Xác thực sinh trắc học để ngăn chặn doanh nghiệp mạo danh

TPO - Xác thực sinh trắc học người đại diện theo pháp luật, kết nối dữ liệu dân cư và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan là những giải pháp được ngành thuế triển khai nhằm ngăn chặn tình trạng giả mạo thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Kiểm soát rủi ro từ các khâu đầu

Để phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn hành vi gian lận, giả mạo, trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Cục Thuế cho biết đang tăng cường kiểm soát rủi ro ngay từ các khâu đầu như đăng ký, cấp mã số thuế. Cụ thể, cơ quan thuế thực hiện rà soát, chuẩn hóa thông tin người nộp thuế; kết nối, đối chiếu dữ liệu với cơ quan đăng ký kinh doanh và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; phân tích, nhận diện các dấu hiệu rủi ro để kịp thời cảnh báo, xác minh.

Đối với những trường hợp có dấu hiệu rủi ro cao, cơ quan thuế sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan công an xác minh tại địa chỉ đăng ký kinh doanh. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, cơ quan thuế áp dụng các biện pháp quản lý theo quy định.

Một giải pháp đáng chú ý là xác thực sinh trắc học khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Cục Thuế đã phối hợp với Bộ Công an triển khai xác thực sinh trắc học người đại diện theo pháp luật thông qua ứng dụng eTax Mobile, đối chiếu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi đăng ký hoặc thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Triển khai xác thực sinh trắc học với người đại diện pháp luật khi đăng ký hoặc thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử, nhằm hạn chế tình trạng mạo danh. Ảnh minh họa.

Việc xác thực này được kỳ vọng góp phần ngăn chặn tình trạng sử dụng trái phép thông tin cá nhân để đăng ký sử dụng hóa đơn, qua đó hạn chế hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn không hợp pháp.

Song song với đó, ngành thuế tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phân tích và phân loại rủi ro trong quản lý người nộp thuế, kiểm soát những dấu hiệu bất thường trong đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử.

Tăng phối hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan

Đại diện Cục Thuế cho biết, qua ứng dụng eTax Mobile và các kênh tiếp nhận thông tin, ngành thuế đã ghi nhận, chuyển phản ánh đến cơ quan đăng ký kinh doanh khoảng 4.000 trường hợp bị sử dụng thông tin cá nhân để đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Việc xử lý các trường hợp này liên quan đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan công an và cơ quan thuế. Cục Thuế đã báo cáo Bộ Tài chính về việc tăng cường cơ chế phối hợp, trao đổi và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan; xác định rõ đầu mối tiếp nhận, trách nhiệm xử lý và cơ chế thông báo kết quả giải quyết. Mục tiêu là bảo đảm thông tin được cập nhật kịp thời, thống nhất giữa các hệ thống dữ liệu.

Xử lý tình trạng mạo danh lập doanh nghiệp, cần tăng cường cơ chế phối hợp, trao đổi và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan. Ảnh minh họa: VGP.

Theo đại diện Cục Thuế, việc đẩy nhanh xác minh và chuyển kết quả xử lý giữa các cơ quan có ý nghĩa quan trọng, giúp cơ quan thuế có đầy đủ căn cứ pháp lý để xử lý các vấn đề liên quan đến thông tin và nghĩa vụ thuế của cá nhân bị mạo danh.

Thời gian qua, Báo Tiền Phong có loạt bài phản ánh những trường hợp bỗng dưng trở thành giám đốc, bị mạo danh thành lập doanh nghiệp. Hệ lụy kéo theo khiến công việc, cuộc sống của những cá nhân này đảo lộn. Có người đã chờ hơn một năm để được minh oan, lo lắng trước khoản nợ thuế và rủi ro pháp lý do doanh nghiệp “ma” đứng tên mình gây ra.

Tại dự thảo nghị quyết của Chính phủ về chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế trong thực hiện pháp luật về quản lý thuế, Bộ Tài chính đề xuất cơ chế tạm thời chưa áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người bị giả mạo thông tin để thành lập doanh nghiệp, nếu cơ quan công an đã có văn bản xác nhận tiếp nhận phản ánh và đang giải quyết vụ việc.