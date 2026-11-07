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Không kinh doanh nhưng nợ thuế, cá nhân có bị tạm hoãn xuất cảnh?

Việt Linh

TPO - Theo Thuế TP. Hà Nội, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân được áp dụng trong những trường hợp có nghĩa vụ thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh; không áp dụng với cá nhân làm công ăn lương, không kinh doanh và không thuộc các nhóm đối tượng nêu trên.

Thuế TP. Hà Nội vừa giải đáp câu hỏi được nhiều người quan tâm: Không phải chủ doanh nghiệp, cũng không phải hộ kinh doanh nhưng còn nợ thuế có bị tạm hoãn xuất cảnh hay không?

Theo cơ quan thuế, căn cứ Luật Quản lý thuế và Nghị định 252/2026/NĐ-CP, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân được áp dụng trong những trường hợp có nghĩa vụ thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh, gồm cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, người đại diện theo pháp luật và chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Cá nhân làm công ăn lương, không kinh doanh và không thuộc các nhóm đối tượng nêu trên không bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh chỉ vì còn khoản nợ thuế.

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Theo Điều 28 Nghị định 252/2026/NĐ-CP, có 5 nhóm trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh do chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Thuế TP. Hà Nội khuyến nghị, khi phát hiện bị tạm hoãn xuất cảnh, người nộp thuế cần tra cứu thông tin trên trang thông tin điện tử ngành Thuế, eTax Mobile hoặc Cổng dịch vụ công để xác định khoản nợ, số tiền phải nộp và cơ quan thuế quản lý.

Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, người nộp thuế có thể vào eTax Mobile, chọn chức năng “Nộp thuế”, nhấn “Tra cứu”, chọn “Gửi phản hồi” tại khoản nộp vừa thanh toán. Nội dung phản hồi đề nghị hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh, kèm ảnh chụp hoặc file PDF chứng từ nộp tiền thành công. Nếu có vướng mắc, người nộp thuế liên hệ cơ quan thuế đã ban hành thông báo để được hỗ trợ.

Theo Nghị định 252/2026/NĐ-CP, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh khi nộp thuế để đưa số tiền nợ xuống dưới 50 triệu đồng hoặc được xóa nợ theo quy định. Với người đại diện theo pháp luật, chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, hợp tác xã, mức nợ phải giảm xuống dưới 500 triệu đồng hoặc được xóa nợ.

Đối với nhóm bị thông báo không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, người nộp thuế cần thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế, nộp hồ sơ khai thuế, đưa số nợ xuống dưới ngưỡng quy định hoặc hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Riêng người nước ngoài và người Việt Nam thuộc diện xuất cảnh để định cư phải hoàn thành 100% nghĩa vụ thuế hoặc được xóa nợ theo quy định.

Cơ quan thuế khuyến nghị người dân thường xuyên kiểm tra nghĩa vụ thuế, cập nhật chính xác thông tin đăng ký, địa chỉ và số điện thoại; không cho người khác mượn căn cước công dân để đứng tên thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoặc làm người đại diện theo pháp luật.

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