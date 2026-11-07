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Sắp cưỡng chế khu nghỉ dưỡng Ocean Bay xây trái phép ở Phú Quốc

Nhật Huy

TPO - UBND đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang dự kiến tổ chức cưỡng chế, buộc khắc phục hậu quả đối với các công trình vi phạm tại khu nghỉ dưỡng Ocean Bay từ ngày 16 -18/11. Trước thời điểm này, chính quyền tiếp tục vận động doanh nghiệp tự tháo dỡ, trả lại hiện trạng đất.

Ngày 7/11, UBND đặc khu Phú Quốc cho biết đã thành lập đoàn công tác đến gặp gỡ, tuyên truyền và vận động ông L.T. Đ. (trú tại đặc khu Phú Quốc) tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm tại khu nghỉ dưỡng Ocean Bay, khu vực bãi Ông Lang.

Nhằm lập lại trật tự đô thị, xử lý xây dựng trái phép, UBND đặc khu Phú Quốc đã ban hành các quyết định, thông báo cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Đ.

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Hiện trạng công trình xây dựng sai phạm.

Theo kế hoạch, thời gian tổ chức cưỡng chế dự kiến kéo dài 3 ngày, từ ngày 16-18/11.

Trước thời điểm cưỡng chế, UBND đặc khu Phú Quốc thành lập đoàn công tác đến làm việc, tuyên truyền và vận động chủ cơ sở chấp hành tự tháo dỡ.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác yêu cầu chủ cơ sở dừng ngay việc tiếp nhận khách lưu trú mới; thông báo, hỗ trợ những khách đang lưu trú dài ngày tìm nơi ở khác phù hợp để sớm giải phóng mặt bằng, tự tháo dỡ các công trình, vật kiến trúc vi phạm và trả lại hiện trạng ban đầu của khu đất.

Trường hợp chủ cơ sở không chấp hành, chính quyền sẽ ngừng cung cấp điện, nước và tổ chức cưỡng chế theo quy định.

Sau quá trình đối thoại, tuyên truyền và giải thích, ông Đ. cùng doanh nghiệp cam kết chấp hành chủ trương của chính quyền, đồng thời thông báo ngừng tiếp nhận khách lưu trú mới kể từ ngày 7/11.

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Chính quyền Phú Quốc yêu cầu doanh nghiệp chủ động tháo dỡ công trình vi phạm.

Tại buổi làm việc, ông Đ. kiến nghị chính quyền xem xét tính chất đặc thù của tài sản hiện có tại khu nghỉ dưỡng, gồm 42 căn nhà gỗ, trong đó nhiều căn cao đến 10m, cùng hệ thống bàn ghế gỗ có giá trị lớn. Do khối lượng tài sản cần tháo dỡ lớn, ông đề xuất được tự tháo dỡ theo lộ trình.

Đoàn công tác của đặc khu không chấp thuận đề xuất của ông Đ. Đại diện đoàn cho biết, trong thời gian qua, chính quyền đã nhiều lần tạo điều kiện, gia hạn thời gian để chủ cơ sở tự khắc phục nhưng đến nay việc thực hiện vẫn chậm trễ, kéo dài.

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