. Riêng 9 lô đất ông L.M.A. trúng đấu giá, có 7 lô được trả cao hơn giá khởi điểm, với tổng mức chênh lệch khoảng 1,1 tỷ đồng; 2 lô còn lại có giá trúng bằng giá khởi điểm. Theo đơn vị tổ chức, phiên đấu giá lần này có 44 bộ hồ sơ đăng ký tham gia.

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15 lô đất tại vùng Lối Vại, thôn Thạch Vĩnh.

Trước đó, như Báo Tiền Phong đã thông tin, 15 lô đất tại vùng Lối Vại từng trải qua 2 lần đấu giá nhưng không có người đăng ký tham gia. Nguyên nhân được cho là do mức giá khởi điểm được đưa ra quá cao, dao động từ 3 tỷ đồng đến hơn 5,3 tỷ đồng/lô, trong khi đây là khu vực thuần nông thôn.

Thời điểm đó, nhiều nhà đầu tư bất động sản tại địa phương cho rằng mức giá này không sát với thực tế thị trường. Thậm chí, giá khởi điểm một số lô đất tại khu vực trung tâm TP Hà Tĩnh cũ có diện tích tương đương cũng chỉ khoảng 2,8 tỷ đồng/lô.

Để tháo gỡ khó khăn, UBND xã Toàn Lưu đã điều chỉnh giá khởi điểm theo bảng giá đất do UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành. Theo đó, 13 lô đất có diện tích 200m²/lô được giảm hơn 1 tỷ đồng/lô, từ mức hơn 3 tỷ đồng xuống còn khoảng 2 tỷ đồng/lô. Hai lô đất có diện tích lớn hơn cũng được điều chỉnh giảm từ 1,5-2,4 tỷ đồng/lô so với mức giá công bố trong lần đấu giá đầu tiên.

Sau khi điều chỉnh giá, phiên đấu giá lần thứ 3 thu hút 44 bộ hồ sơ đăng ký và toàn bộ 15 lô đất đều tìm được chủ.

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#Hà Tĩnh #sốt đất #trúng 9 lô đất #đất xã Toàn Lưu #Một người trúng 9 lô đất Hà Tĩnh

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