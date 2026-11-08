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Hàng không - Du lịch

Biển mây đẹp mê hoặc ở Nha Trang

Phùng Quang

TPO - Khi phố biển Nha Trang còn chìm trong giấc ngủ, nhiều người đã thức dậy từ tinh mơ, tìm đến những ngọn núi cao để săn mây, đón bình minh. Những biển mây trắng bồng bềnh hòa cùng ánh nắng ban mai tạo nên khung cảnh thơ mộng, mở ra một góc nhìn khác về vẻ đẹp của thành phố biển.

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Khi Nha Trang﻿ còn chìm trong màn sương sớm, nhiều người đã bắt đầu hành trình lên những ngọn núi cao để đón bình minh, săn biển mây bồng bềnh và ngắm nhìn phố biển từ trên cao. Trải nghiệm này đang trở thành một lựa chọn thú vị đối với những người yêu thiên nhiên, thích khám phá. Ảnh: Gin Patin.
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Với độ cao hơn 600m so với mực nước biển, núi Hòn Én (Tổ dân phố Đắc Lộc, phường Bắc Nha Trang) là nơi săn mây﻿ quen thuộc của nhiều người dân, du khách. Để lên được các điểm ngắm mây, nhiều người chọn đi xe máy hoặc đi bộ với chặng đường dài khoảng 5km. Ảnh: Gin Patin.
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Khi lên đến điểm cao, phần thưởng dành cho những người kiên trì là khung cảnh thiên nhiên khoáng đạt. Từ trên cao, những dải mây trắng lững lờ trôi qua các sườn núi, lúc dày đặc như một tấm thảm, lúc lại tách ra để lộ những khoảng xanh của rừng cây, thung lũng bên dưới, phía xa là phố phường Nha Trang mờ ảo. Ảnh: Gin Patin.
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Khoảng 5h20 mặt trời bắt đầu ló dạng, khung cảnh biển mây bao trùm cả phố biển﻿ dần hiện ra. Ảnh: Gin Patin.
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Đặc biệt, khi mặt trời lên cao, ánh sáng chuyển dần từ màu vàng nhạt sang rực rỡ, tạo nên những gam màu thay đổi liên tục trên nền mây trắng. Đây cũng là thời điểm nhiều người tranh thủ ghi lại hình ảnh, video để lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ. Ảnh: Gin Patin.
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Với những người yêu thích du lịch trải nghiệm﻿, săn mây không đơn thuần là hành trình tìm kiếm một bức ảnh đẹp mà còn là dịp tạm rời xa nhịp sống thường ngày, hòa mình vào thiên nhiên. Anh Minh Tuấn (TP.HCM) chia sẻ: “Khi dậy từ sáng sớm để lên núi ngắm bình minh, tôi mới thấy Nha Trang còn có những góc nhìn rất khác. Cảm giác đứng giữa không gian rộng lớn, nhìn mây trôi ngay trước mắt thực sự rất thú vị”. Ảnh: Gin Patin.
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"Điều đáng nhớ nhất là cảm giác được tận hưởng không khí trong lành, ngắm thành phố thức giấc và đón những tia nắng đầu tiên trong ngày", chị Hoàng Anh (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) nói. Ảnh: Gin Patin.
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Đối với nhiều du khách, uống một tách trà hay ly cà phê vào sáng sớm giữa khung cảnh thơ mộng là một trải nghiệm đáng nhớ. Ảnh: Gin Patin.
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Anh Trần Nam (phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cho biết, săn mây là trải nghiệm phụ thuộc khá nhiều vào điều kiện thời tiết. Không phải ngày nào các khu vực núi cao cũng xuất hiện biển mây. Những ngày có độ ẩm phù hợp, trời ít gió và có sự chênh lệch nhiệt độ giữa đêm và sáng thường tạo điều kiện thuận lợi để hình thành sương mù, mây thấp. Ảnh: Gin Patin.
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Không phải lúc nào hành trình săn mây cũng mang lại khung cảnh như mong đợi. Nhưng với nhiều người, cảm giác được đón bình minh giữa núi rừng, hít thở không khí trong lành và ngắm nhìn phố biển từ một góc nhìn khác đã là trải nghiệm đáng giá khi đến Nha Trang. Ảnh: Gin Patin.

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#Nha Trang #săn mây #du lịch trải nghiệm #phố biển

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