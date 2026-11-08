Biển mây đẹp mê hoặc ở Nha Trang

TPO - Khi phố biển Nha Trang còn chìm trong giấc ngủ, nhiều người đã thức dậy từ tinh mơ, tìm đến những ngọn núi cao để săn mây, đón bình minh. Những biển mây trắng bồng bềnh hòa cùng ánh nắng ban mai tạo nên khung cảnh thơ mộng, mở ra một góc nhìn khác về vẻ đẹp của thành phố biển.
TPO - Cuối thu, nước mưa dồn về thung lũng Hung Trâu, xã Kim Phú, Quảng Trị, phủ kín một đoạn đường độc đạo vào 3 bản đồng bào Rục sinh sống. Giữa mặt hồ xanh màu ngọc bích, những ngọn cây nhô lên, vách núi đá vôi in bóng. Từ bến tạm ở cuối đường bê tông, những chuyến đò chở người, xe máy và hàng hóa lần lượt qua rừng ngập nước.
TPO - Người dân Đồ Sơn cho biết khách đến Đồi Rồng khó tìm phòng thuê dịp chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Trong dòng người tới cổ vũ, gia đình thí sinh Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên vượt gần 700 km, ngỡ ngàng trước quy mô sân khấu mà bố cô nhận xét “chưa bao giờ thấy hoành tráng như vậy”.
TPO - UBND đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang dự kiến tổ chức cưỡng chế, buộc khắc phục hậu quả đối với các công trình vi phạm tại khu nghỉ dưỡng Ocean Bay từ ngày 16 -18/11. Trước thời điểm này, chính quyền tiếp tục vận động doanh nghiệp tự tháo dỡ, trả lại hiện trạng đất.
TPO - Hàng loạt nhà chồ, hàng quán lấn chiếm bãi biển Lăng Cô đang được tháo dỡ, giải tỏa, nhằm khôi phục cảnh quan tự nhiên, tạo thông thoáng lối xuống biển cho người dân và du khách.
TPO - Theo Thuế TP. Hà Nội, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân được áp dụng trong những trường hợp có nghĩa vụ thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh; không áp dụng với cá nhân làm công ăn lương, không kinh doanh và không thuộc các nhóm đối tượng nêu trên.
TPO - Chính phủ trình Quốc hội Dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch, với hàng loạt các ưu đãi lớn, trong đó dự án 30.000 tỷ đồng có thể được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp tối đa 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo.
TPO - Cục Hàng không Việt Nam vừa kiến nghị Bộ Xây dựng chấp thuận điều chỉnh tiến độ hoàn thành 6 dự án thuộc Dự án thành phần 4, sân bay Long Thành, TP. Đồng Nai. Theo đề xuất, các công trình phải hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị và sẵn sàng vận hành chậm nhất vào ngày 23/12.
TPO - Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) vừa thông báo lùi thời gian khai thác lại sân bay Cà Mau sau nâng cấp thêm hơn nửa tháng, do ảnh hưởng của thời tiết mưa nhiều và thiếu vật liệu xây dựng ảnh hưởng tiến độ.
TPO - Trước thềm đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, không khí du lịch tại phường Đồ Sơn, Hải Phòng trở nên sôi động. Một số khách sạn lớn ghi nhận công suất phòng đạt 95-98%, trong khi lượng khách đến nghỉ dưỡng, tham gia các hoạt động thể thao và theo dõi cuộc thi góp phần tạo sức hút cho khu du lịch biển.
TPO - Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội phát hiện, bắt giữ hơn 400 cây thuốc lá nung nóng và hơn 25 kg thảo mộc nghi là cần sa, vận chuyển trái phép. Các vụ việc đang được xác minh, điều tra và xử lý
Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VII năm 2026 sẽ diễn ra tại xã Cái Bè (Đồng Tháp) với chủ đề "Sắc màu di sản". Sự kiện hứa hẹn mang đến những trải nghiệm đậm chất văn hóa miệt vườn, tôn vinh kiến trúc cổ và nếp sống thương hồ phương Nam.
TPO - Cựu Chủ tịch China Eastern Airlines Liu Shaoyong bị kết án 14 năm tù và phạt 4 triệu nhân dân tệ (hơn 15 tỷ đồng) sau khi bị xác định nhận hối lộ hơn 67,5 triệu nhân dân tệ, tương đương gần 260 tỷ đồng, trong giai đoạn 2002-2023.
TPO - UBND TP. Đồng Nai yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động của thiết bị bay không người lái (UAV), phương tiện bay siêu nhẹ và các vật thể có khả năng ảnh hưởng đến an toàn bay trước thời điểm sân bay Long Thành vào khai thác, dự kiến từ 24/12.
TPO - Đà Lạt đang nghiên cứu quy hoạch 6 tuyến tàu điện với tổng chiều dài hơn 100 km, kết nối trung tâm đô thị với sân bay Liên Khương và nhiều điểm du lịch nổi tiếng. Trong đó, tuyến nối sân bay Liên Khương được ưu tiên nghiên cứu triển khai trước năm 2030.
TPO - Nghe thông báo tìm nhân viên y tế, 4 bác sĩ có mặt trên chuyến bay từ Buôn Ma Thuột đến TPHCM liền hỗ trợ một nữ hành khách 64 tuổi bị chóng mặt, buồn nôn, huyết áp tăng.
Phải lòng cảnh sắc Hà Giang trong chuyến du lịch đầu tiên, Yasmina Beaujouan (Ireland) quyết định ở lại sinh sống. Dù đã nhiều lần khám phá nơi đây, cô vẫn xúc động bật khóc.