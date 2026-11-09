Hà Nội: Đề xuất ga Gia Lâm là đầu mối kết nối trực tiếp tới sân bay Gia Bình

TPO - Hà Nội đề xuất ga Gia Lâm làm đầu mối giao thông quan trọng, thiết lập tuyến đường sắt kết nối trực tiếp tới Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Mục tiêu chiến lược là kết nối hành khách từ trung tâm Thủ đô tới sân bay chỉ trong vòng 30-45 phút.

Ngày 9/11, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về phương án kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, việc quy hoạch hướng tuyến và vị trí các ga đường sắt đô thị.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Vũ Đại Thắng cho biết Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư và hiện đang được triển khai hết sức khẩn trương. Theo kế hoạch, sân bay dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Như vậy, thời gian thực hiện không còn nhiều, chưa đầy một năm nữa, sân bay sẽ trở thành cảng hàng không quan trọng.

Đến nay, các phương án kết nối giao thông với sân bay Gia Bình bằng đường bộ và đường sắt đã được nghiên cứu, đề xuất. Tuy nhiên, phương án hướng tuyến và kết nối từ trung tâm TP. Hà Nội đến sân bay vẫn chưa thực sự rõ ràng, cần tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại cuộc họp

Ông Thắng nhấn mạnh: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là quy hoạch và ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư các tuyến đường sắt đô thị kết nối trực tiếp Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, sân bay Nội Bài với trung tâm Hà Nội.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho biết đối với quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, công suất dự kiến đến năm 2030 đạt 50 triệu hành khách/năm và định hướng đến năm 2050 đạt 100 triệu hành khách/năm. Hiện nay, Chính phủ đang giao cơ quan chức năng nghiên cứu, xây dựng đề án khai thác Cảng hàng không Gia Bình, trong đó có phương án chuyển toàn bộ hoạt động khai thác quốc tế từ Nội Bài sang Gia Bình.

Theo định hướng này, đến năm 2029-2030, Nội Bài tiếp tục khai thác các chuyến bay quốc nội và một phần chuyến bay quốc tế. Đối với cảng hàng không thứ hai của Hà Nội ở phía Nam, việc đầu tư sẽ được triển khai trong giai đoạn tiếp theo, phù hợp với định hướng quy hoạch dài hạn.

Về mạng lưới giao thông kết nối các cảng hàng không, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng nhấn mạnh cần chú trọng cả đường bộ và đường sắt đô thị. Theo quy định của pháp luật về đường sắt, các tuyến đường sắt đô thị kết nối với sân bay phải bố trí nhà ga trong khu vực sân bay, tạo thuận lợi cho hành khách kết nối giữa các phương thức vận tải.

Phối cảnh sân bay Gia Bình.

Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng đề nghị nghiên cứu hướng tuyến từ Gia Bình qua ga Gia Lâm về trung tâm Hà Nội; xác định rõ ga trung tâm đường sắt đô thị của thành phố và vị trí các nhà ga trong quy hoạch. Trong đó, cần làm rõ vai trò của ga Gia Lâm là ga đường sắt quốc gia, đầu mối kết nối đường sắt quốc gia, đường sắt địa phương, đường sắt chuyên dùng và đường sắt đô thị.

Mục tiêu là lựa chọn phương án có cự ly và thời gian di chuyển ngắn nhất, phấn đấu từ trung tâm Hà Nội đến các cảng hàng không trong khoảng 30-45 phút.

Trên cơ sở thảo luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đề nghị nghiên cứu phương án kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội bằng tuyến đường sắt ngắn nhất, bảo đảm thuận tiện cho hành khách từ sân bay có thể tiếp cận thành phố, hạn chế tối đa việc phải trung chuyển nhiều lần hoặc thay đổi phương tiện.

Tuy nhiên, ông Thắng lưu ý Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm vừa được thông qua, quá trình điều chỉnh quy hoạch phải tuân thủ trình tự, thủ tục chặt chẽ và sẽ rất phức tạp. Do đó, cần nghiên cứu phương án bổ sung kết nối trên cơ sở giữ ổn định định hướng quy hoạch tổng thể đã được phê duyệt, hạn chế tối đa việc phải điều chỉnh các nội dung lớn của quy hoạch.

Theo hướng đó, TP. Hà Nội đề xuất lấy ga Gia Lâm làm đầu mối trung chuyển quan trọng, nơi kết nối nhiều loại hình vận tải đường sắt, gồm: Đường sắt quốc gia, đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị. Từ ga Gia Lâm sẽ tổ chức tuyến kết nối đến sân bay Gia Bình. Đây là phương án được nghiên cứu nhằm rút ngắn cự ly kết nối, tận dụng vai trò đầu mối giao thông của ga Gia Lâm.