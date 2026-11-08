Hung Trâu mùa ngập nước

TPO - Khi phố biển Nha Trang còn chìm trong giấc ngủ, nhiều người đã thức dậy từ tinh mơ, tìm đến những ngọn núi cao để săn mây, đón bình minh. Những biển mây trắng bồng bềnh hòa cùng ánh nắng ban mai tạo nên khung cảnh thơ mộng, mở ra một góc nhìn khác về vẻ đẹp của thành phố biển.