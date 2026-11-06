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Kinh tế

Stavian hóa chất ghi dấu ấn hai năm liên tiếp tại bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500

P.V

Tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Fortune Southeast Asia 500 Summit 2026 với vai trò Nhà tài trợ Đồng hành, Tập đoàn Stavian tiếp tục khẳng định sự hiện diện tại các diễn đàn kinh tế và doanh nghiệp hàng đầu khu vực. Trong khuôn khổ Hội nghị, Stavian Hóa chất đã nhận chứng nhận xếp hạng 227 trong Fortune Southeast Asia 500 năm 2026, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp góp mặt trong danh sách 500 doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất Đông Nam Á.

Ngày 03/11/2026, Hội nghị Thượng đỉnh 500 Doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á năm 2026 của Fortune (Fortune Southeast Asia 500 Summit 2026) với chủ đề "Chân trời mới, Tăng trưởng bền vững" (New Horizons, Enduring Growth) lần đầu tiên được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, quy tụ đại diện các cơ quan quản lý, lãnh đạo Fortune cùng đông đảo lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và chuyên gia trong khu vực.

Tập đoàn Stavian đã đồng hành cùng Hội nghị với vai trò Nhà tài trợ Đồng hành, đồng thời ghi dấu ấn với sự tham gia của lãnh đạo Tập đoàn trong các hoạt động kết nối và thảo luận chuyên môn.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Stavian Hóa chất được Fortune vinh danh ở vị trí #227 trong bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm 2026, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp góp mặt trong danh sách 500 doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất Đông Nam Á.

Ông Đinh Đức Thắng – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Stavian nhận chứng nhận tại sự kiện
Ông Đinh Đức Thắng – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Stavian nhận chứng nhận tại sự kiện

Fortune Southeast Asia 500 là bảng xếp hạng thường niên do Tạp chí Fortune thực hiện dựa trên doanh thu của các doanh nghiệp trong khu vực Đông Nam Á. Theo số liệu được Fortune công bố vào tháng 6/2026, Stavian Hóa chất ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với doanh thu tăng 3,4% và lợi nhuận tăng 9,3% so với năm trước. Việc duy trì sự hiện diện trong bảng xếp hạng hai năm liên tiếp phản ánh quy mô hoạt động và năng lực kinh doanh của Stavian Hóa chất, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp trong việc củng cố hiệu quả vận hành, mở rộng thị trường và phát triển mạng lưới đối tác quốc tế.

Đại diện Stavian Hóa chất cùng các doanh nghiệp được vinh danh trong bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm 2026 tại Hội nghị Fortune Southeast Asia 500 Summit 2026.
Đại diện Stavian Hóa chất cùng các doanh nghiệp được vinh danh trong bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm 2026 tại Hội nghị Fortune Southeast Asia 500 Summit 2026.

Hội nghị tập trung thảo luận về những xu hướng định hình môi trường kinh doanh Đông Nam Á, các động lực tăng trưởng mới và cơ hội hợp tác đầu tư trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều chuyển dịch. Tham dự sự kiện, đoàn đại biểu Tập đoàn Stavian do ông Đinh Đức Thắng – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn dẫn đầu đã tham gia các phiên thảo luận chuyên sâu, đồng thời gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo các doanh nghiệp thuộc Fortune Southeast Asia 500 và các đối tác chiến lược trong khu vực. Qua đó, Tập đoàn Stavian tiếp tục mở rộng kết nối với cộng đồng doanh nghiệp quốc tế, thúc đẩy cơ hội hợp tác và phát triển trong các lĩnh vực kinh doanh chiến lược.

Đặc biệt, Tập đoàn Stavian còn đóng góp những góc nhìn chuyên môn tại Hội nghị thông qua sự tham gia của ông Lê Đăng Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hạ tầng Công nghệ cao Stavian, với vai trò diễn giả tại phiên thảo luận "Building the AI Growth Engine". Tại đây, ông đã chia sẻ về vai trò của hạ tầng số, năng lượng và đầu tư trong phát triển nền kinh tế trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển hạ tầng công nghệ chiến lược nhằm tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế số tại Việt Nam và khu vực.

Ông Lê Đăng Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hạ tầng Công nghệ cao Stavian với vai trò diễn giả tại phiên thảo luận
Ông Lê Đăng Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hạ tầng Công nghệ cao Stavian với vai trò diễn giả tại phiên thảo luận

Với định hướng phát triển dài hạn, Stavian Hóa chất tiếp tục tập trung nâng cao năng lực quản trị, tối ưu hóa hoạt động kinh doanh, mở rộng mạng lưới đối tác và đa dạng hóa các giải pháp cung ứng nguyên vật liệu phục vụ sản xuất công nghiệp. Trên nền tảng hệ sinh thái của Tập đoàn Stavian với bốn trụ cột chiến lược gồm Công nghiệp, Công nghệ, Năng lượng và Thương mại, doanh nghiệp hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng giá trị trong chuỗi cung ứng toàn cầu và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Sự hiện diện tại Fortune Southeast Asia 500 Summit 2026, cùng dấu mốc hai năm liên tiếp góp mặt trong bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500, tiếp tục những nỗ lực của Stavian Hóa chất nói riêng và Tập đoàn Stavian nói chung trong hành trình phát triển và hội nhập quốc tế, đồng thời mở ra thêm những cơ hội kết nối, hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp hàng đầu khu vực.

#Stavian Hóa chất #Fortune Southeast Asia 500

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